Таджикистан. Национальный альянс - это и есть ТЭО "ПИВ", - А.Алешин

00:09 30.10.2018

Национальный альянс - это и есть ТЭО "ПИВ"



9 сентября 2018 года террористическо-экстремистская организация "Партия исламского возрождения" (ТЭО "ПИВ") совместно с тремя малоизвестными, а точнее сказать виртуальными, структурами - Форумом свободомыслящих Таджикистана, Движением за реформы и развитие, Ассоциацией мигрантов Центральной Азии в Европейском Союзе - объявила об образовании, так называемого Национального альянса Таджикистана, руководителем которого предсказуемо стал главарь ТЭО "ПИВ" Кабири М.



Во всей этой истории с появлением Национального альянса обращают на себя внимание три обстоятельства.



Во-первых, факт формирования новой структуры, ориентированной на решение задач внутри Таджикистана, в далекой от Душанбе Варшаве. Верить в то, что появление подобных политизированных организаций на территориях зарубежных стран возможно без участия спецслужб, может только наивный, далекий от политики и абсолютно незнакомый с деятельностью разведорганов человек. Технологии использования иностранными спецслужбами против интересуемых государств "оппозиции в изгнании" оттачивались столетиями и стали практически совершенными в современную эпоху гибридных войн.



Во-вторых, состав учредителей Национального альянса имеет достаточно специфический характер. За исключением ТЭО "ПИВ", ни одно из трех других образований не имеет ни реальной политической силы, ни социальной базы, ни какой-либо узнаваемости среди населения. По сути, указанные партнеры ТЭО "ПИВ" существуют практически лишь на бумаге, никакого практической значимости не несут в себе и ничем другим, кроме как ширмы для ТЭО "ПИВ", не являются.



В-третьих, одной из основных задач Национального альянса определена "защита демократического правового и светского строя в Таджикистане, создание и поддержание условий для возвращения каждому права на свободу слова, мнений, совести, собраний и объединений" и др. Все это в корне противоречит программным целям и задачам ТЭО "ПИВ", которые на протяжении десятилетий остаются неизменными и уже апробированы кровавой практикой - насильственное изменение конституционного строя, образование исламского государства и насаждение шариатских порядков в Таджикистане.



В этой связи достаточно вспомнить, что в 1990-ые годы боевикам "ПИВ" удалось на короткое время создать собственную республику в горных районах Таджикистана. Вот как описывает те ужасы, которые творились там, бывший член ТЭО "ПИВ" Иззатулло Саъдулло: "В январе 1993 года, когда Раштская зона временно находилась под контролем ПИВТ, они сразу же образовали свое маленькое государство "Исламская Республика Гарм" и распространили там по своим экстремистским пивтовским понятиям исламские порядки. Президентом этого исламского государства был объявлен член политсовета ПИВТ Саъдидини Рустам, а министром обороны - жестокий командир Ризвон Садиров. Обратите внимание, первыми указами этого самопровозглашенного государства были: "запрет на выход женщин из дома", "длина бороды мужчины должна быть не менее четырех пальцев", "запрет на посещение школы девочками", "обязательный призыв на службу, по два муджахеда из каждой семьи", "в распоряжение боевиков передать запасы продовольствия народа - муку, мед, скот, картошку, яблоки и др.", "запрет музыки на свадьбе" и т. д. Если сравнить эти указы "исламского государства" ПИВТ с указами халифа ИГИЛ, то никакой разницы не будет… Необыкновенное изобретение пивтовцев в Таджикистане, т. н. "бочка-тюрьма" и "бочка-пытка", еще раз свидетельствует о том, что ПИВТ и ИГИЛ - это одно понятие. Это антигуманное изобретение ПИВТ заключалось в том, что пивтовцы содержали людей в железных бочках из-под воды или горючего. Иногда в одну 1-2 тонную бочку бросали по 8-10 человек и закрывали ее на замок. Из такой тюрьмы сбежать невозможно, в большинстве своем люди медленно умирали из-за жары, нехватки воздуха и вони. А зимой в таких тюрьмах умирали от холода. Согласно достоверным источникам, такими тюрьмами в Джиргатале и Таджикабаде пользовались знаменитые командиры ПИВТ Шайхи Ерибек, в Нурабаде - Мулло Абдулло, а в Рохати - Рахмон "Гитлер" и Мансур Муаккалов.



Отмечая провозглашенную Альянсом задачу защиты демократического и светского строя, эксперты прямо указывают, что "невозможно представить, что под этими целями подписались фанатики ТЭО "ПИВ", которые ее главарями были направлены в формирования ИГИЛ в Сирии, а сейчас скопились в приграничных с Таджикистаном афганских провинциях, ожидая команды на террор".



С приведенным мнением трудно не согласиться, особенно зная новейшую историю Таджикистана и губительную роль ТЭО "ПИВ" в ней. Но тогда, кому и зачем понадобилось появление такого аномального гибрида как Национальный альянс?



Ответ на этот вопрос прост и сложен одновременно. Прост, поскольку стоит раскрыть правду, что ТЭО "ПИВ" давно уже является марионеткой в операциях иностранных спецслужб, и все встает на свои места и получает объяснение. Сложен, потому что пользование этой марионеткой предполагает наличие определенных особых условий, при которых спецслужбы могут достичь каких-то результатов. Данные условия связаны со многими факторами, в числе которых выделяется необходимость соблюсти внешние приличия в западном обществе, важность предоставления ТЭО "ПИВ" имиджевого, пусть даже фейкового, статуса, потребность в легализации спецслужбами своей политической, финансовой и иной поддержки ТЭО "ПИВ", учет динамично изменяющейся геополитической обстановки на международном и региональном уровнях и т.д.



Парадокс заключается в том, что для перечисления всех таких факторов требуется проведение самостоятельных аналитических исследований, результаты которых могут устареть еще до их завершения ввиду стремительно меняющихся геополитических реалий.



Но, несмотря на это, нельзя не осознавать, что, даже при существующих на Западе "двойных стандартах", политэлиты, вследствие общественного прессинга, испытывают определенные трудности в легализации своей поддержки откровенно террористическим структурам. Отсюда и происходят их безуспешные попытки в последние годы представить международной общественности ТЭО "ПИВ" в виде "угнетаемой политической оппозиции".



Однако, в современной истории Таджикистана ТЭО "ПИВ" уже сильно скомпрометировала себя в 1990-ые годы, за ней тянется кровавый шлейф террористических преступлений, закрепленный в сотнях томах уголовных дел и тысячах вещественных доказательств. И как бы не старались зарубежные хозяева и спонсоры ТЭО "ПИВ", просто отмахнуться и замолчать указанные исторические факты не получится.



Как представляется, в силу этого и родился проект под названием "Национальный альянс Таджикистана". Оценивая ситуацию, социолог Акрам Курбанов справедливо отмечает, что "ни суета вокруг возникновения Альянса, ни тем более заявленные уставные задачи ничем, кроме как красивых декораций, не являются. Из всего спектра его реальных возможностей практический результат может дать только ведение активной информационной кампании по дискредитации деятельности властей Таджикистана и манипулированию общественным сознанием. Именно это направление деятельности определил приоритетным главарь ТЭО "ПИВ" (а по совместительству и руководитель Национального Альянса - прим. авт.) Кабири М.: "Наша основная задача - довести до таджикского народа, что надо делать для улучшения ситуации… Благодаря СМИ и соцсетям это вполне возможно. Мы этим занимались и раньше, но разобщенно, без координации и без особой программы. Национальный альянс намерен объединить все имеющиеся у партий и групп ресурсы и расширить диапазон информационной деятельности…. Это не единственный способ подействовать на ситуацию в стране, но пока самый эффективный из всех возможных. Необходимо сначала вывести народ из информационной изоляции, и только тогда он окажется готовым к борьбе за свои права".



Таким образом, Кабири М. практически открыто заявляет, что Альянс будет вести идеологическую обработку сознания граждан Таджикистана в целях нагнетания социальной напряженности в обществе и дестабилизации обстановки в стране, искажения и дискредитации работы государственных органов Таджикистана в мировом информационном пространстве, подготовки почвы для вербовки и использования граждан в своей террористической деятельности. Контуры избранной информационной стратегии и ее истинной цели предельно ясны и могут быть выражены цитатой из выступления Кабири М. о том, что Альянс готов предложить народу Таджикистана для решения социально-экономических вопросов.



Откровенность Кабири М. наглядно демонстрирует, что нацеленность на свержение конституционного строя и является сущностной движущей силой Альянса".



Таким образом, Национальный альянс - это и есть ТЭО "ПИВ", которая под новой вывеской пытается скрыть свою истинную террористическую сущность и совершенные преступления. Но следует учитывать, что со сменой названия ТЭО "ПИВ" не изменила своих преступных планов и связей с международными террористическими организациями.



Именно поэтому эксперты считают, что "заигрывания западных политэлит с ТЭО "ПИВ" и формирование под ее эгидой новых структур, наподобие "Национального альянса" может иметь плачевные результаты. В конечном итоге, вскормленные на деньги налогоплательщиков западных стран, "ПИВ"-овские террористы в любой момент могут выйти из-под контроля и обратить оружие против своих хозяев, что не раз уже бывало в истории тайных операций спецслужб. И тогда ТЭО "ПИВ" окажется настоящей занозой в самом сердце Европы, от которой будет не так-то просто избавиться".



Не признать обоснованным приведенное экспертное мнение просто нельзя. Оно подтверждено самой госпожой Историей.



Алексей Алешин,

член общественной организации по защите правам человека "Law and People"