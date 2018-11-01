Война афганцам жить не дает, - Омар Рахими

15:55 03.11.2018

Трасса Кабул-Кандагар - главная дорога, ведущая из столицы Афганистана на юг страны, перекрыта. В провинции Вардак идут бои правительственных сил с талибами.



По информации МВД, в результате атаки талибов на уезд Сайидабад в ночь на 7 октября погибли 14 представителей сил безопасности, в том числе глава местной полиции. Представитель министерства Насрат Рахими опроверг сообщения о том, что весь округ перешел под контроль талибов, и уточнил, что силовики дали отпор нападавшим.



Как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Вардак Абдул Рахман Мангал, талибы подожгли правительственное здание, убили 10 полицейских, разрушили только что построенные КПП и взяли под свой контроль некоторые части центра уезда. Захватчики потеряли 25 человек.



6 октября "Талибан" предупреждал об атаках в районе трассы Кабул-Кандагар, но Мангал заверял, что дорога совершенно безопасна.



По словам местных жителей, боестолкновения продолжаются, а автомобилисты и дальнобойщики утверждают, что уже двое суток не могут проехать по дороге Кабул- Кандагар. Жители южных провинций, застрявшие в Кабуле и вынужденные жить здесь в гостиницах, не рассчитывали на столь долгое пребывание в столице. Если обстановка не улучшится, они могут оказаться на улице без денег.



Энергоснабжающая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) сообщила, что в провинциях Газни, Логар и Пактия оборваны линии электропередач, и обещала провести ремонт, как только в регионе улучшится

ситуация с безопасностью.



Округ Сайидабад находится в 85 км к юго-западу от Кабула. В самом Кабуле накануне, 7 октября вечером, произошел взрыв. В результате были ранены три человека - один полицейский и два мирных жителя. Взрыв раздался рядом с блокпостом около 18:30.



Напоминаем, что 5 сентября произошел двойной теракт в тренажерном зале Moalem в кабульском районе Кала-и-Назер, тогда погибли 18 человек - смертник взорвал себя в зале, встав посреди атлетов, позже возле того же спортклуба взорвался заминированный автомобиль. 9 сентября взрыв, устроенный террористом-смертником в Кабуле среди участников демонстрации в память о национальном герое Афганистана Ахмад Шахе Масуде, унес жизни семерых человек.



Ответственность за взрывы в тренажерном зале и на демонстрации сторонников Масуда позже взяло на себя "Исламское государство". 11 сентября в провинции Нангархар на востоке Афганистана смертник подорвал себя среди участников акции протеста, тогда погибли более трех десятков человек.



2 октября в той же провинции 13 человек погибли и еще около 40 получили ранения, когда террорист-смертник устроил взрыв в штабе одного из кандидатов в депутаты парламента в уезде Кама во время его встречи с избирателями.



Омар Рахими