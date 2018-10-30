Скитания туркменских граждан в поисках здоровья, - Я.Чулаков

10:16 31.10.2018

Состояние системы здравоохранения Туркменистана настолько плачевно, что многие туркменские граждане вынуждены выезжать для лечения в Турцию. Несмотря на принимаемые меры по улучшению сферы здравоохранения,

в стране наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов, а те, кто работает, не отличаются высокой квалификацией.



Проведенная в республике реформа здравоохранения свелась к постройке нескольких медицинских учреждений, покрытых мрамором и оснащенных современным оборудованием. Проблема с кадрами никак не решается. Выпускников Медицинского университета, которые большую часть учебного времени проводят в подготовках к всякого рода торжествам или на хлопковых полях, трудно назвать квалифицированными врачами.



Вследствие этого, большинству тяжелобольных туркменских граждан (диабет, болезни сердечнососудистых органов), сами врачи советуют ехать для прохождения лечения в другие страны. Однако, Министерство здравоохранения и другие госорганы запрещают медработникам выдавать больным соответствующие документы на выезд за границу, для прохождения медицинского обследования и лечения, хотя часто для впавших в отчаяние туркменских граждан поездка за рубеж – единственный шанс получить лечение в случае серьезной болезни. Как же, ведь это дискредитирует отечественную

медицину! Так что пусть лучше гражданин Туркмении умрет от руки собственных врачей, чем вылечится у зарубежных.



В частности, в кардиологическом отделе центра "Охрана матери и ребенка" в г. Ашхабад врачи очень часто признают свою бессильность и советуют больным выезжать для лечения за границу. При этом они отказываются выдавать справку о целесообразности выезда для лечения за границу, мотивируя тем, что их могут уволить с работы или вызовут в правоохранительные органы.



В туркменском медицинском институте студенты получают

образование на уровне фельдшера, а студенты, обучающиеся в

зарубежных ВУЗах, почти не возвращаются в страну. Вот и гонит их за

рубеж крайне низкая квалификация своих специалистов, многочисленные фатальные ошибки в постановке диагноза, а затем в назначенном лечении, отчего часто человек по милости врача в лучшем случае становится пожизненно инвалидом, а в худшем прощается с жизнью.



И это в стране, которой руководит медик.



Яздурд Чулаков