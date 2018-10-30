Слава и смерть казахского "Лоуренса Аравийског". Памяти советского дипломата Н.Торекулова (история), - Н.Нуртазина

00:15 01.11.2018 Надо ли втаптывать в грязь Саудовскую Аравию?

или

о том, как в 1937 г. король Абдул-Азиз Ибн Сауд отреагировал на убийство казахского дипломата Н.Торекулова



"Кто убьет душу не за душу

и не за преступление,

тот подобен убийце всего человечества"

(Коран, сура 5, аят 32).



"Чем славнее жизнь предков,

тем позорнее нерадивость потомков"

(латинское изречение)



На фото: принц Фейсал бин Абдел-Азиз ас-Сауд и полпред СССР Назир Торекулов (Джидда, 1929 г.)



1. Великий король Абдул-Азиз Ибн Сауд и полпред Назир Торекулов.



Есть все основания полагать, что первые правители Саудовского государства не были лишены веры, доблести, справедливости и благородства. Прежде всего речь идет об основателе династии, первом короле Саудовской Аравии (тогда еще "Королевство Хиджаза, Неджда и присоединенных областей") Абдул-Азизе Ибн Сауде (1932-1953). Не зря, наверное, дед убитого Хашогги был личным врачом этого правителя. Основатель Саудовского королевства приходится дедом нынешнему принцу Мухаммаду бин Салману (ну что ж, казахи иронически говорят: "жаксынын арты жын". Сложно переводимое образное выражение, примерно означающее, что потомство лучших людей можно уподобить навозу). Стоит попутно заметить, что своего сказочного процветания и богатства Саудия достигает при сыне Абдул-Азиза – короле Фейсале (1964-1975).



И вот, казахи всегда помнят об одном ярком гуманистическом поступке, жесте справедливости, достойном подлинного аристократа и искреннего мусульманина, со стороны саудовского короля Абул-Азиза Ибн Сауда. Это произошло в 1938 г. И напоминание о нем очень кстати на фоне современных пересудов вокруг этого государства. Факт связан с историей становления дипломатических отношений между Саудовским государством и СССР в 20-30-е годы, а также имеет отношение к истокам дружбы и сотрудничества современного Казахстана с КСА. Между прочим, СССР первым признал молодое государство Саудитов. И ведь все могло сложиться иначе, и не США, а Россия имела тогда шансы стать главным стратегическим партнером Саудовской Аравии, если бы не кровавые репрессии Сталина, махровый великодержавный шовинизм, рост тюркофобии и исламофобии.



Суть благородного поступка заключается в том, что в начале 1938 г., узнав о расстреле казаха Н. Торекулова, бывшего посла СССР в КСА, король Ибн Сауд в ответ разорвал дипотношения с Москвой. Подобные случаи, нетривиальные сюжеты и факты, взятые из исторических источников, должны помочь людям научиться думать и судить самостоятельно (а не с чьей бы то ни было подачи и интерпретации), не идти на поводу предубеждений и идеологических клише в отношении тех или иных стран, культур, традиций, государств. И даже в отношении, казалось бы, ненавистного на сей час для "прогрессивного человечества" рода Саудитов. Ибо достойная реакция их предка Ибн Сауда на убийство Сталиным казаха-дипломата в 1937 г. не может не оставить в наших сердцах хоть каплю надежды или какого-то положительного чувства в адрес этой нации и государства – хотя бы в память об этих благородных предках.



Что мы знаем о казахском "Лоуренсе Аравийском"*, которого так полюбил сам король Ибн Сауд, так что называл его не иначе, как "брат Назир", "друг Назир"? Это был выдающийся представитель дореволюционной казахской интеллигенции, умнейший и образованный человек, востоковед, полиглот, владевший восемью языками. Назир Торекулов (Тюрякулов, Турекулов, по казахски –Torequlov, 1892-1937) в первые десятилетия Советской власти, в славную эпоху дипломатии Г.Чичерина, был назначен Полномочным представителем (полпред) СССР в Королевстве Саудовская Аравия ( в1928-1936 гг.). В этот период Советское государство стремилось налаживать контакты с Хиджазом, Йеменом, Персией, и были нужны хорошие специалисты по арабскому Востоку, исламу. В регионе Ближнего Востока еще ранее блестяще проявил себя дипломат Карим Хакимов, татаро-башкирского происхождения. Кстати, ровесник Торекулова. Даты их рождения и смерти печально совпадают – 1892-1937/1938.



Заметим, что К.Хакимов, служивший генеральным консулом и дипломатическим агентом СССР в ряде стран Ближнего Востока, Персии, занимавший пост полпреда в Саудовском королевстве в 1926-28 и 1936-37 гг., тоже был популярен в арабском мире, где ему дали прозвище "Красный паша". О Кариме Хакимове написано в энциклопедиях, что "своим личным авторитетом и обаянием способствовал формированию положительного образа России в глазах арабов". Эти же слова могут быть отнесены и к деятельности его друга и коллеги, казаха Н. Торекулова.



Назир Торекулов был этническим казахом, рожденным в маленьком селе близ г.Туркестан, но вырос и сформировался как личность в Коканде, прекрасно овладев восточными языками в тамошних медресе. В духе джадидизма Торекулов (Тюрякулов) осознавал и ощущал себя туркестанцем, поэтому ему также дороги были и Узбекистан, родной город Коканд. Это был человек широкой эрудиции, основательно образованный не только в области языков и культуры, но и экономики и торговли: окончил коммерческий колледж (училище), затем учился в Московском коммерческом институте (ныне Экономический институт имени Плеханова). Как и многие тюркские интеллектуалы нач. ХХ в., Торекулов был пламенным патриотом, считавшим своим призванием борьбу за культурное возрождение своего народа и всей Центральной Азии.



Н. Торекулов работал редактором общетюркской газеты "Ак жол" (Ташкент), в 1920-1921 гг. стал министром просвещения ("народным комиссаром") Туркестанской АССР. С 1922 г. работает в Москве. В этот период он проявил себя как выдающийся ученый-лингвист, просветитель, организатор. В частности, плодотворно и самоотверженно работал он в должности председателя Центрального издательства народов Востока (Центриздат), который издавал периодику на 12 языках. Был проректором Института народов Востока. Назир Торекулов был активным сторонником и проводником реформы по латинизации казахского и других тюркских языков.



Знания иностранных языков (помимо родного казахского Н.Торекулов свободно владел узбекским, татарским, турецким, персидским, русским, немецким, французским и арабским языками) и, в целом, его недюжинные дарования и харизму оценили в Кремле. В служебной записке от 16 ноября 1927 г. И. Сталину заместитель наркома иностранных дел Л. Карахан охарактеризовал Торекулова как "одного из крупных знатоков мусульманского мира и миросозерцания, вполне приспособленного к проведению той сложной и тонкой политики, которая требуется в Хиджазе". Сталин поддержал предложение НКИД, потому что понимал, насколько будет полезен и притягателен в арабском мире проводник Советской внешней политики в образе советского мусульманина (например, Торекулов как мусульманин мог бывать не только в Джидде, но и в Мекке – священном городе, вход в который до сих пор закрыт для немусульман).



После утверждения кандидатуры на заседании Политбюро ЦК партии, постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 декабря 1927 г. Торекулов был назначен полпредом СССР в Королевстве Хиджаз, Неджд и присоединенные области (тогдашнее название Саудовской Аравии). Совершив почти 2-месячное морское путешествие в Джидду из Одессы, 3 октября 1928 г. Н.Торекулов вручил верительные грамоты принцу Фейсалу, сыну короля Абдул-Азиза. Между тем, ему было тогда только 36 лет. Для тех времен было редкостью, чтобы в столь молодом возрасте достичь такой высокой должности и ранга.



В период своей плодотворной дипломатической службы в Аравии казахский востоковед сумел стать личным другом короля Абдул-Азиза Ибн Сауда, и монарх очень полюбил этого казаха, относясь к нему как младшему брату. Жена Н. Торекулова, Нина Александровна, по образованию врач, подружилась с семьей короля. Ее также ценили в Королевстве, т.к. она в день принимала по 15-20 больных детей и женщин. Назир Торекулов, как и вскоре сменивший его в должности К.Хакимов, блестяще справлялись с возложенными на них задачами, что признавали в переписке сами руководители КИД (МИД) СССР.



Дипломаты тюркского происхождения фактически заложили фундамент дружбы и сотрудничества Советского Союза с арабским миром. При этом они смогли завоевать популярность как в среде арабской элиты, так и миллионов простых людей Востока, как к тому обязывала тогда пролетарская идеология Советов. Н. Торекулов приложил немало усилий для налаживания торгово-экономических связей между арабскими странами и СССР. Между тем, надо принять во внимание и тяжелые природно-климатические и санитарно-бытовые условия, в которых был вынужден жить и работать во благо СССР "товарищ Н. Тюрякулов". Это – аравийская жара, большая вероятность в любой момент подцепить смертельную инфекцию и т.д.



2. Слава и смерть казахского "Лоуренса Аравийского". Гнев Саудовского короля и его последствия.



Известно, что Н. Торекулов в плане мировоззрения был вначале модернистом-джадидом, затем стал левым эсером. Несмотря на определенные идейные расхождения, он вскоре относительно безболезненно перешел на сторону коммунистов и Советской власти в 1918 г., и поставил цель в рамках данной системы продолжать вести борьбу за прогресс и свободу народов Востока. Тут надо принять во внимание и то, что Советы в регионах Востока не сразу объявили атеизм, вначале они заигрывали с мусульманским духовенством, провозглашали свободу вероисповедания. Было даже выражение "красные муллы". Любопытно, что и татарин К. Хакимов, и казах Н. Торекулов во время работы в КСА совершили обряды хаджа (паломничества в Мекку). Возможно, Кремль позволял это потому, что было важно любыми способами привлечь внимание к СССР со стороны зарубежных мусульман.



В итоге за годы службы в Саудовской Аравии авторитет и влияние советского полпреда распространились также среди иностранных дипломатов, аккредитованных при дворе аравийского монарха, об этом говорит тот факт, что в 1930 году Торекулов стал дуайеном дипкорпуса в Джидде. В письме Наркому иностранных дел М. Литвинову от 16 апреля 1930 года сам Н.Торекулов писал: "Исторический спор с англичанами из-за старшинства в дипкорпусе считается законченным в нашу пользу…На официальных торжествах я занимаю первое место, а Риан – второе, французский поверенный в делах, м-сье Мегре – третье, Айноль-Мольк - четвертое. Отмечу, что Риан держится по отношению ко мне весьма корректно, обращаясь ко мне в некоторых случаях как к старшине". Весной 1932 г. Торекулов вместе с Хакимовым играют главную роль в успешной организации официального визита в Москву наследника престола, принца Фейсала ибн Абдул-Азиз аль Сауда.



Но, к великому сожаленью, к концу 30-х гг. в СССР стал пробуждаться, во всей своей ужасающей дикости, злой гений Йосифа Сталина. Завертелся государственный маховик насилия, были арестованы и расстреляны тысячи талантливых советских ученых, дипломатов, государственных и партийных работников. Уже в 1936 г. Н.Торекулов был отозван в Москву, а летом 1937 г. арестован. Вскоре, обвиненный в "пантюркизме", он был безжалостно расстрелян (3 октября 1937 г.). Жена дипломата провела 10 лет в сталинском лагере ("АЛЖИР", в степях Казахстана), где и умерла.



Был ли Торекулов "пантюркистом"? Да, но лишь в смысле, каком мы понимаем сегодня необходимость дружбы, культурной интеграции и общения родственных тюркоязычных народов. Это демократический, светский, современный тюркизм (Вообще-то, по воспоминаниям современников, Назир Торекулов в совершенстве знал язык фарси и любил персидскую поэзию. Это не вяжется с обвинением в узколобом пантюркизме). Был ли он "панисламистом"? Может быть. Если понимать под этим надуманным термином эрудированность и глубокие познания в области исламоведения, истории Ближнего Востока, равно как и знания культурного наследия Туркестана; а прежде всего – веру в Аллаха и Коран. А вот еще загвоздка: реакционер-"панисламист" вряд ли бы мог полюбить и жениться на русской женщине…



Узнав об убийстве Н. Торекулова диктатором Сталином, король Абдул-Азиз был глубоко потрясен и искренне расстроен. Монарх и его окружение, хорошо зная Торекулова как человека и дипломата, были возмущены фактом богопротивного преступления, политического убийства, грубого попрания прав человека. А ведь, казалось бы: Н.Торекулов не был арабом, в глазах тогдашних жителей Аравии он был всего лишь инородцем, иностранцем, заезжим "северянином", представителем некоего малознакомого им, затерянного в степях Евразии чуждого тюркоязычного народа. Но король его сильно оплакивал и негодовал. А значит, салафизм (государственная религия Саудовского королевства) или иудаизм, будь то христианство или буддизм – религии как таковые, равно как и фактор расового или языкового различия, не были и не могут быть помехой для нормальной нравственной оценки, совести, добрых чувств, для истинной мужской дружбы в традициях рыцарства, духа справедливости и сострадания.



Таким образом, ответной реакцией короля Абдул-Азиза Ибн Сауда на жестокое убийство Н.Торекулова и отзыв К. Хакимова стал решительный отказ государства принимать впредь у себя любого другого Полномочного представителя СССР. Массовые репрессии, гонения на религию, официальный запрет хаджа в СССР и пр. прямо повлияли на резкий поворот внешней политики многих арабских стран в сторону Великобритании и США.



Весной 1938 г. в недрах Аравии западными геологами были обнаружены богатейшие месторождения нефти. Узнав об этом, Москва захотела снова активизировать свою политику в регионе и попытаться возобновить дипломатические контакты. Примечательно, что король Ибн Сауд на это снова велел передать, что не желает больше видеть у себя никаких русских послов, кроме Торекулова и Хакимова (Карим Хакимов был расстрелян Сталиным в начале 1938 г. Говорят, саудовский король, чувствуя неладное, еще ранее предложил ему политическое убежище, но тот все-таки решил вернуться на Родину).



В результате 13 апреля 1938 г. СССР был вынужден упразднить свое полпредство в Джидде. 11 сентября 1938 г. сотрудники советской дипмиссии покинули территорию КСА. Такова печальная история кончины талантливых востоковедов и разрыва дипломатических отношений между Саудовским королевством и Россией, которые были восстановлены только через 50 лет, лишь в начале 1990 года. Король Абдул-Азиз Ибн Сауд, видимо, еще долго не мог забыть смерть ни в чем не повинных талантливых дипломатов. Об этом свидетельствует тот факт, что когда в 1943 г. открылось посольство СССР в Египте (Каире), Саудовский король направил туда своего советника Абдуллу с целью … выяснения обстоятельств смерти и судьбы его добрых друзей – Назира Торекулова и Карима Хакимова.



*Лоуренс Аравийский, или Лоуренс аль-Араб – прозвище Томаса Эдварда Лоуренса (1888-1935) – знаменитого британского офицера, путешественника и разведчика, знатока арабского языка, ставшего популярным героем в ряде стран Арабского Востока, военного советника будущего короля Ирака Фейсала, автора мемуаров "Восстание в пустыне" (Revolt in the Desert).



Вместо эпилога

• Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 января 2003 года учреждена медаль имени Назира Торекулова "За вклад в развитие внешней политики Республики Казахстан".

• В сентябре 2005 года в Шымкент прибыл помощник по делам религии Королевства Саудовская Аравия Маджид Абдель Азиз Аль Турки для ознакомления с сохранившимися документами, относящимися к деятельности Назира Торекулова. Он провел переговоры о строительстве мечети в Туркестанском районе, финансирование строительства которой арабская сторона в память Назира Торекулова берет на себя.

• В 2006 г. по инициативе министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Сауда аль-Фейсала биографическая книга Таира Мансурова о Н.Торекулове была переведена на арабский язык и издана в Саудовской Аравии 10-тысячным тиражом.



Автор: Назира Нуртазина,

профессор КазНУ им. аль-Фараби

(Алматы, Казахстан) Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541020500

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