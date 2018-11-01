 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эль-Мусейляха - ливанская сторожка (крепости мира), - П.ГустеринЭль-Мусейляха - ливанская "сторожка" (крепости мира), - П.Густерин
14:29 04.11.2018

П.В. Густерин

Эль-Мусейляха - ливанская "сторожка"

Одиноко стоящая скала вблизи дороги Триполи - Джубейль стала удобным местом для строительства на ней укрепления, получившего незамысловатое арабское название Эль-Мусейляха, что значит "сторожка, пост охраны".

Действительно, длина вытянутого с северо-запада на юго-восток укрепления составляет около 50 м (с точностью до 5 м), а наибольшая ширина (по линии север - юг) - около 30 м (с точностью до 3 м).

Трехуровневое сооружение мало пригодно для проживания, и гарнизон, очевидно, жил в прискальных постройках, а в случае нападения занимал свои места у амбразур.

Построен опорный пункт был, как предполагается, в начале XVII в. при ливанском правителе Фахр-ад-Дине бен Маане (правил в 1590-1633 гг.) в ходе его подготовки к войне с Османской империей.

Сторожевой пост не был предназначен для долгой обороны, поскольку очевидно, что артиллерию в нем размещать не предполагалось, о чем говорит отсутствие мест, подготовленных для использования даже небольших орудий.

Задачей гарнизона было подать сигнал о нападении на дорогу и продержаться до прибытия помощи из Джубейля или Триполи.

Источник - ЦентрАзия
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