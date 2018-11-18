Узбекистан не... исламский. Несколько слов об "Узбекчилик" и других вещах, - Б.Мусаев

11:39 22.11.2018 Бахадыр Ф. Мусаев. Из Записок Простодушного Узбекистанца.

Несколько слов о Крысах, Пофигизме, "Узбекчилик" и других вещах.

"Если времена лисиц,

Ты все же будь честным".

(узбекская поговорка )



Вот уже миновало два года и ...теперь Узбекистан не Исламский.

Иди и гляди!

Помнится, прежде все СМИ страны провозглашали вслед за президентом И.Каримовым: "Двадцать первый век – Век Узбекистана!"

Да мыслимо ли забыть, если Он сказал и сделал, а именно, решил ускорить движение, начав с Андижана.

Ныне будто наступают иные времена, и другие звучат слова. Вот, как, например, нижеследующие.

"Сегодня строительство – Завтра история!"

Согласитесь, разве это не замечательно, не духоподъемно?! Говорю без иронии, ибо речь идет о строительстве и истории.

Но я хочу сказать за другое строительство и историю, связанными непосредственно с мелочами и "мелочами" жизни отдельно взятого человека, в частности, возьмем меня.

Потому сразу начну с того, какая со мной днями случилась история, которая достала меня и и сподвигла на то, что считаю нужным высказаться на предмет озаглавленного ( Крысах, Пофигизме, ...). Высказываюсь, надеясь, что услышат меня и те, кому по долгу службы, прямому исполнению своих функций надлежало бы .... О чем я?

Не желая докучать читателя досужими рассуждениями на предмет о Крысах, читай, крысятнике, а также пофигизма и т.д., представлю только фрагменты нескольких моих разговоров с различными людьми, которые могут послужить в качестве информации для размышлений.

Информация -1. Живу я в своей двухкомнатной квартире многоэтажного дома с 1987 г. И надо же такому случиться со мной на восьмом десятке моих лет..., что в один день (16.11. 18), точнее, в полдень сижу себе у себя тихо, как вдруг раздались над моей головой скрежет, грохот.. .Поднимаюсь вверх по лестнице этажом выше, открываю дверь и ... в соседней квартире вижу картину. Работает дружно целая бригада строителей. Один орудует дрелью, другой размахивает кувалдой бьет по стене коридора, разделяющей ее с ванной и туалетом, в руках у третьего молоток, четвертый тоже, не теряя время, тоже размахивает огромной кувалдой, разбивая им, валяющиеся на полу фрагменты стены ... На миг они останавливаются, глядя вопросительно на меня

- Остановитесь! Кто вам дал право ломать стены?

- Это дело хозяйское. Он сказал, велел нам ..., мы делаем свое дело.

Я помчался ТЧСЖ (товарищество частных собственников жилья), так называется бывшее ЖЭК. Благо, что оно базируется прямо под боком во дворе. Там нет никого. Бегу в соседнюю многоэтажку (Тузель-2, дом 27), где живет председатель ТЧСЖ Салим Шоиев. Там тоже никого. Бегу к участковому и он как назло отсутствует. Никого нет. Кто хозяин квартиры? Где он живет? Куда делся председатель ТЧСЖ? ...И пока я носился в течение двух дней (16 – 17 ноября с.г.), разыскивая того, другого... там у меня над головой шумело, гудело, грохотало... А к вечеру (в пятницу) 17 ноября шум прекратился.

Спустя двое суток, вечером в понедельник у двери моей квартиры объявилась женщина.

- Здравствуйте! Я ваша соседка. Пришла к Вам с просьбой. У меня ремонт. В одной комнате следует заменить трубу от отопительной системы, а она соединена с вашей. Не могли бы разрешить нам заменить и вашу трубу на пластиковую, разумеется, за наш счет...

- Ассалом –алейкум! Наконец то! Значит, это Вы... Вы там такое натворили... Как Вы могли так поступить...

- Да я лишь пришла попросить...А Вы так грубо со мной разговариваете... Можно ведь по -соседски..., проявить понимание...

- Остановитесь! Послушайте меня. Ничего я вам не позволю. Можете там у себя дальше крушить ломать...

- Да ничего мы там такого не делали..Мы лишь сломали стены ванной..И еще хотим переставить туалет в другое место квартиры ...

- Я вам повторяю. Вы можете, что угодно там у себя творить, а я Вас предупреждаю, что я был вынужден в воскресенье (18.11.2018) позвонить в портал по номеру 1000. У меня приняли заявление. В понедельник утром (19.11.18) я передал однотипное обращение на имя Хокима и Начальника РОВД Яшнабадского района г. Ташкента. Сегодня же мне позвонили с президентского портала, поставив меня в известность, что дело поручено ими хокимиату Яшнабадского района.

- Все же мы придем с мужем к вам завтра утром. Будьте дома, пожалуйста.

И на самом деле, в 10 ч. утра во вторник (20.11.18) они заявились ко мне вместе с рабочим.

- Я же сказал вам вчера, что будет комиссия, которая решит ....

- Да, всего - то ничего. Лишь померит рабочий место вашей комнаты, где трубу мы поменяем. Вы не бойтесь, мы сами все оплатим. Ведь надо знать нам, сколько покупать стройматериала. Вот мы и представителя – сантехника ТЧСЖ привели Хотите, составим акт и я распишусь

Тут я не мог не сорваться.

- Какого рожна Вы приперлись!? Я же сказал вчера, что не разрешаю, что комиссия ...

Здесь до моего уха долетают обрывки мата ее мужа: Блат. Она..ни.

Еле сдерживаясь, посылаю их прочь.

Информация-2. Несколько позже в тот же день, вновь разговариваю с рядовым сотрудником ТЧСЖ, пытаюсь объяснить то, что происходит в кв. 54.

Она в ответ: да что Вы так нервничаете. Ну, и что. Благоустраиваются люди. Вот и у нас, в нашем корпусе 23-го дома ( 12-ти этажке), где я живу, надо мной и внизу жильцы перестроились.., соединили зал с верандой.

До меня доходит: в ТЧСЖ всем до лампочки, что творится в некоторых квартирах, подведомственных им домах. Точку в этой моей суете ставит в тот же день (во вторник) председатель ТЧСЖ Салим Шоиев. Вот подъезжает он на крутой своей тачке. Выходит и идет в свой кабинет. Перехватываю его на пути и только начинаю ему объяснять, как он меня небрежно прерывает и спокойно говорит:

- Что Вы концерт устроили? Ведь Вы им сосед. Договоритесь с ними. Не мне, вам с жить рядом с ними. Между прочим, им я никакого разрешения ломать, строить что – то не давал. Это их личное дело. Квартиры, это ваша частная собственность и не в моей компетенции вмешиваться.



Ну, и вот дождался я, наконец, вразумили, сказали мне умную вещь и сразу все стало ясно, понятно. Уразумел я, что передо мной образчик проявления пофигизма чиновника.

Информация -3. Вчера в среду (21.11. 18) встречался с приятелем, научным сотрудником одного из.. Он живет в другом конце города. В разговоре с ним, помимо всего прочего, поделился относительно произошедшего со мной квартирного вопроса.

И здесь я услышал от него следующее.

"Бахадыр, мы с моей супругой уже не молодые. Дети наши взрослые. Они получили высшее образование и давно устроили свои судьбы, живут за пределами Узбекистана. Потому мы с женой подумали: нам пошел седьмой десяток лет, зачем нам на двоих 4-х комнатная квартира. Недавно решили обменять на двушку, написали объявление и ... стали ездить по всему Чиланзару, знаешь сам, район наш занимает в Ташкенте огромную площадь. Удивишься, почти абсолютно все..Более 90 процентов, предлагаемых квартир –двушек перестроены (перепланированы). Я побоялся менять свою квартиру..В действительности, вроде наблюдаются признаки изменения в стране .. Например, упрощены многие процедуры оформления документов, в т.ч. относительно просроченных паспортов, въезда и выезда ..получения прописки в столице. Что же касается, перепланировки, то власть пока не взялась за этот вопрос, но лично я, в случае обмена и переезда в перепланированную квартиру не хотел бы отвечать за других, прежних хозяев... Понятное дело, те, кто ломают, перепланируют ... чаще всего или вернее всего, поступают из – за того, что на это все закрывают глаза, будь то всякого рода подведомственные правительству управления, связанные с Проектированием.. Можно полагать, что цена позитивного решения вопроса с перепланировкой квартиры (получения официального разрешения намного превышает цену самой квартиры... Отсюда "самострой" Так, что правильно поднял ты этот вопрос. Напиши еще заметку про это...

P.S.

Вот я и не поленился. Позвонил в портал, поехал в хокимиат, РОВД, постоял в очередях и сдал заявления. Теперь же, загодя до прибытия комиссии, сегодня (22.11 18) набираю на клавише компа настоящий текст. Разумеется, по обыкновению, не могу не думать по профессиональной привычке относительно нашего общества, его истории, строе правления, о порядках, о Крысах различной весовой категории, которых расплодилось несметное количество во всех учреждениях страны, не исключая и ТЧСЖ.

Такой направленности мысли были у меня 5, 10 и более лет назад, когда люди жили подобно животным, тем самым животным из "Скотного двора" Джорджа Оруэлла. Безусловно, не может все меняться так сразу, как по мановению волшебной палочки, когда вслед за указами президента Ш. Мирзияева, постановлениями и решениями правительства под началом премьера А. Арипова разом отменятся коррупция, всякого рода крысятничество, пофигизм, сдвинется с места такая глыба, как общественное сознание. Нужно, чтобы вызрело время, тем более, что не ушла эпоха И. Каримова с его смертью. Ведь, по сути, здравствуют следующие вещи.

Во - первых, верховенствуют умонастроения общества, когда здесь и сейчас (1989-2016) были приняты правила игры "верхов", которым следуют люди, опираясь на превратно (извращенно) истолкованное понятие "узбекчилик", когда вместо добросердечия, готовности придти на помощь, они поступать так, чтобы не мешать жить другому, читай, все придерживаются круговой поруки, словом, перед нами базовая основа коррупции.

Во- вторых, живы сформированные и воспитанные кадры, которые решали и "решали", решают и "решают" все по сей день .

И все же следует что - то начать делать не на словах.. Взять хотя бы вот этот, т.н. квартирный вопрос. Ведь забыли начисто люди, что такой "самострой" -перепланировка квартир недопустима в условиях сейсмичности ...Разве дураки были наши архитекторы, проектировщики зданий в Ташкенте. Они проектировали и строили с учетом сейсмичности...региона.

Чего ждать господа –товарищи, хокимы, министры, члены правительство?!

Не уж то того, чтобы произошло сильное землетрясение, и начнут разваливаться как карточные домики крыши, подъезды или в целом стены всего нашего дома.

Вот и все и далеко не все, что я хотел здесь сказать. Потому "далеко не все", что не работает еще комиссия, не сказала она своего слова, не сделала обобщающих выводов. Впрочем, поживем, подождем и увидим, что дальше .



Бахадыр Ф. Мусаев 22.11. 2018 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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