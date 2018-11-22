В Москве 28/11 открывается Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictio№20

17:22 23.11.2018

Уважаемые представители СМИ!



Приглашаем Вас на пресс-конференцию и торжественную церемонию открытия ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№20, которые состоятся в среду, 28 ноября, в ЦДХ на Крымском Валу.



Нынешняя ярмарка уникальна во многих отношениях. Она

юбилейная - non/fictio№ будет проходить в двадцатый раз;

с итальянским акцентом - Почетным Гостем ярмарки в этом году стала Италия;

и последняя в ЦДХ.

О том, где и когда состоится non/fictio№ в следующем году, что будет ожидать читателей в году текущем, что входит в масштабную программу Почетного Гостя, как будет организован "Балтийский День" на ярмарке, какие сюрпризы для юных читателей организовала Российская Государственная Детская Библиотека - куратор детской программы, и о многом другом мы расскажем на пресс-конференции, которая будет проходить в среду, 28 ноября, в зале ДНК на "минус первом" этаже ЦДХ. Начало пресс-конференции - в 12:00.



К участию в пресс-конференции приглашены:

Гуидо Де Санктис, Советник-посланник Посольства Италии в Москве

Паола Пассарелли, Генеральный директор отдела Библиотек и Институтов культуры при Министерстве культурного наследия и культурной деятельности Италии

Ольга Страда, Директор Итальянского Института культуры в Москве

Мария Лучия Марторелли, Заместитель директора Агентства ИЧЕ-Посольства Италии, Отдела по развитию торгового обмена

Рикардо Франко Леви, Президент Итальянской ассоциации издателей (AIE)

Эдгарс Кактиньш, третий секретарь Посольства Латвийской Республики в РФ

Инга Видугирите-Пакериене, атташе по культуре Посольства Литовской Республики в РФ

Мильда Соколова, журнал "Иностранная литература"

Денис Безносов, заведующий отделом культурных программ и проектной деятельности РГДБ, куратор детской программы

Елена Рымшина, куратор программы иллюстраторов "ДНК книги"

Евгений Бунимович, член экспертного совета ярмарки non/fictio№

Александр Гаврилов, член экспертного совета ярмарки non/fictio№

Варвара Горностаева, член экспертного совета ярмарки non/fictio№

Александр Иванов, член экспертного совета ярмарки non/fictio№

Михаил Котомин, член экспертного совета ярмарки non/fictio№

Борис Куприянов, член экспертного совета ярмарки non/fictio№

Ольга Морозова, член экспертного совета ярмарки non/fictio№

Николай Охотин, член экспертного совета ярмарки non/fictio№

Наталья Перова, член экспертного совета ярмарки non/fictio№

Ирина Прохорова, член экспертного совета ярмарки non/fictio№

Василий Бычков, директор ЦДХ, председатель оргкомитета ярмарки non/fictio№

Мария Федотова, директор ярмарки non/fictio№



Пожалуйста, обратите внимание: торжественная церемония открытия ярмарки non/fictio№20 начнется в среду, 28 ноября, в 14:00 и переносится в зал № 5 на втором этаже ЦДХ.



К участию в церемонии открытия приглашены:

Паскуале Терраччано, Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в России

Михаил Вадимович Сеславинский, Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Александр Владимирович Кибовский, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы



Если Вы хотели бы посетить ярмарку, но еще не оставили заявку на аккредитацию, пожалуйста, сделайте это не позже вторника, 27 ноября.

Аккредитация осуществляется в автоматическом режиме на сайте ярмарки. Пожалуйста, заполните регистрационную форму - эта процедура займет у Вас буквально 1-2 минуты.

В дни ярмарки - начиная с 28 ноября и далее - мы не сможем реагировать на заявки своевременно.



Во вложенном файле - пресс-релиз с последними изменениями. Полная программа мероприятий опубликована на сайте ярмарки.

Если Вам понадобится какая-либо дополнительная информация, пожалуйста, обратитесь в пресс-службу ярмарки:

Виталий Когтев, тел.: +7 (495) 657-99-22, доб. 231, e-mail v.kogtev@expopark.ru

Будем рады увидеться с Вами на ярмарке!



С наилучшими пожеланиями,

пресс-служба ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№