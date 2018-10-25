Умер Николай Караченцов - прекрасный советский и российский актер

09:49 26.10.2018

Артиста не стало утром 26 октября. Он скончался накануне своего 74-летия.



В субботу, 27 октября, у Караченцова день рождения.



Звезда мюзикла "Юнона и Авось", комедий "Белые росы" и "Человек с бульвара Капуцинов", драмы "Моонзунд" и трагикомедии "Старший сын", любимый миллионами зрителей России и постсоветского пространства. Помним, скорбим..,