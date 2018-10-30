|Скитания туркменских граждан в поисках здоровья, - Я.Чулаков
10:16 31.10.2018
Состояние системы здравоохранения Туркменистана настолько плачевно, что многие туркменские граждане вынуждены выезжать для лечения в Турцию. Несмотря на принимаемые меры по улучшению сферы здравоохранения,
в стране наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов, а те, кто работает, не отличаются высокой квалификацией.
Проведенная в республике реформа здравоохранения свелась к постройке нескольких медицинских учреждений, покрытых мрамором и оснащенных современным оборудованием. Проблема с кадрами никак не решается. Выпускников Медицинского университета, которые большую часть учебного времени проводят в подготовках к всякого рода торжествам или на хлопковых полях, трудно назвать квалифицированными врачами.
Вследствие этого, большинству тяжелобольных туркменских граждан (диабет, болезни сердечнососудистых органов), сами врачи советуют ехать для прохождения лечения в другие страны. Однако, Министерство здравоохранения и другие госорганы запрещают медработникам выдавать больным соответствующие документы на выезд за границу, для прохождения медицинского обследования и лечения, хотя часто для впавших в отчаяние туркменских граждан поездка за рубеж – единственный шанс получить лечение в случае серьезной болезни. Как же, ведь это дискредитирует отечественную
медицину! Так что пусть лучше гражданин Туркмении умрет от руки собственных врачей, чем вылечится у зарубежных.
В частности, в кардиологическом отделе центра "Охрана матери и ребенка" в г. Ашхабад врачи очень часто признают свою бессильность и советуют больным выезжать для лечения за границу. При этом они отказываются выдавать справку о целесообразности выезда для лечения за границу, мотивируя тем, что их могут уволить с работы или вызовут в правоохранительные органы.
В туркменском медицинском институте студенты получают
образование на уровне фельдшера, а студенты, обучающиеся в
зарубежных ВУЗах, почти не возвращаются в страну. Вот и гонит их за
рубеж крайне низкая квалификация своих специалистов, многочисленные фатальные ошибки в постановке диагноза, а затем в назначенном лечении, отчего часто человек по милости врача в лучшем случае становится пожизненно инвалидом, а в худшем прощается с жизнью.
И это в стране, которой руководит медик.
Яздурд Чулаков