Писательница из Таджикистана Гульсифат Шахиди стала финалистом литературного фестиваля Open Eurasian Festival & Book Forum

00:48 13.11.2018

Писательница из Таджикистана стала финалистом в двух номинациях 7-го литературного фестиваля Open Eurasian Festival & Book Forum в Тайланде



Сохранение и приумножение лучших традиций мирового творчества, развитие информационного поля современной литературы и знакомство с новыми произведениями - вот истинный девиз Open Eurasian Festival & Book Forum.



2018 год для всех участников фестиваля и Eurasian Creative Guild (London) станет по настоящему запоминающимся, поскольку в этому году связующей нитью между конкурсантами OEBF и Азией станет ни что иное, как самая яркая и незабываемая страна - манящий и экзотический Тайланд.



Именно поэтому в этом теплом для всех году за победу в конкурсе будут бороться многие страны, такие как: Азербайджан, Беларусь, Индонезия, США, Великобритания, Казахстан, Россия, Узбекистан, Украина, и конечно же Таджикистан, который с каждым годом увеличивает число своих участников.



В этом году 10 из 700 заявок на конкурс были предоставлены представителями Таджикистана.



Но что более важно - в шорт-листы по номинациям "Проза" и "Перевод" вошла представительница Таджикистана - Гульсифат Шахиди, которая не только будет бороться за победу в этих номинациях, но и проведет презентацию сборника рассказов в рамках 7-ого Международного фестиваля "Open Eurasian Literature Festival & Book Forum" 23 ноября в Бангкоке, Тайланд.



Ранее презентации ее рассказов уже проходили в Швеции, Израиле, Москве, Лондоне, а в этот раз охватывает и Азию. Мы очень рады такому успеху автора из Таджикистана, и надеемся на вашу поддержку на фестивале.



Гостеприимно распахнувшийся Тайланд для 7-ого Международного фестиваля "Open Eurasian Literature Festival & Book Forum"? гарантирует стать самым запоминающимся и грандиозным местом для встречи талантливых людей со всего мира. Для многих также это будет уникальная возможность вписать свое имя в историю мировой культуры благодаря победам, которые и будут оглашены на церемонии награждения, которое пройдет в вдохновляющем и экзотическом центре Бангкока - музей Джима Томпсона.



- Eurasian Creative Guild (London) - это место встречи профессионалов, которая служит общей площадкой для объединения креативных людей всех сфер и форм искусства, охватывающая широкий спектр деятельности и выступающая местом встречи и обсуждения своих работ с друг другом. Она собрала десятки деятелей культур со всего мира и создана, как объединение писателей, музыкантов, танцоров, иллюстраторов, графических дизайнеров, скульпторов, поэтов, а также любого кто считает себя творческой личностью для продвижения их работ по всему миру и поиска взаимовыгодных сотрудничеств.



- Фестиваль "Open Eurasian Literature Festival & Book Forum"– это ежегодный международный литературный фестиваль и форум, объединяющий поэтов, писателей, художников, режиссеров, творческих людей любых профессий из евразийского региона и со всего мира. Фестиваль и форум построен на принципе открытости и взаимодействия всех искусств на основе литературы, предоставляя возможность наладить диалог внутри литературного и культурного пространства и предоставляя возможность авторам заявить о себе.



- Издательство "Hertfordshire Press" (Лондон) с 2002 года специализируется на издание современной литературы авторов евразийских народов, а также на переиздании важных произведений прошлых лет, которые, несмотря на их не угасающую актуальность, в настоящее время недоступны на английском языке.



Ainur Berdikul

Coordinator Eurasian Creative Guild