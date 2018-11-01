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В Таджикистане взялись бороться с джихад-мечетями. Не поздно ли? - В.Семенов
16:28 02.11.2018

Таджикистан: кажется, спохватились. А не поздновато ли?

После обретения независимости в отдельных республиках Центральной Азии дела религии были пущены на полный самотек. Повсеместно, как грибы после дождя, стали открываться культовые учреждения, то есть мечети, деятельность которых, как правило, никто не контролировал. Доходило иногда до абсурда: даже в маленьком населенном пункте функционировало по несколько храмов Аллаха. Бесконтрольность, в конце концов, привела к тому, что стали бурно процветать отдельные религиозно-экстремистские организации и течения (РЭОРЭТ). Все сказанное целиком и полностью касается Республики Таджикистан. К счастью, власти этой страны, наконец-то, хочется верить, опомнились. А не поздновато ли?!...

На сегодняшний день органами правопорядка Согдийской области (СО) Республики Таджикистан предпринимаются решительные меры, направленные на приостановление деятельности мечетей во всех районах региона. К примеру, в ходе этой работы на территории Зафарабадского района из имевшихся 20 мечетей, сегодня функционируют всего лишь две, которые расположены в поселке городского типа Зафарабад. Деятельность 6 мечетей (из закрытых 18-ти) района была приостановлена в период с 2016-го по 2017-й год. Аналогично сказанному, на сегодняшний день, на территории Истаравшанского района действуют 7 крупных и свыше 30 малых мечетей. По различным сведениям, раньше (в 2014-2017 г.г.) в названном районе имелось свыше 100 (!) культовых учреждений.

Бытует мнение по поводу того, что сокращение количества мечетей связано с вовлечением отдельных местных имамов-хатибов в различные незаконные РЭО/РЭТ. Так, правоохранительными органами СО установлена причастность имамов центральной мечети Зафарабадского района и населенного пункта Мехнатобод к РЭТ "Салафия", в связи с чем они были отстранены от занимаемых должностей.

Несмотря на сокращение числа мечетей в сельской местности СО местные правоверные мусульмане для совершения коллективного намаза собираются в домах авторитетных в религиозном плане лиц. В частности, некоторые жители населенного пункта Шингак Пенджикентского района СО, в котором отсутствует мечеть, собираются в доме некоего 41-летнего Хафизхона-домла, таджика по национальности, где они совершают коллективное богослужение. В связи с хорошими знаниями в области религии Ислам Хафизхон-домла пользуется высоким авторитетом и уважением среди местного населения, в связи с чем, органами правопорядка района в отношении него каких-либо мер не предпринимается.

Виктор Семенов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541165280
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