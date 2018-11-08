 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 08.11.2018
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Казахстан выпустил 1 млрд. дебютных суверенных еврооблигаций
14:38 09.11.2018

Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,05 млрд. евро, сообщает Пресс-служба Министерства финансов РК.

Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости: на сумму 525 млн. евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55% , и на сумму 525 млн. евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%. При этом на Бирже МФЦА размещены еврооблигации со сроком погашения в 2028 году (срок обращения 10 лет), объем спроса по которым составил 83 млн. евро, с итоговой суммой удовлетворения 56,5 млн. евро (11% от объема размещения 10-летних еврооблигаций).

Еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи, и 10-ти летний транш также включен в листинг Биржи Международного финансового центра "Астана".

5 ноября в Лондоне состоялся прайсинг, где приняли участие более 200 инвесторов с общим объем активов более 25 трлн.долл.США. Объем книги заявок составил порядка 3,3 млрд. евро.

Стоимость заимствования по дебютному выпуску Казахстана в евро установлена на уровнях близкими к существующей кривой доходности Мексики, которая имеет более высокий суверенный кредитный рейтинг, что свидетельствует о наличии высокого доверия и интереса со стороны иностранных инвесторов к Казахстану.

с 29 октября по 2 ноября текущего года в Париже, Франкфурте, Амстердаме и Лондоне состоялось 5-дневное роуд-шоу команды представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка Республики Казахстан и МФЦА.

Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала с июля 2015 года, при этом размещение еврооблигаций, номинированных в евро, является дебютным. Таким образом, дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, установит полноценную кривую доходности в евро, обеспечит диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга и расширение инвесторской базы, а также установит ценовой ориентир (бэнчмарк) для возможных будущих выпусков казахстанских корпоративных эмитентов.

Для Биржи МФЦА данное размещение стало дебютным, что является важным шагом на пути развития МФЦА как центра привлечения международного капитала.

В качестве международных организаторов сделки выступили Citi и Societe Generale, казахстанского организатора - BCC Invest.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541763480
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