Хроники произвола. Как "отжимают" жилье в Ташкенте

15:05 25.11.2018

В 2013 году молодая семья Аъзама Исмаилова с маленькой дочуркой купила у "Асака банк"а дом по адресу г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Джамшид дом 16.



После покупки они узнали, что в данном доме незаконным образом проживает Р. Юсупов со своей семьей, который всеми неправдами пытается отсудить купленный на законных основаниях А. Исмаиловым дом.



Судебная эпопея, вернее сказать, судебная коллизия продолжается до сих пор, т.е. законный владелец не может войти в свой дом.



Судебная коллизия и абсурд достигли своего апогея. 31 июля 2018 года проходит "тайное" заседание Учтепинского межрайонного суда по гражданским делам г. Ташкента под председательством судьи Р.Ф. Хашимова. Почему "тайное"? Да, потому что, на заседание не были приглашены стороны ответчика, т.е. семья А. Исмаилова (к слову сказать, законный владелец имущества, как было сказано выше), ООО "Кучмас мулк савдо хизмати". Истцом оказался откуда-то возникший некто Д.Н. Зупаров. О существовании такого решения суда семья Исмаиловых случайным образом узнала спустя полтора месяца после вынесения решения.



Как нетрудно догадаться, суд принял решение в пользу истца и признал недействительным протокол аукционных торгов, по которому данный дом был куплен семьей А. Исмаилова.



Данное решение полностью является незаконным, необоснованным и вынесенным в нарушение норм процессуального права.



В Семейном кодексе Республики Узбекистан (Глава 5, Статьи 23 "Общая совместная собственность супругов") написано следующее: Имущество, нажитое супругами во время брака, а также приобретенное до регистрации брака на общие средства будущих супругов, является их общей совместной собственностью, если законом или брачным договором не предусмотрено иное. Учитывая то обстоятельство, что между супругами нет брачного договора, то супруга А. Исмаилова имеет равные права на это имущество. А судья Р.Ф. Хашимов проигнорировал это и этим грубо нарушил Семейный кодекс, это во-первых.



Во-вторых, суд признал недействительным протокол аукционных торгов, которые проводились 2013 году. В соответствии с требованиями действующего законодательства по делам об обжаловании, установлен срок исковой давности - три месяца со дня принятия решения. Согласно требованиям статьи 153 Гражданского кодекса Республики Узбекистан - "исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения". И здесь очень интересный момент. Одной из причин проведения такого "тайного" заседания суда было обезопаситься от применения данного положения законодательства, т.е. отсутствие стороны ответчика которая могла бы применить данное положение законодательства, полностью "развязало руки" суду для принятия такого абсурдного и незаконного решения.



В-третьих, данный спор уже много лет рассматривается в Учтепинском межрайонном суде по гражданским делам имеются ряд вступивших в законную силу решений суда, которые до настоящего времени не отменены. Принятые ранее решения по данному делу были неоднократно рассмотрены Верховным судом Республики Узбекистан в порядке надзора и все решения до сих пор имеют законную силу. Кроме того, этот вопрос и по той же причине уже был рассмотрен Учтепинским межрайонным судом по гражданским делам и решение суда было в пользу семьи Исмаиловых. В соответствии с действующим законодательством одно дело по одной и той же причине не может быть рассмотрено дважды. Учтепинский межрайонный суд по гражданским делам намеренно проигнорировал это и вынес неправомерное решение.



Кроме того, суд в своем решении указывает сумму, за которую банку следует продать принадлежащий семье Исмаиловых дом, не трудно догадаться кому. И что интересно, сумма намного меньше той, за которую семья Исмаиловых купила дом в 2013 году.



Как было указано выше, дело рассматривалось несколько раз Верховным судом Республики Узбекистан в надзорном порядке, который оставил в силе право семьи Исмаиловых на дом. И теперь Учтепинский межрайонный суд по гражданским делам своим решением усомнился в решениях Верховного суда и фактически отменил их.



Следующим шагом для защиты прав семьи Исмаиловых было подать кассационную жалобу в Ташкентский городской суд по гражданским делам. Надежда у этой семьи была огромной, что судьи городского суда более компетентные и не поддадутся "близким отношениям" противоборствующей стороны. В соответствии с частью 4 статьи 419 ГПК Республики Узбекистан семья Исмаиловых попросила суд рассмотреть дело по правилам производства в суде первой инстанции. Но, как оказалось на деле, их надежды были тщетны.



Ташкентский городской суд по гражданским делам в составе судей Тангабаева, Алмамедова и Зиганшиной рассмотрел дело очень поверхностно, наверное, намереваясь побить мировой рекорд по скорости принятия решения или чтобы войти в книгу рекордов Гиннеса. Проведя судебные заседания молниеносно, суд оставил решение Учтепинского межрайонного суда по гражданским делам в силе.



Никакие доводы семьи Исмаиловых не были услышаны, проигнорированы ранее перечисленные положения действующего законодательства, и даже их смутил тот факт, что своим решением они лишают права на собственность семью Исмаиловых, хотя они по закону являются добросовестными покупателями. Не говоря уже о нарушении целого ряда законов, их даже не смущает тот факт, что они напрямую нарушают статью 53 Конституции Республики Узбекистан, которая гласит следующее: Частная собственность, наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством. Напрашивается вопрос, если по Конституции частная собственность защищается государством, то кем являются судебные органы? Значит, они выше государства!?



На наш прямой вопрос "На каком основании Вы приняли такое решение?", судья Ташкентского городского суда по гражданским делам ответил прямо: "Мы так решили". С каких пор судебные решения принимаются не на основании положений законодательства, а на основании "Мы так решили"?



Думаете, здесь не замещена коррупция? Отнюдь, нет. Вышеприведенные факты не дает нам сомневаться в этом.



Последней инстанцией для защиты прав семьи Исмаиловых осталась подача жалобы в надзорном порядке в Верховный суд Республики Узбекистан. У семьи Исмаиловых уже не остается той надежды, которая была ранее, как и денег на оплату адвокатов и пошлин. Как они говорят, "Ворон ворону в глаз не клюет". Так ли это? Это надо спросить у судей Верховного суда Республики Узбекистан насколько они беспристрастны и будут ли они следовать букве закона?



Может быть Вы спрашиваете какую позицию занимает "Асака банк", который тоже является стороной спора? На это уже ответил адвокат противоборствующей стороны Азиз Буриев во время заседания в городском суде: "Мы уже договорились с банком, и они не возражают на то, чтобы отдать дом нам".



После этого какие еще могут быть вопросы или сомнения?



Исмаилова Зилола