 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.11.2018
17:24  Японские СМИ уверяют, что Путин согласился вернуть Шикотан и Хабомаи
17:01  Украина 2018 -- спирали истории, - Р.Устраханов
15:51  Конференц-связь: удастся ли сделать Ливию мирной, - А.Онтиков
15:47  Голый зад как суть политики "примирения" Тбилиси с соседями
15:45  Зачем Москва ввязывается в новый ближневосточный военный конфликт, - М.Ростовский
15:44  На Украине начинается коммунальная катастрофа
15:42  Леопарды ди Каприо. Успеют ли спасти снежных барсов в Киргизии
15:40  Готовность №1. Что происходит на Рогунской ГЭС прямо сейчас
15:38  Красные ловеласы. Кто из большевиков был самым большим любителем женщин?
15:33  "Турецкий поток" – на полном газу, - Митхат Юрдакул
14:11  Россия создает на Каспии полк морской пехоты и спускает в озеро/море еще 4 боевых корабля
14:07  "Я не могу...". Министр по делам Brexit Британии Рааб подал в отставку
13:49  Не сажать за репосты. Госдума России смягчает "экстремистскую" 282-ю статью УК
12:48  Православный "раскол". Вернуться к Русской идее, - Александр Дугин
12:44  Супермены туповаты. В чем глубинные причины деградации американской мощи? - Константин Душенов
12:14  Почему погиб командир элитного израильского спецназа ЦАХАЛ
11:59  Deep State (Глубинное государство) – гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности, - В.Прохватилов
11:58  Проблемы Басры как разменная монета в борьбе за влияние США и Ирана, - А.Веселов
11:55  Олимпийскую сборную Таджикистана по футболу возглавил узбек Усмон Тошев
11:51  Хараппскую (Индскую) цивилизацию убили засухи и муссоны (новые данные)
10:45  Римский клуб и Дональд Трамп. Черная кошка, Белый дом.., - В.Катасонов
10:31  Президент Жээнбеков предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию
10:15  Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана
10:03  В Узбекистане будет создана еще одна потешная "Экологическая партия"
10:01  Мирзиеев отправился с визитом в Каракалпакстан. Карать разрушителей гробниц?
09:52  Купит ли Катар С-400 у России
09:50  Саудовский престол требуют отдать брату монарха, - И.Субботин
08:55  США предъявили Китаю новые ультимативные требования, - В.Скосырев
00:33  США, чтобы остановить "Северный поток-2", готовы его взорвать
00:20  Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы
00:08  Полный обвал: Кремль подмывает дешевая нефть
Среда, 14.11.2018
22:43  Елбасиная грамотка. 120 тысяч жителей Алматинской области согнали на НацКазДиктант по латинице
22:36  Казахстанский город Риддер живет без воды. Шуга забила канал-водовод
22:23  Только 24% детей в Кыргызстане посещают детские сады
22:04  Службу государственной охраны Казахстана возглавил Ардак Ашимбекулы
21:12  Астанайский суд оправдал главу комитета контроля КазМинздрава Бейсена, обвинявшегося в взятке 100 тысяч долларов
20:18  Нефть и газ не спешат на выход. Спрос будет расти до 2040-го
20:17  Туркменский штангенцирк. В Ашхабаде прошел Чемпионат мира по тяжелой атлетике
20:12  Непутевая Шахло. "Узбекконцерт" аннулировал лицензию молодой певицы за "откровенный" видеоклип
20:00  Покарать животное! Снявшего убийство кошки на видео кыргызстанца объявили в розыск
14:19  Для молодежи просто не хватит рабочих мест в Узбекистане – признание министра Кудбиева
10:22  Ташкент доверит уголь России. "Узбекуглем" сможет управлять партнер сына главы МИД Узбекистана
10:17  ПромеШуточные выборы. Блеск и нищета Трампа, - А.Нагорный
10:13  Pipes. В Казахстане проходит общенародный диктант на новом казахском алфавите
10:09  С новой силой: Израиль и ХАМАС ввязались в очередной виток конфликта
10:06  Первая мировая: причины не поняты, уроки не выучены, - Д.Королев
10:04  Путин сингапурит в АСЕАН, - Н.Портякова
10:03  Океан геополитических проблем, - Юлдуз Халиуллин
10:02  Дочь начальника УВД Кызылординской области приговорили к двум годам за ДТП с внуком Олжаса Сулейменова
10:01  Донбасс и Украина. Выборы…, - Лев Золотко
09:59  Туго с фантазией. В Киргизии опять создают "патрульную милицию"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украина 2018 -- спирали истории, - Р.Устраханов
17:01 15.11.2018

Упрощенчество с обилием мнений самых невероятных по причинам происходящего на Украине зашкаливает все мыслимые пределы. Между тем очевидно: корни -- в глубоком прошлом насчитывающего от роду около трех десятков лет государства. Исходить при оценке текущего следует из того, что до образования СССР Украина -- лишь территория, которая находилась в составе нескольких государств в разные временные периоды. Нахождение в составе отдельных государств отразилось в формировании отличных друг от друга в духовном развитии групп населения.

Сразу внесем ясность: говоря о нынешней Украине, мы исключаем Луганскую, Донецкую, большие части Сумской и Полтавской областей, кои всегда входили в состав Русского царства и Российской империи. Исключаем Крымский полуостров и Закарпатье. Указанные территории никакого отношения к сегодняшней и "вчерашней" Украине не имеют и не имели. Речь о землях вне перечисленных регионов.

Итак, территория Украины с 14-го по середину 16-й века входила в Великое княжество Литовское. В 1569-м году Люблинская уния включила украинские земли в состав Речи Посполитой. Затем была Переяславская Рада и Андрусовское перемирие 1667 года, завершившее русско-польскую войну. По нему Левобережная Украина с Киевом вошли в состав Русского царства.

Очередь за Правобережной Украиной (современные Киевская, Черкасская, Кировоградская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области) наступила только после раздела Польши в 1793 году между Пруссией, Россией и Австрией. В состав Российской империи вошли также частично земли Западной Украины: Волынь, часть Западного Подолья и Побужье. Галиция (Ивано-Франковская, Львовская и часть Тернопольской областей) отошла к Австрийской империи. Земли Запорожской Сечи -- отдельная "песня" об автономии -- до ликвидации сечи в 1775 году русским генералом Петром Текели.

Двадцатый век вновь произвел серьезную коррекцию территории Украины. С 1921 по 1939 годы Западная Украина находилась в составе Польши. В 1939-м она была присоединена к СССР вместе с отошедшими от России в 1921-м году по Рижскому мирному договору частями Волыни и Подолья.

Советский период характеризуется укрупнением административной единицы под названием "Украинская ССР" Донбассом, Крымским полуостровом и Западной Украиной (с Закарпатьем). Не оговорка -- административной единицы. Вещи назовем своими именами. Все происходившее с 1922 по 1991 года -- это увеличение или уменьшение административных образований России, какую мир знал как Советский Союз. И акты присоединения территорий к административному образованию "УССР" носили характер укрупнения хозяйствующего субъекта и не более того.

Разумеется, нахождение украинских земель в составе государств с господствующим католицизмом и прозападной идеологией не могло не оставить свой след. След -- в формировании слоя населения, как правило из верхушки, ориентированного на Запад. История "Руины" -- тридцатилетней гражданской войны после смерти Богдана Хмельницкого, предательство Мазепы, "Украинские сечевые стрельцы" в Первую мировую войну и бандеровские банды во Второй мировой, сказанное подтверждают.

Попытки оторвать Украину от России проходили всегда на основе борьбе с православием. Одними из первых, кто встал в "ряды борцов" с православием были представители Киевской митрополии Константинопольской патриархии. Именно представители Константинопольского патриархата в конце 16-го века заявили о принятии католического вероучения и переходе в подчинение Римскому папе (Брестская уния)

Однако созданная Украинская грекокатолическая церковь привлекательной для православных не стала. В лоно католичества православные, даже под угрозой насилия, идти не пожелали. В начале 20-го века был сделан более тонкий по подлости шаг по духовному отторжению Украины от России. Выразился в "Законе об автокефалии Украинской Православной Церкви и ее высшего правительства" 1919 года, принятом "самостийниками" УНР. Цель провокационного акта -- подменить подлинное православие на суррогат западного производства.

Тогда же перевертыши из УАПЦ попытались получить "добро" от Константинопольской патриархии, но номер не прошел. Прошел сегодня эдаким витком спирали истории. Раскольники из УПЦ Киевского патриархата автокефалию от Константинопольского патриархата получили. Впрочем, решение, не имеющее никакой силы, следует связывать с исключительно с патриархом Варфоломеем, в прошлом -- лектором Папского Григорианского университета в Риме и митрополитом Филадельфийским.

Теперь сделаем выводы. Один из них -- в осознания реальности из каких взаимоисключающих частей Украина состоит. В связи с чем разговоры на тему "нужна вся Украина" следует признать непродуктивными. В конце концов Екатерина Великая отнюдь не горела желанием присоединить к России Западную Украину. Императрица мыслила рационально, понимая что тактический успех увеличения территории даст долголетнюю стратегическую проблему. Поэтому земли, какие сегодня занимают Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, она оставила в качестве головной боли Австрийской монархии.

В 2018-м году говорить следует об ином: Украина должна приобрести свою естественную, жизнеспособную форму государственного устройства, исходя из реалий ее образования. Естественная форма -- даже не федерация, а конфедерация. Конфедеративное устройство украинского государства сможет устранить межконфессиональное, межтерриториальное противостояния, избежать кровопролития.

В строительстве конфедерации на Украине должны принять участие государства, исторически и территориально связанные с Украиной. Речь о России, Польше, Венгрии. Это не новые Минские соглашения, а иной формат политики принуждения к миру в интересах украинского народа. Форма участия самая разная, но прежде всего -- в активизации конфедеративных процессов не сверху, а снизу. Такая форма уже реализуется, в частности, в Закарпатье. Там около ста тысяч украинских граждан получили венгерские паспорта.

К слову сказать (повторимся), Закарпатье в принципе никакого отношения к Украине не имеет. Оно было составной частью Венгерского королевства, затем Австро-Венгрии, плюс короткий период пребывания в составе Чехословакии. А в 1945-м присоединено к СССР и включено в административную единицу советского государства -- УССР.

Образование Украинской Конфедерации с правом выхода из нее необходимо для следующего этапа: возможности появления на территории Украины независимых государств. А далее, уже независимым государствам, представится возможность остаться самостоятельными, либо присоединиться к бывшими метрополиями: России, Венгрии или Польше.

Другой вывод -- Россия, спустя три с половиной столетия, вновь вернулась к вопросу защиты православия на Украины. Эдакая яркая иллюстрация спирали истории! Борьба украинского народа, завершившаяся Переяславской Радой в середине 17-го века, была борьбой за сохранение православия. Сегодня, в 21-м веке, мы вновь вернулись к состоянию, когда перед Государством Российским встал вопрос защиты православия, его святынь, защиты жизней десятков миллионов православных!

Вообще Порошенко с Филаретом (Денисенко) следует осознать: притеснения православных, не признающих отщепенцев, покушение на православные святыни -- красная черта, прежде чем перейти которую им следует трижды подумать. Ибо речь идет даже не о территории с национальной идентификацией. Мир православия -- он везде: в Донецке и Одессе, в Харькове и Киеве. Ни территориальными, ни национальными рамками он не ограничен, как невозможно "лимитировать" меры по его защите.

Устраханов Руслан
Мурманск

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542290460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года №784
- К. Токаев: При рассмотрении бюджета подход должен быть один - государственный
- Мажилис одобрил проект поправок по вопросам формализации занятости населения – I чтение
- Б. Сагинтаев ознакомился с ходом исполнения поручений Президента РК в Жамбылской области
- Кадровые перестановки
- Аскар Мамин: на предприятиях горно-металлургического комплекса внедряются лучшие практики социально-трудовой политики
- Кенес Абсатиров, "Ак жол": Незрячие дети имеют право на достойное образование
- За 10 месяцев 2018 года в направлении Китай-Европа-Китай объем контейнерных перевозок вырос на 54%
- В Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей после заседания Совета безопасности в Акорде привлечены к ответственности руководители центрального аппарата и его Департаментов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  