Знакомые незнакомцы. 100-летию Комсомола, - 2-й секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана А.Уваров вспоминает и размышляет

14:38 02.11.2018 Знакомые незнакомцы: 100- летие ВЛКСМ



"Вот и завершились мероприятия, связанные со 100- летием ВЛКСМ", скажут с сожалением одни и с облегчением другие. Каких больше - трудно определить. Ведь те, кто "служил" комсомолу и в комсомоле", кто искренне верил в идеалы Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи и активно участвовал в их воплощении в жизнь, участвовали в самых различных по формам и содержанию памятных мероприятиях. По общим оценкам в них приняло участие до миллиона бывших комсомольцев. А те, кто комсомол ненавидел, как и все советское, а ныне российское и национальное, прежде всего из числа газетных и телевизионных "шелкоперов", вроде Млечина . Сванидзе, Радзиховского и примкнувших к ним ряженых русских националистов, продолжали яростно разоблачать комсомол, приписывая ему всякие небылицы, либо пересказывая имевшие место, но в единичном экземпляре, всякие карикатурные события. События, которые только подчеркивают силу и живучесть комсомола. Были ли выродки среди комсомольцев и комсомольских работников? Конечно, были. Удивительным бы было, если бы их не было среди 200 миллионов прошедших через комсомольскую школу. Природу их появления можно изучать на примере биографий все тех же млечиных и сванидзе, радзиховских: вечно сытых и недовольных в своей ненасытности, вечно подлых и циничных созерцателей и обличителей. О них мы поговорим позднее. Они не заслуживают того, чтобы их выставлять в первый ряд, впереди тех, кто действительно любил искренне и страстно свою страну, свой народ, кто созидал и творил, не претендуя на личное вознаграждение, кто отдавался всецело общему, ничего личного не требуя взамен.



Две этих линии творцов и хулителей никогда не пересекались и не пересекутся, ибо саму жизнь и ее предназначение они рассматривают и оценивают с совершенно разных позиций. С позиций добра и зла, созидания и потребления, возвеличивания и очернения. Автор данной публикации был самым непосредственным участником бурной, кипучей, многообразной и многотрудной комсомольской жизни на протяжении почти 25 лет, со времени вступления в комсомол в 1962 году и завершения профессиональной комсомольской деятельности в должности заместителя заведующего Отделом ЦК ВЛКСМ в 1985 году.



Моя биография сродни биографиям миллионов юношей и девушек, кого комсомол сделал своей частью, провел по трудным дорогам жизни, вооружил такими знаниями и навыками, которые и до сегодняшнего дня остаются признанными и востребованными. Может быть, мы к комсомолу относимся с такой любовью и уважением, потому что мы рабочих и крестьянских кровей. За нас, в отличии от этих вечно холеных династийных т.н. интеллигентов, некому было, кроме комсомола, партии и советской власти, вступиться, помочь и поддержать. А наши оппоненты потому и бесятся в своей неприкрытой злобе, что имея лучшее образование, несравненно лучшие стартовые позиции в самостоятельной жизни, неограниченные протекционистские возможности своих родителей, родственников, их знакомых и сослуживцев на ниве служения во власти , в науке, творчестве и искусстве, проигрывали нам. Проигрывали в чистую. Ибо на нашей стороне было знание народной жизни, зачастую горькой и безрадостной, на нашей стороне было огромное желание помочь своему народу выйти из этой вечной нищеты, на нашей стороне было невиданное упорство и бескорыстие в достижении цели. Нас в последнюю очередь интересовали вопросы, кто и откуда был в нашем окружении, какими связями и ресурсами они обладали.



Для нас было важно, что мы члены одного Союза, а значит и устроители одного большого дела. Мы порою не знали имен друг друга, демонстрируя потрясающее единомыслие, слаженность в работе и ее результативность. Мы и в эти дни, по прошествии 27 - летнего забвения комсомола, были словно знакомые незнакомцы, чувствующие друг друга на расстоянии, на уровне инстинкта и межстрочного прочтения. И это определялось не местом встречи, а ее удивительной аудиторией и атмосферой, что на самой главной комсомольской "тусовке" в Большом Кремлевском Дворце, что в зале заседаний Курского гарнизонного Дома офицеров, что в Тимском районном Доме Культуры, что в Курской области. Мы дышали одним воздухом, наслаждались одними и теми же эмоциями, заходились в восторге от встречи с постаревшими и потому трудно узнаваемыми коллегами по совместной деятельности 40 - 50 летней давности, упивались точностью и мобилизационной мощью прежних комсомольских речевок, призывов и утверждений, типа : Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами своими; Овраг - наш враг - победим овраг! Всего не перечислишь. Но ни в одном из них нет просьб - дайте, принесите, обеспечьте. Комсомол если и просил о чем, так о равноправии наряду со взрослыми на подвиг, на трудную работу, на испытания честью, совестью и доблестью. И все же, в конечном счете мы проиграли своим хулителям, отдали им на расчленение и развал Советский Союз, наши чистые помыслы и светлые идеалы.



Глядя на потрясающе организованных, интеллектуально богатых, душевно щедрых, смелых и решительных участников комсомольских мероприятий, задаешься всего одним вопросом: Как могло такое случится? Как могла эта организованная, идейно сплоченная , профессионально подготовленная сила без боя, без единого выстрела сдать и страну, и народ и себя. И пока мы не найдем ответа на этот вопрос мы не выполним свой долг перед теми, кто останется после нас, кто также, как и мы искренне предан своему отечеству. Да и само Отечество будет оставаться в опасности. Разрушители СССР никуда не делись, они живут среди нас, рядом с нами. Как и тогда незаметно, скрытно они готовятся к новому предательству, теперь уже России. Ельцины, бурбулисы, гайдары, чубайсы, немцовы, несть им числа, всего лишь прикрытие, лидеры разрушительной массовки.



Но их же кто - то отбирает, расставляет, вооружает. Кто - то же отыскивает тех, кто рождается врожденным ненавистником всего русского и российского и находит эффективное применение их ненависти и предательству. Хотя…, их и предателями то назвать трудно, они то себя считают идейными и убежденными борцами с Россией. Просто конспирируются до поры - до времени, чтобы веса больше приобрести , во власть пробраться и с высоты завоеванного положения побольнее ударить в спину. С позиций логики проще всего отнести к первоочередным сторонникам разрушителей страны, уничтожения советов, удушения КПСС и ВЛКСМ тех, кто извлек из этого реальную материальную выгоду, кто сделал бизнес на развале, приватизировал общенародную собственность, крупные заводы, корпорации, банки, вроде Черномырдина, Коха, Грефа. Ходорковского. Движение в верном направлении.. Даже если иметь в виду, что, по оценкам исследовательской компании FRANK RG, больше половины состоятельных людей России содержат за пределами страны большую часть своих капиталов ( 315 миллиардов долларов США, немногим меньше золотовалютных запасов страны). Но это примитивно. Тем, кто обогатился, просто бросили обглодать кости расчлененного организма, чтобы было за кого спрятаться. Истинных разрушителей надо искать не на виду. Сложное на поверхности не бывает, оно всегда глубоко внутри любого события, явления. Кто - то же сконструировал нашу властную пирамиду таким образом, что ее можно развалить только сверху? Кто - то же ведет на этот верх через все тернии, барьеры и преграды обманщиков, предателей и сознательных разрушителей? Кто - то же формирует в обществе терпимость ко всякого рода разложенцам, нигилистам, проходимцам и аферистам?



Ну не заграница же, пусть западная и враждебная? Она может идей и деньжат подкинуть. Но, самую гнусную черновую работу делают "свои", вместе и рядом с нами живущие. Нас, например, воспитывали на принципах демократического централизма. Настоятельно убеждая в том, что выборное большинство всегда право, а меньшинство надо беречь, кахать и лелеять. И борьба шла не за интересы народого большинства, а за лояльное выборное большинство. Моральный кодекс строителя коммунизма, кажется, был разработан, принят и применялся в идеолого -воспитательной работе в продолжение христианских заповедей исключительно затем, чтобы сформировать у каждого жителя большой страны характер по принципу подставь щеку правую, когда тебя ударили по левой. А толстовское непротивление насилию и вовсе стало гимном для всех, кто готовился на почве хорошо унавоженной смирением и послушанием, каждое столетие безбоязненно совершать преступление по развалу русского государства. Когда же на помойку вместе с пролетарской партией, ее идеями и приводными ремнями, вроде профсоюзов и комсомола, выбросили демократический централизм и толстовщину, свято место пустым не осталось. Его тут же подменили толерантностью.



Как известно в основе этого постулата лежит все та же терпимость - терпимость к насилию, духовным и нравственным подменам, ложным идеям, чужеродным заимствованиям, любой пошлости и любому разврату. И вытащили этот пастулат все за тем же , чтобы в управление делами общества, государства, бизнеса привести людей способных согласиться с любым предательством, чтобы выхолостить все национальное нашествием людей с другой культурой и ментальностью, или же вовсе ими обделенных. А на смену реальной политической партии привели партии политических карликов и проституток. И комсомолу нашли достойную замену: волонтерское движение. В самом деле, зачем современному обществу, построенному на насилии и эксплуатации нужна молодежная политическая организация, отстаивающая жизненные интересы молодежи? Такому обществу нужна прислуга. Лучше всего если она будет состоять из молодого сочного волонтерского тела, не обремененного стыдом, всякими ненужными идеями и благостными помыслами. Не воспримите это в качестве критики волонтеров. Я их уважаю - это действительно искренние, добрые и отзывчивые люди. Это в адрес идеологов и организаторов молодежного движения. Это они, руководствуясь заказом своих работодателей, больше всего боятся, что вновь появится такая политическая молодежная организация, которая будет помогать целеустремленным, защищать слабых, поддерживать талантливых и одаренных. Что, в конечном счете, положит конец монополии "своих" и " чужих" беззастенчиво грабить Россию, уничтожать народные традиции, опустошать души и сердца людей, сущностью которых является любовь к ближнему, доброта к окружающим, вера в праведность и справедливость. Не знаю, удалось ли мне достойно ответить всем хулителям комсомола или нет по случаю 100 - летия ВЛКСМ. Пусть, хотя бы их окружение поймет с кем и с чем оно имеет дело. И это станет еще одним благородным делом все еще сохранившегося комсомола. Пусть и в светлых воспоминаниях.



Антон Ильинский (А.Уваров.)

01.11.2018 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541158680

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 29 октября 2018 года №780

- К. Токаев встретился с Президентом Беларуси

- Заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоялось в Астане

- В Үкімет үйі рассмотрены меры по водоснабжению и обеспечению водной безопасности Астаны

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №695

- Кадровые перестановки

- Правительство поддержало предложения депутатов "Ак жола" в Программу продуктивной занятости и массового предпринимательства

- Инфляция в Республике Казахстан за январь-октябрь 2018 года составила 3,7%

- "Цель законопроекта – прозрачность управления домом и повышение качества услуг ЖКХ"

