 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан. Зачинщиками тюремного бунта являются члены ТЭО ПИВ
09:01 16.11.2018

Следствие в отношении организаторов и участников бунта, произошедшего в колонии №3 г.Худжанд, где содержатся заключенные, отбывающие наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, за терроризм и экстремизм, продолжается. Однако, по полученным данным, уже известно, что главными зачинщиками, и, следовательно, виновниками гибели людей, в том числе охранников, являются члены ТЭО ПИВ, отбывавшие там наказание. В этом содействовали их единомышленники, пока находящиеся на свободе. Именно они спровоцировали эту кровавую драму, специально приурочив ее к главному политическому и экономическому событию в Таджикистане - запуску 16 ноября с.г. первого агрегата стратегического объекта - Рогунской ГЭС. Тем самым, пытаясь негативно повлиять на имидж страны и ее руководства. Но это им не удалось, так как, понимая огромную значимость Рогунской ГЭС для всего региона, сюда для участия в этом грандиозном торжественном мероприятии съезжаются высокие зарубежные гости и более 100 журналистов из 30 стран. Такой совместный успех правительства и народа не дает покоя враждебным террористическо-экстремистским силам, которые представляют ТЭО ПИВ, Джамаат Ансоруллох (боевое крыло ТЭО ПИВ), ИГИЛ и прочие. Закономерно, что ни тех, ни других не радует перспектива обретения Таджикистаном энергетической независимости. Все они негодуют, злорадно и ревностно наблюдая за теми успехами, которых достигло молодое независимое государство всего за 30 лет. Наблюдают издалека, потому, что их деятельность запрещена. В Таджикистане ТЭО ПИВ и ИГИЛ - вне закона. Им навсегда закрыта дорога на важнейший стратегический объект - Рогунскую ГЭС, и в эту страну в целом.

Действия террористов, диверсантов, преступников и экстремистов представляют особую угрозу для любой ГЭС. И, зная истинную сущность и цели ТЭО ПИВ, члены которой неоднократно организовывали теракты в самых людных местах, становится понятно, почему их нельзя подпускать к Рогунской ГЭС даже на "пушечный выстрел". Тем более что в вопросе обсуждения и подготовки к строительству этого гидропроекта ТЭО ПИВ занимала позицию стороннего наблюдателя. Ни разу ее члены не высказали своей позиции по этому поводу, отмалчиваясь в угоду своим зарубежным покровителям и спонсорам, не желающим Таджикистану успехов, процветания и энергетической независимости.

Руководству ТЭО ПИВ остается только смотреть на все происходящим издалека. Ведь этот национальный праздник является их окончательным провалом, их черным днем, их огромной трагедией. Сегодня они и их зарубежные покровители поменяли тактику своей преступной деятельности. Сейчас они воплощают свои террористические планы тайно, скрытно, инкогнито, прикрываясь чужим брендом, меняя названия, выступая под чужим флагом.

Именно для этого, М.Кабири закрыл ТЭО ПИВ ширмой под названием "Национальный альянс Таджикистана", который на самом деле является антинациональным.

Именно поэтому, террористы из ТЭО ПИВ, совершив жесточайший теракт в отношении иностранных туристов в Дангаре, прикрыли свои злодеяния флагом ИГИЛ. В настоящее время продолжается следствие по этому преступлению. Задержан глава группировки, главный исполнитель Х.Абдусамадов и 14 членов ТЭО ПИВ, причастных к этому теракту. Директор американского ФБР поблагодарил Таджикистан за действенную помощь в расследовании убийства велотуристов.

Именно поэтому, после организации тюремного бунта пособники и идейные вдохновители ТЭО ПИВ распространили информацию о том, что, якобы, член террористической группировки ИГИЛ разоружил конвоира, отобрав у него автомат, начал стрелять по надзирателям и охране. В то время как главными организаторами являются члены ТЭО ПИВ, осужденные за участие в террористической деятельности.

Тюремное неповиновение всегда носит отчаянный и жестокий характер. Тем более, когда восставшие заключенные являются террористами и убийцами. Ведь они не ценят ни свою, ни чужую жизнь. И, судя по всему, их перевоспитание и осознание вины идет с трудом. Поэтому члены ТЭО ПИВ стали зачинщиками бунта и побегов, спровоцировав на это своих сокамерников.

Бессмысленность тюремного бунта очевидна - как ни бунтуй, здесь все равно получишь четкий распорядок, дисциплину и полагающиеся ограничения. Печально то, что в результате неповиновения, по вине террористов и убийц, не пожелавших отбывать законное наказание, пострадали и погибли молодые люди, честно исполняющие свой служебный долг, остались сиротами их малолетние дети. Но, несмотря на происки враждебных Таджикистану сил, этих и других детей Таджикистана ждет счастливое будущее, построенное руками их отцов. Уже завтра они станут свидетелями грандиозного события - открытия Рогунской ГЭС.

Анвар Тураев,
член Общественного юридического совета Согдийской области РТ

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542348060
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