Чем обернулись для "оппозиции & правозащиты" многоплановые реформы Президента Ш. Мирзиеева? - М.Захидов

14:16 18.11.2018

На поставленный риторический вопрос я сразу отвечу. Предстоящим завершением грантовой халявы. Первой это ощутила и призналась Елена Урлаева. О ней ниже. А пока….



ВСТУПЛЕНИЕ. Формулировка - многовекторность деяний президента" - принадлежит не мне. Выдающаяся ученый – исламовед, профессор Кристин Ширмаха (Christine Schirrmacher), автор год назад опубликованной 500 страничной монографии, посвященной только одной суре Корана: "Нет принуждения в религии" фото 1 и 2., консультант – советник правительства ФРГ по вопросам религии Ислама, 30 января 2018 года, в дарственном экземпляре монографии Президенту Узбекистана , в частности, написала из Бонна … "Пусть Бог благословит все ваши деяния".



Позвольте привести еще характерные примеры, для более детальной оценки начавшегося кризиса правозащитников - халявщиков в Узбекистане.

Врач – гинеколог из Бухары Наталья Надырханова 5-6 лет назад подверглась преследованию руководства Горздрава. Ее обвиняли во всех смертных грехах. Начиная от финансовых махинаций, как руководителя перинатального учреждения, вплоть до торговли детьми на органы. Она прошла через все муки ада. Ее осудили условно. Ее место нужно было для начгорздрава. Она не стала обращаться в республиканские инстанции и уехала в Россию (Краснодар), где ее приняли с распростертыми объятиями, как высококлассного специалиста. Инициативы Президента в области нашего здравоохранения создали условия для ее возвращения в Бухару, где она стала руководителем Перинатального центра, практикующимся врачом. За заслуги Надырханова награждена "Орденом за здоровое поколение". Фото 3.



Она с сыном Кареном пришла ко мне и во время беседы сказала, что будет работать так, чтобы оправдать доверие Президента. Эмоционально, но факт.

Далее. Изображенный на фото 4 молодой человек Отабек Расулов был осужден за участие в религиозной группировке. По случайности в приговоре оказалась ст. 159, которой не было в обвинительном заключении. Да и саму группировку называть экстремистской небыло оснований. Но поганная буритошмустафаевская судебная структура способна была на проявление любой подлости. Зажравшиеся сынки и дочки влиятельных паханков типа алмамедовых, хакимовых, турсуновых, сафаевых, буриевых, бурхановых, братьев тагановых, вкупе с циничными адвокатами типа Бормотовой, Денисовой, и самозванцами правозащитниками Красновой, Степановым, Формановым, Ардзиновым…. . Исправлять туфтовый приговор О. Расулову никто не стал. Сборище подонков. Я встретился с ним по просьбе отца в колонии поселения. Но Отабек отказался от нашего вмешательства и сказал, что доверяет инициативам Президента, что выступления Ш. Мирзиеева в тюрьме слушали все заключенные и пусть его (Отабека) освобождение идет естественным путем. Комменты излишне. Во всех отношениях Отабек производит исключительно благоприятное отношение. Как говорится – настоящий мужчина. Только за то, как он помогал следствию в разборе обвинений в свой адрес дело в процессе следствия можно было отправить в архив. (Но узбекским пенкиртонам нужно было отличиться в усердии. Это их патология - "а ля Б. Мустафаев). И глубоко порядочный, честный молодой человек, привыкший к труду, провел годы в заключении.



Таких фактов мы (КЗПЛ), можем привести из разных сторон жизни нынешнего общества. Что касается узбекских халявщиков из оппозиции, правозащиты и журналистики, то президентские реформы им поперек горла. Так как они окажутся без сомнительной работенки. Гранты ТЮ ТЮ!!! ПОЭТОМУ. На фото 5 мною представлены наиболее одиозные фигуранты – очернители периода становления узбекской государственности на стыке тысячелетий, бывших граждан Узбекии, которые до настоящего времени по той же самой причине выковыривают грязь из своих неухоженных ногтей, выражаясь фигурально.



Первая сверху – Надежда Атаева, дочь бывшего коррумпированного министра хлебопродуктов Узбекистана Олима Атаева. Знаменита тем, что выдавала учителя из Коканда, за … патологоанатома, который после андижанской провокации (на самом деле неудавшейся цветной революции в Узбекистане) через несколько месяцев … продолжал принимать в морге … по 50 трупов в день и одновременно преподавать французский язык в кокандской школе. (Прямо ФОТОН, который одновременно находится во всех точках пространства). Ниже Галима Бухарбаева, которая паталогоанатомические фейки Атаевой тиражировала на СВОЕМ (ныне закрытом) сайте "узньюс" в Германии. (ТОГДА ОНИ ГРАНТЫ КУШАЛИ ВМЕСТЕ, ПОТОМ РАЗРУГАЛИСЬ. А КОГДА АТАЕВА ПУБЛИЧНО & ПАТОЛОГИЧНО ОПОЗОРИЛАСЬ, БУХАРБАЕВА ОТПЛЯСЫВАЛА В ПРЯМОМ И ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ "ЛЕТКУ – ЕНКУ" НАД КОЛЛЕГЕССОЙ ПО ФЕЙКАМ). ЭТО - АПОГЕЙ ЛИЦЕМЕРИЯ!!! Я ВСЕГДА (И ВОСХИЩАЛСЯ & И ВОЗМУЩАЛСЯ) БЕСПАРДОННОСТЬЮ ЭТОЙ ОСОБЫ: ОНА РЕГУЛЯРНО ОБЛИВАЛА ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ И НЕЗАВИСИМУЮ ПОЛИТИКУ ИСЛАМА АБДУГАНИЕВИЧА СВОИМИ ФЕЙКАлияМИ и ОДНОВРЕМЕННО СТОТЫСЯЧНЫМ ТИРАЖОМ РАСПРСТРАНЯЛА БУКЛЕТЫ УЗБЕКСКОГО ФИЛИАЛА АНГЛИЙСКОГО "ИНСТИТУТА ПО ОСВЕЩЕНИЮ ВОЙНЫ И МИРА". Демонстрируя тем самым, что имеет "ДОСТУП К ТЕЛУ". См. Фото 6 с недоуменным взглядом И.А. Каримова на фрау- мадам.



Вместе с Д. Кисловым (на фото 4 вверху справа), шеф – редактор "ферганки", продумали для Ислама Абдуганиевича лейб "нерукопожатный". В то же время Галима вместе с сестрой Бахилой Бухарбаевой своими … ТРЕНИРОВАННЫМИ ручками избивали (ныне покойного) родного отца до такой степени, что он обратился с заявлением в высший орган законодательной власти за защитой. А остаток жизни прожил на съемных квартирах. И Кислов, и Бухарбаева являлись и являются шеф – редакторами интернетовских сайтов. Бухарбаева в Германии; Кислов в России. Эти почти что "сиамские близняшки" на протяжении более 20 лет хором пропагандируют Салая Мадамина с литпсевдой Мухаммад Солих. Как выглядит последний "агиток" "ферганки" можно прочесть на сайте: https://centrasia.org/newsA.php?st=1542054120. Пока что я обращу внимание читателя на пару абзацов Барона Мюнгхаузена об очередной туфте о героическом образе приверженца радикального ислама, экстрима и терры, антисемита и русофоба, призывавшего в "лихие 88-90 – ые" утопить в крови не просто славян или русскоязычных а конкретно РУССКИХ ЛЮДЕЙ во имя узбекской … независимости. Читаем: "МУХАММАД САЛИХ В 1989 ГОДУ ОСНОВАЛ В УЗБЕКИСТАНЕ ПАРТИЮ "ЭРК" ("ВОЛЯ"), А В 1991 ГОДУ УЧАСТВОВАЛ В ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ, ВЫСТУПИВ ПРОТИВ ПРАВИВШЕГО ТОГДА СТРАНОЙ ИСЛАМА КАРИМОВА. ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, САЛИХ ПОЛУЧИЛ ОКОЛО 12% ГОЛОСОВ, ПО НЕОФИЦИАЛЬНЫМ - ГОРАЗДО БОЛЬШЕ. ПОЗДНЕЕ, НА ФОНЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ОППОЗИЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ, ОН БЫЛ АРЕСТОВАН ПО ОБВИНЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ. КОГДА ЕГО ВЫПУСТИЛИ ПОД ПОДПИСКУ О НЕВЫЕЗДЕ, ПОКИНУЛ СТРАНУ.



ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЖИЛ В НОРВЕГИИ, ГДЕ ПОЛУЧИЛ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ, ЗАТЕМ ПЕРЕБРАЛСЯ В ТУРЦИЮ, ГДЕ ЖИВЕТ ДО СИХ ПОР. В 2011 ГОДУ ВОЗГЛАВИЛ НДУ - КРУПНЕЙШЕЕ ОППОЗИЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫХОДЦЕВ ИЗ УЗБЕКИСТАНА". И эту Алилуйю зарвавшемуся поэту - песеннику пишет РУССКИЙ по рождению человек. Мани, мани, мани. Баксы, баксы, баксы. Или опять с бодуна, а? Разберемся детально. Пока. Марат Захидов. Г.р. 1940.

Ташкент. 17.11.2018.