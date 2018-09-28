Последнее слово "титаника мысли" А.Зохиди, - Б.Мусаев

23:16 25.10.2018

Бахадыр Ф. Мусаев.



ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ТИТАНИКА МЫСЛИ А. ЗОХИДИЙ.



".. в данном сайте давно обосновались ... распространители потока лжи в информационном поле..., на этом сайте распространяют всякую чушь о нашем народе...".



Так считает вышеназванный автор относительно www. сentrasia.ru и, помимо всего прочего, утверждает.... Но начнем по порядку и сначала.



24 окт., 9:08 . я получил на свой эл адрес от посредника А.З. нижеследующее сообщение ( и почему – то опять запоздалое, учитывая, что пересылаемый текст А.З. датирован от 2. X. 2018 г.)



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"Захиди, написал на 1,5 странички последнее слово о Вашей дискуссии. Сможешь, ли воспроизвести его полутора страничное продолжение?"



Первая моя реакция: На кой ляд мне пиарить этого титаника мысли?!



Но прочитав названное его (А.З.) "полутора страничное продолжение", подумал: почему бы нет. Пусть знают нашего брата, какие у нас в Узбекистане мудрецы.



Судя по тексту "продолжения", я недостаточно про него (А.З.) сказал на страницах сайта centrasia.ru (см.Бахадыр Ф. Мусаев. Еще раз к вопросу об исламе и одном из его мнимых защитников. 28.09.2018, 01 10 2018, 03. 10 2018) Более того, как утверждает наш "титаник", оказывается, я лишь бранился, занимался склочничеством, ...



Впрочем, вот он сам (А. Зохидий) в полный рост, а именно, патриот – защитник "извечного рационализма, гуманизма ислама, шариата – основоположений Корана, Тафсиров, законов шариата" (А.З.) ..., фонтанирующий гейзером жизнерадостного свободомыслия, проявляющий сильный и благородный гнев, совершающий бросок от криминальщины "базара", "склочничества" Б Мусаева и "преступной деятельности" проф. Т. Саидбаева к современной истории и политике, иначе говоря, выдаче А.З. "креативной информации", связанной с изобличением "всемирного изгоя" (России), "как главного ..., который (изгой)... и здесь не обходится без сайта centrasia.ru, дающего якобы зеленый свет "распространению потока лжи, грязи в информационном поле". ...



2.Х.2018 г.

Последнее слово А.Зохидий:

Совмазохист Б.Мусаев?!. Я знал, что ты имманентно, т.е. научно, рационально не в состоянии путно ответить на поставленные мною, мало-мальски серьезные вопросы, потому, что давно уже не занимаешься наукой, только бранишься, занимаешься склочничеством, свой "Янги-абадский базар" устраиваешь, то прячешься, обеими руками цепляясь за зад овчарки, то своей цинично пытаешься смотреть на всех через дуло игрушечного пистолета. В твоих, т.н. "Ответах, в 3-х частях ", или как сам ты пытаешься их представить как "Полемику", в них нет элементарных ответов, опровержений, полемикой вовсе и не пахнет?

Я называю твоего учителя Т.С. Саидбаева "невеждой", антуражно ставшим доктором философии, с легкой руки московских дельцов от науки, подтверждая, доказывая свои слова тем, что, в махровой книжонке "Диалоги об исламе" Т.С. Саидбаева, черным по белому, на стр. 23, написано: "Умер Мухаммед в июнье 623 г.(Sic!)", и тому подобные явные нелепицы в последующих страницах, а ты проходишь, как будь то ничего не видишь!

И, из того, что с твоей стороны не последовали адекватных ответов, опровержения, я могу делать основательный вывод, что, ты в сущности, подспудно признаешь мою правоту, когда я критикую, выдвигаю утверждения, оценки, относительно идей и практической деятельности Т.С. Саидбаева (а заодно, тебя самого), об их преступной сущности, направленных против всех мусульман, их высоких религиозных чувств, традиций, ценностей.

К твоему сведению: то, что Т.С. Саидбаев и ты пытались представить в качестве новых идей, рекомендованных вами для Узбекистана во 2-ой пол. 80-х гг. ХХ в., в период агонизирующей "Перестройки", на самом деле, являлись "объедками" со стола не безизвестной Марты Олкотт, впервые открыто заявившая, еще в конце 70-х гг. ХХ в., о существующем убожестве, нищете и угрожающее-невиданного роста населения в Узбекистане!

Знай, что я, посылал свой текст "Несколько запоздалого ответа…" на сайт "www centrasia", через тебя, твердо зная, что ты в запале своем, мне поможешь, в публикации, сам того не зная, текст моей критики о сущности, об идеологических подоплеках далеко идущих идей и преступной деятельности Т.С. Саидбаева и твоего самого, против нашего народа, против нашей священной религии ислам, шариат. Такой малой хитростью, я добился своего – мои материалы, идеи были доведены до широкой общественности.



Как мне кажется, редакция сайта "www centrasia" не должна забывать, что у истоков теперешнего сайта-журнала, некогда стояли Саййид Расул Эминзаде, Алимардан Топчибашев, Заки Валидов Тоган, Мустафа Чукай и др. выдающиеся деятели наших народов, боровшихся не только за свободу, независимости наших народов, но, и в том числе, за свободу, печати, объективности, качественности распространяемых им информации о нашем народе, его священной религии, ценностей. Вопреки этим, в сущности объективным и общечеловеческим идеям, принципам и ценностям, в названном сайте, давно обосновались такие деятели - "баши бузуки" и неприкрытие "Ғалча" и "Лайли", типа Б.Мусаева и иже с ними, распространители потока грязи, лжи в информационном поле, которые, к тому же, кормятся у известного "всемирного изгоя" - России, которые образуя " круговую поруку" на этом сайте, не только распространяют всякую чушь о нашем народе, но и не пропускают свежего воздуха, новым объективным идеям, адекватной, креативной информации, или, попросту - чужих мнений и т.д. А, это самым серьезным образом, дискредитирует самого сайта – журнала в современном информационном поле.



P. S. от Бахадыра Ф. Мусаева.

Итак, надо полагать, благодаря обладанию А.З. таким ценным человеческим качеством, как малая хитрость, он добился того, что его материалы, идеи доведены до широкой общественности. А уж не приходится говорить, как меня гвоздит крутолобый А.З. раз за разом, благодаря и прозорливости ума, отменной душевной отваги..И ведь все видит, ничего не забывает, пытается добросовестно все всем про все рассказать - ничего не соображает.

Все же, если всерьез, думаю, что нет никакой нужды глубоко, научно вникать в содержание первого сочинения А.З. "Несколько запоздалый ответ сов мазохисту Б. Мусаеву!" и настоящего "Последнее слово А. Зохидий", чтобы стало ясно, какого пошиба сей восточный мудрец .

О чем же дискутировать с таковым титаником мысли, если он путается в вопросах...

Какой А.З. ученый, читай, исламовед, который де вник, уразумел глубинную суть извечного рационализма, гуманизма Ислама, Корана, если он, в частности, додумывается до утверждения, что якобы "жертвенность (шахидство) становится единственной возможностью для ответа агрессору (Израилю, государствам Запада, тоталитарным режимам) за нарушение даже естественных прав человека..." и т.д. и т. д.

И при этом ни слова о том, что же такое терроризм по определению? Будто не является хрестоматийной истиной, что терроризм явление политическое и террорист ставит перед собой политические цели...

Если уж говорить о мало –мальски серьезных вопросах, которые по утверждению А.З., он поставил в своем прежнем и нынешнем сочинениях, то там и здесь близко не пахнет наукой, научностью и рациональностью, а должно отмечать диапазон невежества и тупоумия сочинителя. Например, чего стоят проведение им исторических параллелей между событиями 1918 г и 80-х г. минувшего столетия, когда,

с одной стороны, "когорта партии преступников, наряду с большевиками..." " в отместку за мнимый геноцид армян...",

с другой – ..."использовали "опыт " того преступления против нашего народа, спустив проверенного армянского бешеного пса".

Содержательный анализ ряда фрагментов текста А.З. ("Несколько запоздалый ответ...") показал бы, что здесь в одном, в другом, третьем ... имеет место отчетливо и однозначно выраженные признаки (проявления) провокатора – националиста и притом носителя национализма самого низкого оголтелого пошиба, именуемого не иначе как национальный фанатизм. Конечно, имею в виду отнюдь не нормальные национальные чувства, преданность нации, национальное самосознание, а тот фанатизм, о котором, к примеру, Муаммар Каддафи в свое время справедливо писал:

"Национальный фанатизм, даже в той мере, в какой он присущ нации, представляет собой угрозу человечеству".

(см. об этом Муаммар Каддафи. Зеленая Книга. М. 1989, с 109)

Далее должно отметить.....Однако и того довольно, что ....

Лично я, как всякий уважающий себя человек, не имею больше желания опускаться до разговоров или тем более "дискуссий" с А.З. , который в названном своем "Запоздалом ответе..." столько всякой – всячины накатал, прибегая к возвышенной патриотической лексике.

Итого достаточно, что я ему - демагогу и провокатору, клеветнику и поддонку уделил столько внимания и времени, времени земной жизни, которого и у него и у меня не так уж много осталось.

Все же напоследок хочу повторить за классиком в адрес А.З:

"Как с такой рожей перед Господом нашим стоять будете...".



Бахадыр Ф. Мусаев 25.10. 2018 Ташкент Тузель-2