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"Дружба" по-норвежски - "Trident Juncture 18", - Р.Устраханов
10:03 27.10.2018

Общая оценка учений НАТО "Единый трезубец" (Trident Juncture 18) -- беспрецедентные по масштабу -- от Балтики до Норвежского моря, числу участников, демонстрирующие открытую угрозу Российской Федерации. Крупнейшие с 1980-х годов: 31 страна, где 29 -- члены НАТО, 53 000 военнослужащих, более 250 самолетов и вертолетов, более 65 морских судов, более 10 000 наземных транспортных средств. Сценарий учений подготовлен центром НАТО в Ставангере и рекомендован Военным комитетом НАТО. Задача учений -- отработка действий, направленных против условного противника в Норвегии. Кого понимают под "условным противником" очевидно без пояснений.

Поражает полное молчание крупнейших норвежских газет о начале учений. Ни слова о них 25-го октября в "Aftenposten", "Dagbladet", "Verdens Gang (VG)", "Adresseavisen", "Agderposten" и так далее. Пишут о чем угодно: о почтовых ящиках демократов в США, о Саудовской Аравии, о Трампе. А о крупнейших за всю историю королевства учениях НАТО -- ни строчки. Строгий ошейник власти на ведущих норвежских средствах массовой информации демонстрируется явно и показательно!

Правда 16-го октября "Aftenposten" опубликовала интервью с 68-летним Гейром Хемом -- главой столичного комитета против натовских учений. Но оно -- в пару вопросов и ответов с приложением списка участников антинатовского митинга в Осло. Впрочем, информация об участниках митинга -- больше для полиции. Асы же журналистики "Aftenposten" засунули свои языки в одно месте и помалкивают "в тряпочку". Если лить грязь на Россию -- здесь они впереди планеты всей!

Критический анализ учениям НАТО -- только в информационном ресурсе норвежской "Красной партии" (крайне левого крыла социалистов с одним местом в Стортинге) в газете "Klassekampen". Статья "Страх новой холодной войны". Интервью Джулии Вильгельмсен, научного сотрудника "Норвежского института внешней политики". Учения она оценила как "новую холодную войну, распространенную на Север в рекордно короткие сроки".

Старт активной фазы милитаризации региона Вильгельмсен видит с 2008 года, когда правительство Эрны Сульберг "выразило желание, чтобы НАТО повернулось на Север в серьезном военном присутствии".

Позицию норвежских "ястребов" отражает мощнейший милитаристский информационный ресурс "Aldrimer.no". В нем -- все с точностью до наоборот: требования увеличения военных расходов и присутствия НАТО в Норвегии. Целый раздел сайта посвящен Североатлантическому альянсу. В информации об учениях НАТО дается четкое понимание, кого в них видят "условным противником". Его высказал председатель "Союза офицеров Норвегии" Торбьерн Бонго (Torbjørn Bongo) за два дня до начала "TRJE18".

Интервью Бонго большое, содержание сводится к известному лозунгу: "Пушки вместо масла". Вот что говорит о нашей стране господин Бонго: "Россия -- это как хороший друг и сосед, в то же время потенциальный враг. Можно ли одновременно быть? Да, я так думаю". Оригинально звучит, не правда ли? Только "хороший друг и сосед" -- для наивных и внешнего пользования. А вот "потенциальный враг" -- правда для внутреннего пользования, для своих из НАТО.

К слову сказать, коль затронута тема милитаризации: у нас в СМИ вне должного внимания остался закон Норвегии 2014 года, согласно которому женщины в возрасте от 19 до 44 лет подлежат обязательному призыву на воинскую службу на срок от семи до девятнадцати месяцев. О нем -- почти ничего, хотя закон декларировал как увеличение численности норвежских вооруженных сил, так и число резервистов.

Хиханьки насчет боеспособности женщин следует оставить в стороне. Время "пули-дуры и штыка молодца" закончилось в начале двадцатого столетия. 21 век -- век высоких технологий. Для управления новейшими системами вооружений нужны в первую очередь мозги, а не бицепсы. Кроме того, женщины в армии высвобождают мужчин для участия в конкретных боевых действиях "на земле".

Связывать военную активность натовских сил в Норвегии с событиями на Украине, с Крымом совершенно неверно. Началось куда ранее. Тот же закон о призыве женщин прошел рассмотрение в правительстве Норвегии летом 2013 года. А "перенасыщение" королевства силами и средствами НАТО стартовало с 2008 года, о чем свидетельствуют сотрудница "Норвежского института внешней политики" и факты.

Кстати, в том же 2008 году была создана боевая группа сил Евросоюза в Северной Европе (Nordic Battle Group) при участии Норвегии. А в 2012-м году образована военная группировка под руководством Великобритании из числа западноевропейских государств -- "Объединенные экспедиционные силы Великобритании" (UK Joint Expeditionary Force). Туда входит Норвегия и другие западноевропейские государства, среди коих числятся и не члены НАТО.

В целом, происходящее в Норвегии, ее окончательное превращение в плацдарм НАТО, угрожающий безопасности России -- итоги долголетней мощнейшей антироссийской политики и пропаганды. Только если ранее норвежские политики через СМИ умело маскировали свой хищный оскал, то сегодня все вылезло наружу. А быть одновременно другом и врагом, что пытается "втереть" нам "Бинго-Бонго" из "Союза офицеров Норвегии", невозможно даже по определению.

Устраханов Руслан
Мурманск

Источник - ЦентрАзия
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