Украина 2018 -- спирали истории, - Р.Устраханов

17:01 15.11.2018

Упрощенчество с обилием мнений самых невероятных по причинам происходящего на Украине зашкаливает все мыслимые пределы. Между тем очевидно: корни -- в глубоком прошлом насчитывающего от роду около трех десятков лет государства. Исходить при оценке текущего следует из того, что до образования СССР Украина -- лишь территория, которая находилась в составе нескольких государств в разные временные периоды. Нахождение в составе отдельных государств отразилось в формировании отличных друг от друга в духовном развитии групп населения.



Сразу внесем ясность: говоря о нынешней Украине, мы исключаем Луганскую, Донецкую, большие части Сумской и Полтавской областей, кои всегда входили в состав Русского царства и Российской империи. Исключаем Крымский полуостров и Закарпатье. Указанные территории никакого отношения к сегодняшней и "вчерашней" Украине не имеют и не имели. Речь о землях вне перечисленных регионов.



Итак, территория Украины с 14-го по середину 16-й века входила в Великое княжество Литовское. В 1569-м году Люблинская уния включила украинские земли в состав Речи Посполитой. Затем была Переяславская Рада и Андрусовское перемирие 1667 года, завершившее русско-польскую войну. По нему Левобережная Украина с Киевом вошли в состав Русского царства.



Очередь за Правобережной Украиной (современные Киевская, Черкасская, Кировоградская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области) наступила только после раздела Польши в 1793 году между Пруссией, Россией и Австрией. В состав Российской империи вошли также частично земли Западной Украины: Волынь, часть Западного Подолья и Побужье. Галиция (Ивано-Франковская, Львовская и часть Тернопольской областей) отошла к Австрийской империи. Земли Запорожской Сечи -- отдельная "песня" об автономии -- до ликвидации сечи в 1775 году русским генералом Петром Текели.



Двадцатый век вновь произвел серьезную коррекцию территории Украины. С 1921 по 1939 годы Западная Украина находилась в составе Польши. В 1939-м она была присоединена к СССР вместе с отошедшими от России в 1921-м году по Рижскому мирному договору частями Волыни и Подолья.



Советский период характеризуется укрупнением административной единицы под названием "Украинская ССР" Донбассом, Крымским полуостровом и Западной Украиной (с Закарпатьем). Не оговорка -- административной единицы. Вещи назовем своими именами. Все происходившее с 1922 по 1991 года -- это увеличение или уменьшение административных образований России, какую мир знал как Советский Союз. И акты присоединения территорий к административному образованию "УССР" носили характер укрупнения хозяйствующего субъекта и не более того.



Разумеется, нахождение украинских земель в составе государств с господствующим католицизмом и прозападной идеологией не могло не оставить свой след. След -- в формировании слоя населения, как правило из верхушки, ориентированного на Запад. История "Руины" -- тридцатилетней гражданской войны после смерти Богдана Хмельницкого, предательство Мазепы, "Украинские сечевые стрельцы" в Первую мировую войну и бандеровские банды во Второй мировой, сказанное подтверждают.



Попытки оторвать Украину от России проходили всегда на основе борьбе с православием. Одними из первых, кто встал в "ряды борцов" с православием были представители Киевской митрополии Константинопольской патриархии. Именно представители Константинопольского патриархата в конце 16-го века заявили о принятии католического вероучения и переходе в подчинение Римскому папе (Брестская уния)



Однако созданная Украинская грекокатолическая церковь привлекательной для православных не стала. В лоно католичества православные, даже под угрозой насилия, идти не пожелали. В начале 20-го века был сделан более тонкий по подлости шаг по духовному отторжению Украины от России. Выразился в "Законе об автокефалии Украинской Православной Церкви и ее высшего правительства" 1919 года, принятом "самостийниками" УНР. Цель провокационного акта -- подменить подлинное православие на суррогат западного производства.



Тогда же перевертыши из УАПЦ попытались получить "добро" от Константинопольской патриархии, но номер не прошел. Прошел сегодня эдаким витком спирали истории. Раскольники из УПЦ Киевского патриархата автокефалию от Константинопольского патриархата получили. Впрочем, решение, не имеющее никакой силы, следует связывать с исключительно с патриархом Варфоломеем, в прошлом -- лектором Папского Григорианского университета в Риме и митрополитом Филадельфийским.



Теперь сделаем выводы. Один из них -- в осознания реальности из каких взаимоисключающих частей Украина состоит. В связи с чем разговоры на тему "нужна вся Украина" следует признать непродуктивными. В конце концов Екатерина Великая отнюдь не горела желанием присоединить к России Западную Украину. Императрица мыслила рационально, понимая что тактический успех увеличения территории даст долголетнюю стратегическую проблему. Поэтому земли, какие сегодня занимают Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, она оставила в качестве головной боли Австрийской монархии.



В 2018-м году говорить следует об ином: Украина должна приобрести свою естественную, жизнеспособную форму государственного устройства, исходя из реалий ее образования. Естественная форма -- даже не федерация, а конфедерация. Конфедеративное устройство украинского государства сможет устранить межконфессиональное, межтерриториальное противостояния, избежать кровопролития.



В строительстве конфедерации на Украине должны принять участие государства, исторически и территориально связанные с Украиной. Речь о России, Польше, Венгрии. Это не новые Минские соглашения, а иной формат политики принуждения к миру в интересах украинского народа. Форма участия самая разная, но прежде всего -- в активизации конфедеративных процессов не сверху, а снизу. Такая форма уже реализуется, в частности, в Закарпатье. Там около ста тысяч украинских граждан получили венгерские паспорта.



К слову сказать (повторимся), Закарпатье в принципе никакого отношения к Украине не имеет. Оно было составной частью Венгерского королевства, затем Австро-Венгрии, плюс короткий период пребывания в составе Чехословакии. А в 1945-м присоединено к СССР и включено в административную единицу советского государства -- УССР.



Образование Украинской Конфедерации с правом выхода из нее необходимо для следующего этапа: возможности появления на территории Украины независимых государств. А далее, уже независимым государствам, представится возможность остаться самостоятельными, либо присоединиться к бывшими метрополиями: России, Венгрии или Польше.



Другой вывод -- Россия, спустя три с половиной столетия, вновь вернулась к вопросу защиты православия на Украины. Эдакая яркая иллюстрация спирали истории! Борьба украинского народа, завершившаяся Переяславской Радой в середине 17-го века, была борьбой за сохранение православия. Сегодня, в 21-м веке, мы вновь вернулись к состоянию, когда перед Государством Российским встал вопрос защиты православия, его святынь, защиты жизней десятков миллионов православных!



Вообще Порошенко с Филаретом (Денисенко) следует осознать: притеснения православных, не признающих отщепенцев, покушение на православные святыни -- красная черта, прежде чем перейти которую им следует трижды подумать. Ибо речь идет даже не о территории с национальной идентификацией. Мир православия -- он везде: в Донецке и Одессе, в Харькове и Киеве. Ни территориальными, ни национальными рамками он не ограничен, как невозможно "лимитировать" меры по его защите.



Устраханов Руслан

Мурманск