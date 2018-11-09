Ливанская крепость Триполи (по-арабски ТарАбулюс), - П.Густерин

15:12 11.11.2018

П.В. Густерин



Крепость Триполи



Ливанский город Триполи (по-арабски ТарАбулюс) иногда путают со столицей Ливии, также Триполи, тем более что оба города находятся на берегу Средиземного моря. А бывает, что и Ливан с Ливией путают, тем более что обе эти страны - арабские. Здесь речь пойдет о крепости в ливанском Триполи, в XII-XIII вв. - столице Графства Триполи, одного из государств крестоносцев на Ближнем Востоке.



Еще до появления здесь в начале XII в. крестоносцев под предводительством графа тулузского Раймонда де Сен-Жиля на левом берегу реки Абу-Али существовали укрепления арабов, возведенные ими вскоре после завоевания Леванта (Восточного Средиземноморья) во второй четверти VII в. В XI в. эти укрепления были обустроены халифами династии Фатимидов, укоренившейся в Каире, власть которых распространялась и на этот регион. Турки-сельджуки, вытеснившие в XI в. Фатимидов из Леванта, использовали укрепления в своих целях.



В 1103 г. к городу со своим войском подступил упомянутый Раймонд де Сен-Жиль, оценивший удобство расположения холма, названного по-французски Мон-Пелерин ("Гора Паломников") и приказавший возвести здесь новую крепость, получившую название в честь своего основателя. В 1105 г. Раймонд умер и его дело продолжил его сын Бертран, достроивший крепость и взявший Триполи в 1109 г.



Крестоносцы владели Триполи до 1289 г., когда их отсюда изгнали египетские мамлюки под предводительством султана Аль-Мансура Сейф-ад-Дина Калауна. Позднее, в XIV в., мамлюки предпринимали попытки реконструировать крепость, в том числе построив несколько новых башен.



В 1516 г. Левантом овладели турки-османы, также уделявшие внимание крепости: именно они устроили здесь артиллерийские амбразуры. Последние изменения были внесены османами в XIX в., однако при них ничего принципиально нового в архитектуре крепости не появилось.



Крепость, вытянутая с северо-востока на юго-запад, имеет форму прямоугольника с незначительными отклонениями со сторонами 135 м (с точностью до 5 м) и 65 м (с точностью до 5 м). Расстояние до моря от юго-западной и северо-восточной стен - около 2,5 км (с точностью до 100 м), от северо-западной стены - около 3 км (с точностью до 200 м). Стены имеют высоту до 20 м и большей частью ширину - около 2 м. Со стен открывается панорамный вид на один из красивейших городов Ливана.