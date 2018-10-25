|18:08 Внешний долг Казахстана сократился на 2,8 миллиарда долларов. Осталось всего 164,4 млрд
16:52 В астанайском ресторане повязали на взятке даржибаевцев - топ-менеджеров Минкультспорта Казахстана
16:46 "Гиперболоид Путина" сожжет спутники США
15:45 Кто и зачем убил Джамала Хашогги? - В.Прохватилов
15:31 Что-то боязно... Елбасы расширяет полномочия КНБ РК
15:24 Абсолютное оружие США сломалось, - И.Данилов
15:02 Хорошими делами прославиться нельзя... РосСпикербабушка Матвиенко обещает таджикам смягчение миграционных правил
14:06 У США есть лишь один способ предотвратить войну с КНР и Россией, - The Hill
13:30 Вывернувшийся из-под следствия экс-глава Дагестана Абдулатипов стал послом России в Организации исламского сотрудничества
13:17 В России осуждены уроженцы Кыргызстана Абдуллаев и Исроилов, вербовавшие жителей Севастополя в ряды террористов
12:14 Китай отказался от иранской нефти
11:55 "Не надо петь дифирамбы". Рахмон призвал ТаджСМИ сосредоточиться на проблемах общества
10:50 Сирийские женщины рожают детей на продажу. В Дамаске и Алеппо торговля малышами идет прямо в роддомах
10:07 Спецслужбы Узбекистана рапортуют, что изловили главарей "Катибатуль Имам-аль Бухарий" и "Катибатуль Тавхид ва Джихад"
10:04 Генерал-"мокрушник"? Экс-глава КазКНБ Дутбаев фактически сознался в соучастии убийстве банкира Татишева
10:01 "Я горжусь тем, что я узбек...". Стало известно, сколько миллионов долларов рос-буржуй А.Усманов вложил в ФК "Пахтакор"
09:58 "Должен быть виден издалека"... Аркадаг утвердил дизайн памятника велосипеду
09:49 Умер Николай Караченцов - прекрасный советский и российский актер
08:46 Великая соотечественная волна. Россию готовят к приему новых граждан, - "Къ"
08:36 Мигранты не разлюбили Россию. РосВласти готовят законодательство об адаптации и интеграции приезжих, - "НГ"
08:33 Саудовский престол рискует лишиться главной опоры, - Равиль Мустафин
08:32 Китай угрожает заполучить Тайвань "любой ценой"
00:57 Русские и китайцы прослушивают телефоны Трампа, - New York Times
00:33 Почему реформа в казахстанской полиции началась с формы, а не с содержания
00:30 The Hindu: США заставляют Индию выбирать между ними и Россией
00:27 Не в то горло... Рахмон изменил правила конкурса едоков плова
00:25 Россия обвинила США в атаке Хмеймима беспилотниками
00:22 Русским не осталось места на территории бывшего СССР, - П.Беседин
00:18 Узбекистан: меняющееся и неизменное в отношениях страны с миром и соседями, - Рашид Гани Абдулло
00:01 Украинцы не хотят воевать за Донбасс и бегут мыть полы в Германии, - Die Tageszeitung
|Умер Николай Караченцов - прекрасный советский и российский актер
09:49 26.10.2018
Артиста не стало утром 26 октября. Он скончался накануне своего 74-летия.
В субботу, 27 октября, у Караченцова день рождения.
Звезда мюзикла "Юнона и Авось", комедий "Белые росы" и "Человек с бульвара Капуцинов", драмы "Моонзунд" и трагикомедии "Старший сын", любимый миллионами зрителей России и постсоветского пространства. Помним, скорбим..,