 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 20.11.2018
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Сауат Мынбаев возглавил Казахскую Железную Дорогу, Алик Айдарбаев - "КазМунайГаз"
20:40 21.11.2018

Назначены новые председатели правления

АО "НК "Қазақстан темір жолы" и АО "НК "КазМунайГаз"

Председатель правления АО ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов представил сегодня нового председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Мынбаева Сауата Мухаметбаевича.

Ахметжан Есимов отметил хорошие результаты Сауата Мынбаева на предыдущем месте работы.

С. Мынбаев ранее занимал различные должности в финансовых структурах. В разные годы был заместителем министра финансов Республики Казахстан, министром финансов Республики Казахстан, министром сельского хозяйства Республики Казахстан, заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, министром индустрии и торговли Республики Казахстан, министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, министром нефти и газа Республики Казахстан. С 2013 года являлся председателем правления АО "НК "КазМунайГаз".

Сегодня председатель правления АО ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов представил также нового председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Айдарбаева Алика Сериковича. До этого он работал заместителем председателя правления АО ФНБ "Самрук-Қазына".

В разные годы А. Айдарбаев занимал руководящие позиции в ГАО "Южказнефтегаз", "Кумколь-ЛУКОЙЛ" (позднее переименована в ЗАО "Тургай Петролиум"), АО "Мангистаумунайгаз", АО "НК "КазМунайГаз". Начиная с декабря 2011 по 2013 гг. - генеральный директор АО "РД "КазМунайГаз". Был акимом Мангистауской области (2013-2017), с марта 2017 года по январь 2018 года – первый вице-министр по инвестициям и развитию РК. С 15 января 2018 года являлся заместителем председателя правления АО ФНБ "Самрук-Қазына".

Департамент

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и маркетинговым коммуникациям

АО "ФНБ "Самрук-Қазына"

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См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
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