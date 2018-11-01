Эль-Мусейляха - ливанская "сторожка" (крепости мира), - П.Густерин

14:29 04.11.2018

П.В. Густерин



Эль-Мусейляха - ливанская "сторожка"



Одиноко стоящая скала вблизи дороги Триполи - Джубейль стала удобным местом для строительства на ней укрепления, получившего незамысловатое арабское название Эль-Мусейляха, что значит "сторожка, пост охраны".



Действительно, длина вытянутого с северо-запада на юго-восток укрепления составляет около 50 м (с точностью до 5 м), а наибольшая ширина (по линии север - юг) - около 30 м (с точностью до 3 м).



Трехуровневое сооружение мало пригодно для проживания, и гарнизон, очевидно, жил в прискальных постройках, а в случае нападения занимал свои места у амбразур.



Построен опорный пункт был, как предполагается, в начале XVII в. при ливанском правителе Фахр-ад-Дине бен Маане (правил в 1590-1633 гг.) в ходе его подготовки к войне с Османской империей.



Сторожевой пост не был предназначен для долгой обороны, поскольку очевидно, что артиллерию в нем размещать не предполагалось, о чем говорит отсутствие мест, подготовленных для использования даже небольших орудий.



Задачей гарнизона было подать сигнал о нападении на дорогу и продержаться до прибытия помощи из Джубейля или Триполи.