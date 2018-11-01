В Пакистанском Равалпинди зарезан "духовный отец Талибана" проповедник Сами уль-Хак

11:01 03.11.2018

Пакистанский проповедник Сами уль-Хак, которого называли духовным отцом Талибана убит в городе Равалпинди (север Пакистана). Местная пресса, ссылаясь на его родственников, сообщает, что он был зарезан (по другим сообщениям - застрелен), неизвестными лицами. Его тело найдено в спальне собственного дома с многочисленными ранениями, свидетелей преступления нет.



Сами уль-Хак был уже глубоким стариком, формально возглавлял медресе Хаккания. Там, в свое время, учились многие видные талибы, в том числе и основатель этого движения мулла Омар.



Сами уль-Хак был влиятельной фигурой в Пакистане. Он избирался депутатом Сената страны, возглавлял фракцию партии Джамият Улема-и-Ислами в Сенате. В последнее время сотрудничал с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, по его просьбе вел секретные переговоры с непримиримыми джихадистами, как в Пакистане так и Афганистане.