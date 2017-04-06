Узбекистан: меняющееся и неизменное в отношениях страны с миром и соседями, - Рашид Гани Абдулло

00:18 26.10.2018 Рашид Гани Абдулло.

Узбекистан: меняющееся и неизменное в отношениях страны с миром и соседями

(заметки на полях событий)



1.

C 20-х гг. прошлого столетия, когда советская власть сформировала существующую политическую карту бывшей советской Средней Азии, и практически по настоящее время Узбекистан в большей степени является источником разнообразного воздействия и влиянии на окружающее его региональное пространство, нежели наоборот. В силу ряда обстоятельств. Узбекистан находиться в самом центре постсоветской Центральной Азии. Является самой населенной среди его стран. Располагает мощной и разнообразной ресурсной базой, позволившей ему создать наиболее диверсифицированную экономику в регионе. Граничит со всеми входящими в него постсоветскими государствами, в каждом из которых наличествует существенное по численности и вкладу в их национальные экономики узбекоязычное меньшинство. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что ко всему тому, что происходит сегодня в Узбекистане проявляют повышенное внимание и интерес его соседи по региону. Как, впрочем, и крупнейшие державы современности, стремящиеся обеспечить свои стратегические интересы в самой Центральной Азии и в окружающем ее пространстве.



2.

Судя по тому, что пишется и говорится об Узбекистане "после Ислама Каримова" в стране одновременно решаются две большие взаимосвязанные задачи по консолидации власти главы государства и актуализации накопленного в прежние годы экономического потенциала.



Со сменой руководства СНБ Узбекистана 31 января и через полтора месяца - 18 марта нынешнего года, преобразования самой структуры в СГБ республики начальный этап решения первой из этих задач успешно завершен. В настоящее время идет работа по приведению всей системы власти в стране- сверху донизу, включая и ее кадровый состав, в соответствие с видением главы государства будущего своей страны и путей обеспечения этого самого будущего.



Что же касается второй задачи, то, как следует из принимаемых президентом Шавкатом Миризиевым решений и их практической имплементации, руководство Узбекистана полагает вполне возможным выход страны на качественно новый и существенно более высокий уровень развития в предстоящие несколько лет, прежде всего, на путях интенсификации процесса трансформации национальной экономики из преимущественно нацеленной на импортозамещение в ориентированную на экспансию на внешние рынки. Для достижения поставленной цели необходимым становится снятие изживших себя разного рода ограничений и обременений, препятствующих нормальному экономическому росту страны, что и делается сегодня в рамках осуществления валютной либерализации, экономических и налоговых реформ.



В реализации курса на валютную либерализацию основными направлениями были определены переход к свободной конвертации валют, снижение обязательного объема продажи валютной выручки и освобождение отдельных отраслей от продажи валюты, постепенное снижение Центральным Банком Узбекистана курса национальной валюты до приведение его в соответствие с рыночным (1). В своем декабрьском 2017г. послании парламенту страны президент Шавкат Мирзиеев, заявив о начале свободной конвертации национальной валюты - сума, подчеркнул, что юридические и физические лица получили возможность приобретения и продажи иностранной валюты в коммерческих банках без ограничений (2).



Важное место в ходе экономических реформ отводится упрощению условий для ведения бизнеса, стимулированию экспорта предприятиями, отмене монополии на экспорт плодоовощной продукции (3), обеспечению равного для всех и без каких либо преимуществ доступа к ресурсам и возможностям(4).



Главными направлениями в проведении налоговой реформы определены реорганизация налоговых органов, отмена или объединение дублирующих налогов, совершенствование налогового законодательства, налоговые каникулы для предпринимателей и компаний(5). Одним из не последних по своим вероятным положительным последствиям стало подписание главой государства постановления, предоставляющего целый ряд льгот индивидуальным предпринимателям и субъектам семейного предпринимательства. Таких, как освобождение от уплаты фиксированного налога, уплачиваемого за каждого нанятого работника, предоставление ряду категорий индивидуальных предпринимателей освобождения от уплаты всех налогов до 1 июля 2023г,, освобождение индивидуальных предпринимателей, впервые получивших микрокредит, от уплаты фиксированного налога в течении 6 месяцев с даты его получения, и т.д.(6) .



В упомянутом выше послании парламенту страны лидер Узбекистана жестко заявил о необходимости усиления борьбы с незаконными проверками, безосновательным вмешательством в деятельность частного бизнеса, пересмотра системы проверки субъектов предпринимательства. Он считает необходимым перейти на электронную систему выдачи разрешений на проведение проверок, возложить осуществление соответствующего контроля не на налоговое ведомство, а на Генеральную прокуратуру, и целесообразным на два года прекратить проверки финансово-хозяйственной деятельности(7). Кстати, сегодня многие предприниматели по всей Центральной Азии серьезно рассматривают возможность переноса, по крайней мере, части своего бизнеса в Узбекистан, считая складывающиеся там условия для ведения своего дела более благоприятными и, соответственно, более привлекательными, нежели у себя на родине.



3.

Переход к экспортоориентированной экономике с опорой на потенциал, созданный в ходе реализации при Исламе Каримове курса на импортозамещение, сопряжен с необходимостью наращивания, естественно, с разной степенью интенсивности, политической и экономической открытости внешнему миру, прежде всего, его постсоветскому сегменту, как наиболее близкому и знакомому Узбекистану. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что сразу по приходу к власти Ш.Мирзиеев стал уделять особое внимание развитию отношений своей страны с соседями по региону и Россией, которые в предшествующий период называть спокойными, в первом случае, и ровными, во втором, никак не приходилось.



Объективно, по-иному и быть не могло. Становление из обломков единой державы самостоятельных независимых государств - процесс конфликтный, по определению, причем ситуации разной степени жесткости и напряженности между его участниками возникают по линиям как вертикального, так и горизонтального разлома.



Первый набор этих ситуаций характерен для отношений бывших окраинных союзных республик с Россией, как некогда естественным центром единой советской державы. Трения и трудности имеют место быть в отношениях с ней у всех постсоветских государств. Однако лишь отношения тех из них, что непосредственно граничат с Россией, осложнялись до политического противостояния той или иной степени остроты, а в классическом по форме, содержанию и завершенности случае с Грузией, и до вооруженного конфликта.



Второй набор ситуаций присущ взаимоотношениям уже самих окраинных республик, ставших независимыми государствами. Показательными в этом плане можно считать отношения между Азербайджаном и Арменией. В латентном состоянии конфликт между ними по поводу Нагорного Карабаха существовал во все годы советской власти. Пока контроль союзного центра был эффективен, он не имел шансов вылиться во что- либо действительно серьезное. Как только затеянная союзным центром перестройка привела к его ослаблению, конфликт вырвался наружу, стал быстро радикализироваться, перерос в вооруженное противостояние и в настоящее время пребывает в статусе де-факто межгосударственного с неясными перспективами сколь ни будь взаимоприемлемого урегулирования.



Столь же показательным можно считать негативный характер отношений между Узбекистаном и Таджикистаном на протяжении большей части их существования как независимых государств. Первые признаки осложнения отношений стали проявляться уже в 1993г.. На взгляд автора этих строк с 6 января 1996г., когда в самые морозы узбекская сторона впервые использовала газовую задвижку в качестве инструмента давления на Таджикистан, отношения между двумя соседними государствами вступили в полосу непрерывного ухудшения. Примерно с середины лета 2014г этот процесс стал замедляться и накануне саммита глав государств ШОС, прошедшего в Душанбе в сентябре того же года, он был остановлен. Как представляется, среди множества приведших к такому повороту в отношениях факторов нельзя исключать влияние событий "арабской весны" и "майданной" смены власти в Киеве 22 февраля 2014г. приведшей к распаду государственности в Ливии, превращению Сирии и Украины в пространство столкновения стратегических интересов крупнейших держав современности и последней своей территориальной целостности.



На характере развития отношений между государствами, формирующихся из обломков развалившегося прежнего единого государственного объединения, в полной мере сказываются и факторы субъективного порядка. В том числе, особенности восприятия сути процесса политическими элитами каждого из таких государств и проецирование этого восприятия на межгосударственные отношения. Формирование постсоветских государств не могло быть, не было, не является и вряд ли будет, по крайней мере, в обозримой перспективе, исключением из этого правила.



4.

Узбекистан уже является крупным поставщиком на внешние рынки хлопкового волокна, фруктов и овощей, углеводородного сырья, главным образом природного газа, Но для президента Шавката Мирзиеева, если исходить из того, что заявляется им в публичном пространстве, важным является экономическое вхождение возглавляемой им страны в большой внешний мир с гораздо более широким набором товаров с солидной добавленной стоимостью.



Вполне очевидно, что без обретения соответствующих компетенций и опыта в этот большой мир со своей продукцией так просто не войдешь Хорошей школой для их обретения является последовательная работа по налаживанию экспорта своей продукции в постсоветские страны, особенно соседям по региону. Частью этой работы должна была стать и действительно стала нормализация Узбекистаном своих отношений с ними. В частности с Таджикистаном.



Как уже было сказано, примерно с начала 1996г. и до середины лета 2014г. отношения между Узбекистаном и Таджикистаном характеризовались открытым и постоянно нараставшим напряжением. Такой ход событий прямо способствовали развитию негативного тренда в двустороннем товарообороте. Еще в 2000 г. Узбекистан являлся основным экономическим партнером Таджикистана. В тот год двусторонний товарооборот равнялся 500млн, долларов США. В 2007г. его показатели сократился почти вдвое - до 300 млн., долларов, а к сентябрю 2014г. он обвалился до всего лишь $2,1 млн., что и констатировали президенты Эмомали Рахмон и Ислам Каримов после своей встречи на полях проходившего тогда в Душанбе саммита ШОС (8). По сути дела, к этому времени легальные экономические отношения между двумя странами сошли на нет.



С задачей по нормализации отношений с соседями по региону Шавкат Мирзиеев справился более чем успешно. На это ему потребовалось всего лишь полтора года, чему в немалой степени способствовало то обстоятельство, что становление бывших советских республик в достаточно устойчивые постсоветские национальные государства, в принципе, состоялось.



Что же касается отношений с Россией, то для прагматичного президента Узбекистана было очевидно - в свете заявленного им курса на смену парадигмы развития национальной экономики, реальной значимой альтернативы российскому рынку у его страны пока нет. Как нет пока равнозначной альтернативы российскому рынку труда и для трудовых мигрантов из Узбекистана, в массовом порядке выезжающих в Россию на заработки. Пиковые значения объема трудовой миграции из Узбекистана в Россию и денежных переводов трудовых мигрантов на родину были зафиксированы в предкризисный 2013г. - чуть менее 2,5миллионов человек и 7,9 млрд. долларов США, соответственно(9). Эта сумма денег составила тогда около 15% ВВП страны (10).



В последующие годы экономический кризис, разразившийся в России и усугубленный наложением на нее западных санкций в связи с событиями на Украине, привел к сокращению численности трудовых мигрантов и, как следствие, к сокращению объему их денежных переводов на родину. По данным Центрального банка России, в 2014 году объем таких переводов из России в Узбекистан составил 5,6 млрд. долларов (11). В 2016 - 2,741 млрд. долларов (12).



Улучшение положения дел в российской экономике способствовало восстановлению роста интереса трудовых мигрантов из Узбекистана к России. По данным МВД Российской Федерации, в 2017г. граждане Узбекистана составили "порядка 10% (около миллиона человек) от мигрантов в России" и на них было оформлено "примерно половина (765,8 тысячи ) всех выдаваемых трудовых патентов" (13), а объем их денежных переводов подрос до 3,902млрд. долларов (14).



В первом квартале текущего года общий объем денежных переводов физическими лицам из России в Узбекистан составил 726млн. долларов (15). Во втором квартале физическими лицами были переведены чуть более 1 млрд.долларов (16). Данных по третьему кварталу пока нет.



5.

На постсоветском пространстве отношения между государствами это, прежде всего, отношения между их лидерами. Начало новому этапу в отношениях между лидерами Узбекистана и России и, соответственно, между двумя государствами было положено 6 сентября 2016г, когда президент Владимир Путин, возвращаясь с форума G20 в китайском Ханчжоу, прибыл в Самарканд с частным визитом. Он посетил место захоронения Ислама Каримова и возложил, преклонив колено, букет цветов на могилу первого президента Узбекистана. Затем он встретился с тогда еще премьер-министром страны Шавкатом Мирзиеевым.



Сам факт прибытия В.Путина в Самарканд, то, как он почтил память покойного президента, встреча именно с премьер-министром было воспринято всеми и в Узбекистане, и в регионе, в целом, как однозначное, хотя и не формальное, признание Россией действующего главы правительства в качестве фактически нового главы узбекского государства. С этого момента, основным в отношениях между двумя государствами становится насыщение декларированного еще во времена Ислама Каримова узбекско-российского стратегического партнерства большим, нежели прежде реальным содержанием.



Следующим крупным шагом в выстраивании ровных узбекско-российских стратегических отношений стал государственный визит президента Узбекистана в Россию 4-5 апреля 2017г. Состоявшиеся в ходе визита переговоры завершились подписанием нескольких десятков экономических и прочих соглашений, потянувших на 15 миллиардов долларов. В частности, был подписан пятилетний контракт на покупку узбекского газа, а также контракты на разработку руд и постройку сталелитейного завода в Каракалпакстане, строительство "под ключ" медно-обогатительного комплекса в Ташкентской области, металлургического завода в Ташкенте и совместного производства сельхозтехники в Чирчике (17).



Узбекистану также удалось договориться с Москвой о поставках ему военной техники и оружия по закупочным ценам. 5 апреля Госдума РФ ратифицировала договор между Россией и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества, в рамках которого страны смогут осуществлять взаимные поставки продукции военного назначения, а также проводить работы и оказывать услуги интеллектуального свойства, создавать сервисные центры по ремонту военной техники (18).



Некоторые итоги претворения в жизнь достигнутых договоренностей были озвучены главами двух государств уже через год с небольшим в ходе их встречи в китайском Циндао 9 июня 2018г., куда они прибыли для участия в саммите ШОС. Были отмеченные следующие главные особенности этого сотрудничества. Быстрый и существенный рост товарооборота - на 33,9% в 2017г, и на 43% с небольшим в первом квартале нынешнего 2018г. Участие крупнейших российских компаний в развитии узбекской экономики - "Лукойл" инвестировал в нее 7 миллиардов долларов, крупные проекты реализует и "Газпром", "Росатом" построит АЭС. Массовое участие, числом до 1000, самых разных и по специализации, и по размеру российских компаний в развитии машиностроения в стране. Создание "зеленого коридора" на границе для сельхозпродукции из Узбекистана, что, в частности, привело к 35-36 процентному росту поступления узбекских овощей и фруктов на российский рынок. Как сказал президент Узбекистана, если еще год назад можно было говорить о российских проектах лишь в нефтегазовой отрасли, то сегодня нет ни одной отрасли, в которая стороны не сотрудничали бы. (19). По сути дела, он констатировал обретение узбекско-российским экономическим сотрудничеством фактически всеобъемлющего характера.



Через три месяца, 7 сентября в Москве состоялось 19-ое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. По итогам заседания Дмитрий Медведев и его узбекский коллега Абдулла Арипов подписали Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Республики Узбекистан (20).



12 октября в Ташенте прошли переговоры министров обороны России и Узбекистана Сергея Шойгу и Абдусалома Азизова. По завершению переговоров было заключено соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами. Министры подписали также план сотрудничества возглавляемых ими ведомствами на 2019г. (21). (https://podrobno.uz/cat/politic/rf-i-uzbekistan-/).



Нметившаяся тенденция углубления двусторонних узбекско-российских отношений с очевидным упором на развитие экономического сотрудничества была закреплена в ходе государственный визит Владимир Путина в Узбекистан, куда он прибыл в ночь с 18 на 19 октября 2018г. Накануне в Ташкенте начал свою работу приуроченный к визиту первый российско-узбексий межрегиональный форум. По данным его организаторов - Министерства экономики Узбекистана, Торгово-промышленной палаты страны и Министетства экономики и развития России, в нем приняли участие руководители 17 российских регионов и более 1 тысячи представителей предприятий, компаний и госструктур РФ.



Практической отдачей работы форума стало заключение 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашений в инвестиционной сфере на 20,8 миллиарда долларов. Шесть соглашений на сумму в 864,6 миллиона долларов было подписано банками двух стран. В рамках реализации достигнутых договоренностей будут созданы 79 совместных предприятий, 23 новых торговых дома и 20 оптово-распределительных центров. , уточнили в минэкономики(22). РИА Новости https://ria.ru/economy/20181019/1531018861.html



6.

Сегодня в Узбекистане меняется многое. Но не все. Неизменным остается, во всяком случае, пока, подход к обеспечению национальных интересов страны при выстраивании отношений с внешним миром и одна из основных его составляющих - многовекторность.



Сутью принципа многовекторности в постсоветской Центральной Азии является ни что иное, как установление и поддержание ее странами, некоего равновесия в отношениях, прежде всего, с державами-полюсами современного мира - Россией, Китаем и США, обладающими достаточным набором инструментов, позволяющим им действенно реагировать на угрозы своим немалым интересы в этом регионе. Вместе с тем, в странах Центральной Азии полагали и полагают, что поддержание равновесия с державами-полюсами, не исключающего некоторого, но некритичного склонения в ту или иную сторону, является одним из необходимых условий недопущения возникновения угроз собственной независимости, внутренней стабильности и территориальной целостности. Как показала жизнь, полагали и полагают правильно. Достаточно вспомнить майские 2005г. события в Андижане, то что предшествовало им и последовало за ними, а также случившиеся до них "цветные революции" в Грузии, Украине и Кыргызстане.



В русле реализации многовекторного внешнеполитического курса и спустя всего лишь месяц после государственного визита В Россию президент Шавкат Мирзиеев нанес 11-13 мая 2017г. такой же по статусу визит в Китай, по завершению которого принял участие в состоявшемся там же 14-15 мая форуме "Один пояс, один путь". По итогам прошедших в ходе государственного визита узбекско-китайских переговоров стороны подписали большое число документов, предусматривающих реализацию пакета инвестиционных проектов на общую сумму превышающую 23 миллиарда долларов США (23). В ходе визита Шавкат Мирзиеев встретился и с представителями деловых кругов Китая. На встрече он особо отметил, что Китай является одним из государств, наиболее активно инвестирующих в экономику Узбекистана, что в его стране действуют свыше 700 компаний и предприятий с участием китайского капитала, что китайские инвесторы вложили в узбекскую экономику почти 8 миллиардов долларов и что с ведущими китайскими промышленными компаниями успешно реализуются проекты в нефтегазовой, телекоммуникационной, транспортной, текстильной, туристической, строительной, химической и других отраслях. (24). В соответствии с достигнутыми договоренностями, Китай поддержит проект развития гидроэнергетики Узбекистана, выделив три млрд долларов на модернизацию 300 насосных станций. Кроме того, китайские специалисты займутся строительством дорог и транспортной инфраструктуры - в Узбекистане. В частности, Китай построит еще один автомобильный тоннель на перевале Камчик и кольцевую железную дорогу в Ташкенте.



Через год, 15-17 мая 2018г., президент Шавкат Мирзиеев прибыл с официальнвм визитов в США . 16 мая он был принят в Белом доме президентом Дональдом Трампом. Затем состоялись переговоры делегаций в расширенном составе. 17 мая Шавкат Мирзиеев встретился с главой внешнеполитического ведомства США Майклом Помпеу, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, представителями обеих палат Конгресса и деловых кругов США.



В ходе встреч президент Узбекистан и его собеседники обсудили возможности двустороннего сотрудничества в политической, экономической, военной, научной сферах, в области образования. Одним из существенных практических политических результатов визита стала выраженная готовность США способствовать вхождению Узбекистана в ВТО (25 ). Вступление Узбекистана в ВТО может способствовать, как это было в случае с Китаем, решению задачи по широкому выходу страны с разнообразной продукцией своего промышленного и аграрного сектора на мировой рынок. Правда, пока ни одному из постсоветских государств не удалось повторить успех Китая.



Что же касается практических экономических результатов визита, то они также вполне существенны. Сторонами были подписаны контракты на общую сумму в 4,8 миллиардов долларов в энергетическом, нефтегазовом и агропромышенном секторах (26). Заинтересованность в сотрудничестве с Узбекистаном изъявили такие компании как "Дженерал электрик" и "Хоневелл" (в энергетической, нефтегазовой и нефтехимической сферах), "Джон Дир" и "Катерпиллар" (в области машиностроения), "Оу-Эс-Ай системс" и "Лутрон" (в области электротехники), и "Боинг" (в сфере гражданской авиации) (27). Интересной является договоренность о строительстве на ташкентской ТЭЦ нового парогазового блока мощностью более 660 МВт на базе газовой турбины GE H-класса с повышенным КПД(28). ((Екатерина Игумнова. Новая эра, или как Шавкат Мирзиеев слетал за океан и с чем вернулся из С ША. https://sptnkne.ws/h7Z5 )



Постсоветские реальности свидетельствуют - в политическом плане для Узбекистана, как и для других постсоветских государств Центральной Азии, заявленный многовекторный внешний курса может быть таковым лишь тогда, когда одной из непременных его составляющих становится военно-техническое сотрудничество с США, наряду с таким же сотрудничеством с Россией и Китаем. В практическо-профессиональном плане, такое сотрудничество, как свидетельствуют все те же постсоветские реальности, рассматриваются Узбекистаном и другими государствами региона как один из путей диверсификации источников различных видов военной техники, вооружения, военного имущества и т.д. для своих силовых структур, диверсификации внешних возможностей по обучению и подготовки кадров для них, обретения ими дополнительных компетенций.



В ходе встречи в Белом доме лидеры двух стран уделили должное внимание первому в истории двусторонних отношений пятилетнему плану военного взаимодействия и договорились о необходимости его реализации. Более предметно разговор о военно-техническом сотрудничестве велся уже в стенах Пентагона во время встречи президента Шавката Мирзиеева с руководителем Министерства обороны США Джеймсом Мэттисом, состоявшейся 17 мая. (29).



Здесь нелишним будет отметить, что позиции военного ведомство США в вопросах, касающихся развития отношений со странами Центральной Азии, присущ, в большей степени, нежели некоторым иным ведомствам американского государства, прагматизм, не позволяющий реальные, с его точки зрения, интересы страны приносить в жертву неоправданно чрезмерной идеологической предубежденностью Уже в силу того, что военные профессионалы, кстати любой страны, если на них не оказывается ощутимое давление со стороны политического руководства, шагу не ступят, не просчитав скрупулезно свои реальные возможности и вероятные как позитивные, так и негативные его последствия для интересов своего государства. Достаточно выпукло эта особенность проявилась после известных андижанских событий 2005г. когда именно военные в большей степени, нежели представители иных американских государственных структур, способствовали сохранению американо-узбекских отношений от полного разрушения. В частности, как помнится, СМИ сообщали в то время о том, что военные настояли, вопреки иным мнениям, на выплате Узбекистану американской задолженности за использование авиабазы в Ханабаде после принятия узбекским руководством решения о ее закрытии.



7.

Неизменной остается, во всяком случае, пока, и еще одна важная составляющая составляющая другая основная составляющая подхода Узбекистана к выстраиванию отношений с внешним миром - настороженное отношение к интеграционным проектам. Опыт функционирования различных интеграционных проектов показывает, что по мере их развития неизбежным становится как возникновение наднациональных структур управления, обладающих реальным властным потенциалом, так и доминирование в них более сильных в финансово-экономическом, военном и, как следствие, в политическом плане его участников. Этот же опыт говорит и о неизбежности делегирования партнерами по подобным проектам части своего суверенитета наднациональным органам управления, причем для доминирующих в них участников проекта оно является формальным, не более того, а для всех остальных фактическим. На деле это означает ни что иное, как уступка последними части своего суверенитета в пользу первых.



Для Ислама Каримова сохранение и упрочение независимости Узбекистана было наивысшим приоритетом. Данное обстоятельство определяло его весьма сдержанное отношение к интеграционным проектам с участием в них существенно более сильных в экономическом, военно-техническом и т.д. плане, нежели Узбекистан, партнеров. К перспективе вступления своей страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), или же к активизации ее участия в ОДКБ, в том числе. Он полагал, если судить по его реальным шагам на внешнеполитической арене, хорошо сбалансированное по разным параметрам и интенсивности развитие двусторонних отношений, прежде всего, с крупнейшими державами современности на равноправной основе в достаточной мере способствует успешному решению задачи по упрочению независимости и суверенитета Узбекистана. Но, самое главное, такой формат отношений не предполагает неизбежной потребности в создании наднациональных структур и органов управления.



Президент Шавкат Мирзиеев, как и его предшественник на высшем государственном посту страны, также не готов поступиться хотя бы малой частью национального суверенитета. Всячески развивая и углубляя двусторонние отношения Узбекистана с внешним миром, особенно с крупнейшими державами современности, он воздерживается от решений и действий, могущих обернуться вовлечением его страны в разного рода межгосударственные интеграционные проекты, в которых, по тем или иным объективным причинам и обстоятельствам, она не может рассчитывать на доминирующие позиции. Не обладая такими позициями, крайне затруднительно эффективно влиять на принятие решений наднациональными органами управления таких проектов и, что еще важнее, не расстаться с определенной частью своего суверенитета.



8.

Одной из характерных особенностей подхода Ислама Каримова к выстраиванию отношений Узбекистана с соседями по постсоветской Центральной Азии являлось стремлении если и не преодолеть полностью, то, во всяком случае, свести к минимуму зависимость своей страны от них там, где это было объективно возможно. И делалось это ради снижения уровня уязвимости системы обеспечения ее национальных интересов.



Так, на протяжении всего советского периода истории страны и еще долгое время после обретения независимости железнодорожная связь узбекской части Ферганской долины с другими частями республики осуществлялась по железнодорожным линиям, проходящим по территории Таджикистана и Туркменистана. С завершением строительства в период с 1997 по 2016гг. железнодорожных линий Навои-Учкудук-Нукус, Ташгузар-Байсун-Кумкурган, а также построенной при помощи китайцев линии Ангрен - Пап, которая связывает ферганские области Узбекистана с остальными регионами страны и частично проходит через железнодорожный тоннель под Камчинским перевалом (30), необходимость для Узбекистана в железнодорожном транзите через Туркменистан и Таджикистана отпала.



Проводимый сегодня Ташкентом курс на снятие барьеров в двустороннем сотрудничестве с соседями по региону пока не обернулся, например, в случае с Таджикистаном, восстановлением железнодорожного транзита грузов через его территорию в расположенные в Ферганской долине области Узбекистана из других частей страны. В ходе же упомянутого выше визита президента Шавката Мирзиеева в Китай была достигнута договоренность о строительстве китайскими специалистами еще одного автомобильного тоннеля под тем же перевалом Камчик (31), что в еще большей степени расширит возможности Узбекистана по снижению своей транспортной зависимости от своего соседа.



Позитивные изменения в узбекско-таджикских отношениях не исключает вероятности возобновления прежнего транспортного транзита из южных и юго-западных частей Узбекистана в области, расположенные в Ферганской долине транзитом через ее таджикскую часть. Более того, велика вероятность того, что такой транзит будет экономически вполне конкурентноспособным. И даже если он материализуется, альтернатива ему никуда не денется.



Имплементация соглашения с Россией о строительстве АЭС в Узбекистане призвана способствовать дальнейшему развитию научно-технического, промышленного и энергетического потенциала страны, обретению соответствующими узбекскими структурами и персоналом новых компетенций, которых у них и у республики, в целом, раньше не было. Реализация проекта позволит снизить потребление газа для выработки электроэнергии, что может привести к росту внутреннего потребления газа в иных целях и/или росту его экспорта на внешние рынки. Этому будут способствовать и реализация заключенных соглашения с Китаем о развитии гидроэнергетики (32) и упомянутое соглашения с американской "Дженерал Електрик" о строительстве на Ташкентской ТЭЦ нового парогазового блока.



Одним из последствий существенного роста энергетических возможностей Узбекистана уже в перспективе до десяти лет может стать появление у него реальной альтернативы импорту Узбекистаном электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в летний период. Будет ли такая альтернатива, когда она реально сложится, задействована, другой вопрос. Тем не менее, электроэнергетический расклад в регионе, который будет меняться под воздействием нарастающего возрастания электроэнергетического потенциала Узбекистана следует иметь ввиду и учитывать его при планировании собственной политики в этой сфере.



В принципе, в постсоветской Центральной Азии исключать резкие повороты в отношениях между соседями пока не приходиться. Так, еще летом 1995г. ничто не говорило о возможности скорого осложнения узбекско-таджикских отношений. Но уже в январе 1996г. в отношении Таджикистана соседним государством была использована газовая задвижка. Лишь через два десятилетия стало возможным приступить к размораживанию серьезно охладевших отношений.



Всего лишь два года назад даже представить было невозможно, что на туркменской границе перед фурами с грузами для или из Таджикистана опустится шлагбаум. Но именно это и случилось в конце августа с.г. (33) и отношения между двумя странами были омрачены о транспортный кризис. Причем настолько, что, как об этом говорили разные СМИ, участие президента Туркменистана во встрече лидеров СНГ в Душанбе оказалось невозможным(34). 3 октября СМИ сообщили, что туркменская сторона "..дала "добро" на транзит таджикских фур через свою территорию" (35).



Имея все это ввиду и всячески пользуясь, к своей вящей выгоде, теми возможностями, которые в последние два года порождаются новациями во внутренней и внешней политики Узбекистана, создание самых разных дополнительных и, по сути дела, альтернативных возможностей уже имеющимся или только-только восстановленным, как нельзя лучше отвечает интересам Таджикистана. Для Таджикистана было бы небесполезным, к примеру, предпринять все реально возможное для доведения до логического конца строительство железной дороги, которая свяжет Таджикистан через Афганистан с Туркменистаном. Республика просто не может позволить себе иметь всего лишь один безальтернативный железнодорожный выход в большой внешний мир. Как не может позволить себе довольствоваться только лишь существующими внешними источниками природного газа или имеющимися внешними рынками для экспорта своей электроэнергии.



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