Чем обернулись для "оппозиции & правозащиты" многоплановые реформы Президента Ш. Мирзиеева? (продолжение) - М. Захидов

21:48 21.11.2018 Продолжение статьи от 17.11.18.



ЖУРНАЛИСТЫ - ОДИОЗНИКИ, ФЕЙКУЮЩИЕ ИСТОРИЮ.



У журналистов много неприемлемых выкрутасов, чтобы жонглировать общественным мнением, вводить читателя в заблуждение. Не случайно бытует единство противоположностей, а именно: масс – медиа – четвертая власть и журналистика - вторая древнейшая профессия. Другими словами – шалаши и шалашовки во власти.



Продвижению политшалопая Салая – Солиха аж до кандидата в президенты способствовал сам Ислам Абдуганиевич. Когда господин Кислов пишет, что Салай - Салих Мадамин "в 1989 году основал в Узбекистане партию Эрк (Воля), а в 1991 году участвовал в президентских выборах, выступив против правившего тогда страной Ислама Каримова", то это ВСЕГО – НАВСЕГО кисловская подтасовка по созданию героического образа Салая. (23 июня 1989 г. И.А. Каримов стал 1 – ым руководителем Узбекистана. Причем с должности Первого секретаря Кашакадарьинского обкома партии. Это был нонсенс.



Так как трамплином на ключевую позицию 1 – го лица являлось место Председателя Президиума Верховного Совета УзССР). Все выдумки про восхождение на Олимп Ислама Абдуганиевича с помощью костолома Джурабекова, или завещания величайшей во всех отношениях личности 20 века незабвенного Шарафа Рашидовича Рашидова, - выдумки, без каких либо оснований. Это отдельная тема.



Позже. И.А. Каримов сменил на посту Первого секретаря ЦК партии Узбекистана Рафика Нишановича Нишанова. Тоже масштабная фигура. От секретаря Октябрьского райкома партии г. Ташкента (Старый город) Рафик Нишанович вырос до 1 го лица в республике. Прошел поэтапно мэрство Ташкента (Исполком Ташгорсовета), секретаря ЦК партии по идеологии, министра иностранных дел, Председателя Президиума ВС УзССР. Опубликовал фундаментальную монографию "Интернационализм – знамя всех наших побед". Он также входил в плеяду узбекских дипломатов, которые получили ранг Чрезвычайного и Полномоченного Посла Советского Союза.



В эту блестящую плеяду входили братья - Бохадыр Абдуразаков и Убай Абдуразаков, Сарвар Азимов, Нуритдин Мухитдинов. (Рекламирующий себя дипломатом некий Ташпулат Юлдашев, никакого отношения к дипслужбе не имеет. Стукач КГБ (подсматривающий за студентами по собственному признанию) на востфаке Ташкентского госуниверситета, переводчик в арабской стране, после чего владелец престижной Газ – 24. На бензин брал деньги … у родителей.



Апогей карьеры помощник министра иностранных дел С.А. Азимова (делал базары, доставал жд и авиабилеты членам семьи и всякое такое). На фото 1. изображен со спины.



Про-Дает на улице информацию сотруднице посольства США в Узбекистане Сильвии, которая стала "персоной нон грата". (Причина стандартная. Посол США в Узбекистане Хербст с помощником Букхалтером, приехавший в Узбекистан сотрудник организации по безопасности США (!?), который потом стал послом США в России господин Макфол, послиха США в Кыргызстане Ивонка … намерены были через майдан "Ферганская Долина" сварганить черно – белую революцию.



Но ведомства Р.Р. Иноятова, З.А. Алматова, в том числе тогдашнего генпрокурора Р.Кадирова показали им "кузькину мать". Я задаюсь вопросом по причине визита в Узбекистан Макфола, как и в деле Гафура Ахмедовича Рахимова.



Тогда я в Сиднее поставил вопрос: как в единственный обвинительный компромат, который англичанин Эндрю Дженингс выдал за документ ФБР США и который был создан в 1995 году, попала фотография Рахимова датированная … 1998 годом???).



Это было в 2000 в Сиднее. Через два года, после длительного рассмотрения, Австралийский суд полностью Г. Рахимова оправдал. Его адвокаты были безукоризненны.



Теперь я ставлю логический вопрос. Чем Узбекистан угрожал безопасности США, что один из авторитетных руководителей ведомства США по безопасности улыбчивый Макфол ринулся в Узбекистан? Да еще напрямую к самому уважаемому в МВД Узбекистана правозащитнику Сурату Икрамову. Уважаемый Икрамов откровенно писал, что Сам министр Б. Матлюбов начинает день с суратикрамовских донесений. Конечно, я уверен, что Макфол умнейший человек, как и большинство американских политиков, исключительно обаятельной внешности и он сын Америки.



А я, хоть и пасынок, но Узбекистана. Папу с мамой и родные края не выбирают. Я двумя руками за соотечественников, которые разъезжают по свету, работают, учатся за границей.



Но вас, подонков, которые за социальную халяву благополучных стран Запада, кроют Узбекистан вдоль и поперек, враз становятся уважаемыми оппозиционерами, стойкими правозащитниками страдальцами "режима", жертвами гололеда, который организовала …милиция, буду разоблачать. Хоть осталось всего ничего. И сейчас я приведу факты от самой Е. Урлаевой". Эту часть назовем:



ОТКРОВЕНИЯ ЕЛЕНЫ УРЛАЕВОЙ В ВИДЕОФИЛЬМЕ "ПСИХОПАТКА ЕЛЕНА УРЛАЕВА"







И ЕЕ ПРИЗНАНИЯХ О ГРАНТОВЫХ ДОХОДАХ ОТ ПРАВОЗАЩИТЫ







Привести полностью "выступления Елены Урлаевой невозможно в виду изобилия матерных слов и описания состояния нижнего белья из – за частых посещений туалета. Остановимся на фрагментах. Если во втором видео Урлаева откровенно говорит в интервью в спокойной форме, что она состоит на учете в психдиспансере, то в первом видеоролике, который она заставляла снимать своего сына Мухаммада он в полной степени продемонстрировала свою неадекватность. Родственники вызвали бригаду скорой помощи из психдиспансера. И тогда Урлаева раскрылась во всей красе став жертвой "Реформ Мирзиеева"! С моей точки зрения Урлаева не психбольная. Он хулиганка со стажем. В 1998 году она вместе с родным братом устраивала драки с соседями в подъезде. Одному откусила ухо, другому хотела откусить палец. С братом были осуждены уголовным судом. Попала в правозащитную организацию узбеконенавистника казахского происхождения Толиба Якубова ОПЧУ (Об-во прав чел. Узб.), которую основал ныне покойный Абдуманноп Пулатов. Впоследствии Якубов облил своего работодателя правозащитными помоями. Дело в том, что после заявления Пулатова о том, что И. Каримов пытается развязать гражданскую войну в Узбекистане, но оппозиция этого не допустила, появилось обращение Пулатова из … Вашингтона. Если перед этим, в Москве, на заседании Хельсинской группы Пулатов просил россиян надавить на Каримова, а еще ранее требовал применить санкции к … Узбекистану, то в последующем послании из Вашингтона Пулатов пишет, что надо нейтрализовать влияние … России на Узбекистан… Впрочем, читайте сами на фото 2.



Но Якубова интересовала не моральная сторона вопроса. Он не хотел делиться с Пулатовым Америкой. Т.е. хотел монополизировать свои связи.



Тогда же Якубов обжулил своих правозащитников Степанова Костю, Сурата Икрамова, Ольгу Краснову, Назаралиева, Елену Урлаеву на гранты. Т.е не выдал вознаграждение за работу. Грязи в ОПЧУ было предостаточно. Хоть я не осуждаю гомосексуалистов, но гомосексуальные скандалы между тремя геями правозащитниками перенислись на правозащитное поле и скандалы между ними продолжались долгие годы. Второй бич – это семейный подряд. В поедании правозащитных денег участвовали члены семейства Генсека ОПЧУ Якубова. Покойная Василя Иноятова включила в Эзгулик всех членов своего семейства. Только принципиальная позиция Абдурахмана Тошанова не дала ОПЧУ Эзгулик стать семейной реликвией семьи В. Иноятовой. Лет 10 тому назад, вдруг появилось сообщение от Т. Якубова, что некий архизаслуженный правозащитник ОПЧУ Формонов подвергнут аресту. Формонов оказался зятем Якубова. Таким образом мошенник, преступник - шантажист наглый вымогатель денег с простых граждан Формонов становится привозащитником, хотя никто о нем ничего никогда не слыхал. Что касается Урлаевой, то, вкусив правозащитные гранты (халяву) она сочиняла героические истории про своего брата (Евстигнеева) и добилась переезда его в США, как преследуемого узбекскими властями. И вот хулиган с семейством в США. См Фото 3.



Имея прекрасную семью, попав в благополучную Америку, с биографией преследуемого узбекскими властями правозащитника, именитую сестру Урлаеву Елену, которой покровительствуют все зарубежные фондв (вплоть до Южнокорейских), Евстигнеев остался в плену своих бомж – хулиганских привычек. Но в США "проделки Майсары" не пройдут и его без всяких проволочек посадили за решетку. И тогда Урлаева с мамой (замечательнейшая русская женщина), организовала пикет … в своей квартире. Фото 4.



После этого Урлаева перешла к разоблачениям. Кто за что ей платит. Как ее обучают на амриканских семинарах писать отчеты. Куда и как она посылает отчеты. Как за последний отчет она получила "двойку" и в результате ни денег, ни приглашений даже на коку – кола с гамбургерами. Впрочем ссылка на адреса приведены в начале статьи. На фото 5 Урлаева разоблачает США, Англию, Францию, Чехию (не государство, а радио Озодлик с е….. м Мухамад Солихом), которые заказывают ей статьи.



На фото 5 Урлаева пинает ногой Хван, которая привезла ей 10 тыс. баксов и медаль Фонда Чах су из Южной Корее. Елена хотела сама поехать в Корею.



Захидов Марат. Самарканд. 23.11.18. Продолжение после самаркандской конференции. Источник - ЦентрАзия

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