Вблизи Торт-Кульского водохранилища обнаружено тело прокурора Баткенской области Киргизии Мамажакыпова

09:13 18.11.2018

"Тело прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова нашли сегодня ночью с признаками насильственной смерти вблизи Торт-Кульского водохранилища.



"Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Есть подозреваемый, его задержали", - сообщили в МВД.



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А.Мамажакыпов только в мае сего года получил назначение прокурором южной Баткенской области, до этого возглавляя прокуратуру северо-кыргызского города Талас