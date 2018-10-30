120 казахских миротворцев прибыли в Ливан в составе индийского батальона "Индбат"

16:40 31.10.2018

Казахстанские миротворцы прибыли в Ливанскую Республику, сообщает Минобороны Казахстана.



120 военнослужащих сводной миротворческой роты Казахстанского миротворческого полка прибыли в Ливанскую Республику для участия в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе индийского батальона "Индбат".



Впервые в истории Вооруженных Сил Республики Казахстан миротворческий контингент участвует в миссии ООН по поддержанию мира и безопасности в Ливане. Совместно с индийскими партнерами проведена необходимая подготовительная работа в рамках слаживания миротворческой роты. Подписан и ратифицирован Меморандум о взаимопонимании между правительствами Республики Казахстан и Республики Индия по совместному участию в этой миссии. Согласно мандату ООН казахстанское миротворческое подразделение в Ливане будет выполнять функции по патрулированию местности; организации наблюдательных постов; наблюдению за соблюдением прекращения огня.



Участие подразделения в миссии ООН внесет вклад в укрепление международной безопасности, а также укрепит авторитет Казахстана как ответственного члена международного сообщества, в том числе в свете подведения итогов непостоянного членства Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН.



Министерство обороны Республики Казахстан ведет работу по расширению возможностей для казахстанских военнослужащих по приобретению опыта миротворческой деятельности и несения службы в районах со сложной военно-политической обстановкой.



В период участия в миротворческой операции военнослужащие обеспечиваются трехкратным денежным содержанием за счет бюджета Министерства обороны. Также ООН возмещает государству, направляющему контингент, расходы по ставкам, утвержденным Генеральной ассамблеей ООН. Это 1428 долл. США на военнослужащего в месяц. Каждому военнослужащему дополнительно выплачиваются суточные в размере 1,28 долл. США в день, пособие на оздоровление - 10,5 долл. США в день на 15 дней отпуска, предоставляемого каждые 6 месяцев, проведенных в миссии.