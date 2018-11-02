Афганистан. Как найти выход из кризиса?

19:20 05.11.2018

На протяжении более трех десятилетий Афганистан является ареной соперничества мировых и региональных держав, в ходе которого каждая из них продвигает свои собственные национальные интересы в рамках разного рода геополитических и геоэкономических проектов. Но это соперничество не только не содействовало развитию и не обеспечивало безопасность в Афганистане, но и стало главной причиной сложившейся сегодня ситуации. Сегодняшний Афганистан - это результат противостояния Запада и Востока. Справедливости ради нужно отметить, что недальновидность и амбициозность афганских политических кругов, традиционно учитывающих и предпочитающих национальным свои корыстные интересы, в итоге вызвали прямое вмешательство мировых держав. Беда в том, что афганские правители традиционно многого ждут от других, но при этом не готовы ничего отдать взамен. Афганистан всегда был интересен державам, но не столько ради покорения этой страны, а именно с точки зрения геополитического местоположения Афганистана, т.к. он является мостом, соединяющим страны Центральной и Южной Азии.



Сегодня несмотря на все заявления зарубежных СМИ об урегулировании афганского конфликта, ситуация в отдельных частях только продолжает ухудшаться.



26 сентября в городе Кандагар талибы сделали одну из самых дерзких вылазок. Они застрелили кандидата в депутаты Совета депутатов одноименной провинции Насера Мубариза. который скончался от полученных ранений в госпитале.



В тот же день 9 сотрудников ОВД уезда Об Камари провинции Бадгис, несшие службу в населенном пункте ХаликАбад, со своим оружием примкнули к боевикам движения "Талибан".



В ответ на это в городе Кабул сотрудниками ГУНБ была задержана группа террористов из 9 человек, в отношении которых ведутся оперативно-следственные мероприятия. А в городе Пул и-Ал ам провинции Логар авиаударами афганских силовиков были уничтожены несколько складов и тайников оружия движения "Талибан".



Но, к сожалению, авиаудары не проходят так как хотелось бы военным Афганистана. Страдают от шальных снарядов прежде мирные жители. Поэтому не случайно 27 сентября в уезде Чардара провинции Кундуз местными жителями были проведены акции протеста с блокированием участков автотрассы "Кундуз - Кабул". Причиной демонстраций стали ранее осуществленные афганскими ВВС авиаудары без учета нахождения в зонах поражения мирных жителей. В результате, увеличилось количество потерь среди гражданского населения. Аналогичные требования выдвигают и жители уезда Тагабпровинции Каписа, которые недовольны осуществлением БШУ в ночное время суток.



Если бы Афганистана не было, его надо было бы выдумать. Нет другого места, где совпадают национальные интересы многих держав мира.



Они совпадают не в желании разделить Афганистан, а по той причине, что происходящее в Афганистане - проблема, имеющая значение для всей системы международных отношений. В Афганистане - база Талибана, с которым террористы установили связь. На территории Афганистана была штаб-квартира Аль-Каиды, которая угрожала не только афганскому народу, но и международной безопасности. Сегодня сюда стекаются боевики ИГ.



Подводя итоги стоит отметить, что ситуация в многострадальном Афганистане в целом крайне неопределенна. Но ясно одно - афганцы сами должны строить свою страну, избавиться от своих проблем. Но для этого требуется сила воли руководства страны, которое должно осознать и принять на себя ответственность за свои решения. Для этого нужна четкая и жесткая программа выхода из политического и экономического кризиса.



Без политики двойных стандартов.



Шарифджон Газалиев