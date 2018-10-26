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|Во 2-й тур президентских выборов Грузии прогнозируемо проходят Зурабишвили и Вашадзе
19:12 28.10.2018
По данным экзит-полов во 2-й тур президентских выборов в Грузии проходят: экс-министр иностранных дел правительства Саакашвили - Зурабишвили и... экс-министр иностранных дел правительства Саакашвили - Вашадзе. Оба набирают по 40% голосов. Еще один экс-министр иностранных дел и экс-спикер парламента Саакашвили Бакрадзе получил порядка 30% голосов и выбыл из гонки, как и остальные 22 кандидата, набравшие какие-то микроскопические проценты.
Есть ли какая разница между Зурабишвили и Вашадзе в политическом плане, а бес его знает. Кому это интересно - Зурабишвили - она женщина, а Вашадзе - нет. Или наоборот...