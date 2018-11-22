О многомерности прошлого (размышляя над статьей Елбасы), - Н.Нуртазина

15:07 25.11.2018

О многомерности прошлого (размышляя над статьей Президента РК Н. Назарбаева "Семь граней Великой Степи" )



На мой взгляд, Глава государства в своей новой статье стремится внести определенность и ясность в озвученные им ранее (см. "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", 2017) идеи и проекты. Например, это касается понятия "культурный код". Также он предлагает свое понимание модернизации исторического сознания для успешного продвижения имиджа "страны Великой Степи" на международной арене, использования современных методов и технологий (например, конвертации исторических документов и рукописей в цифровой формат).



Соглашаясь, если не со всеми, то многими положениями работы, мне хотелось бы сказать, что лично мне импонирует и заставляет задуматься в ней один яркий фрагмент, о котором в ходе бурного обсуждения статьи упоминают как раз меньше всего: "…Сегодня нам необходим позитивный взгляд на собственную историю. Однако он не должен сводиться лишь к избирательному и конъюнктурному освещению того или иного исторического события. Черное - неразлучный спутник белого. Вместе они образуют неповторимую цветовую гамму жизни как отдельного человека, так и целых народов. В нашей истории было немало драматических моментов и трагедий, смертоносных войн и конфликтов, социально опасных экспериментов и политических катаклизмов. Мы не вправе забывать о них. Необходимо осознать и принять свою историю во всей ее многогранности и многомерности".



И здесь следует признать, что официальная и неофициальная ("народная") История Казахстана стала за 27 лет слишком пафосной и знающей только хвалебный тон, типа "знай наших!". Войны и конфликты, трагедии, поражения, которыми полна история предков, конечно, упоминаются и описываются, но слишком схематично и поверхностно, либо как простая груда исторических фактов и документов. При этом недостает глубокого, диалектического взгляда на свое прошлое, когда получается, что в трагедиях всегда виноваты внешние враги, а признать официально хотя бы долю вины и грехов "своих" - собственной элиты или нации в целом (возможно, предательства, либо отсутствия гибкости и мудрости, а может, и милосердия и мусульманской веры, самоотверженности, интеллектуальной мобилизации и т.д.) не принято. Кстати, ставший у нас хрестоматийным образ великой древней "патриотки" - царицы Томирис, убивающей персидского царя Кира, является во многом мифологизированным и "надутым". В западной литературе есть и другое мнение (в том числе версия о смерти царя персов), а Кир Великий считается выдающейся личностью древнего мира.



С другой стороны, у нас недостает всестороннего и комплексного изучения трагических и темных страниц отечественной истории именно на микроисторическом уровне, в ракурсе социальной истории, на стыке истории и психологии. Например, был распад и падение великой тюркской (именно уже тюркской, либо "квазимонгольской") империи Золотая Орда. А как объясняют наши ученые эту драму и трагедию? Банальными "междоусобицами и борьбой за трон", т.е. на уровне дошкольного просвещения. На самом деле в кризисе и падении Золотой Орды, этой ужасной цивилизационной катастрофы в масштабе континента, активизировалось множество внутренних и внешних факторов, вплоть до климатических и духовно-религиозных.



"Белым пятном" остаются у нас ментальные, социально-психологические предпосылки и причины тех или иных негативных явлений и событий прошлого. А ведь, как писал Н. Бердяев, война - это уже манифестация, материализация давно возникших умственных, психо-ментальных противоречий, проявление некого внутреннего, духовного надлома на уровне физического бытия. Между тем, реконструкция ментальности этноса в ее многомерности - трансформации, деградации, разложении или, наоборот, подъема и возрождения национального духа - весьма сложная творческая задача. Сразу скажем, что бесполезно и опасно отдавать эту научную тему на откуп философам, социологам либо этнологам, потому что их труды на тему казахского сознания всегда грешат отсутствием подлинного историзма, а также плагиатом и компиляцией из западных трудов по культурной антропологии и философии.



Исследование духовной стороны национальной истории требует не только интеллектуальной, но и духовной эрудиции, особого настроя, чутья, чувства "коллективного бессознательного", умения собрать воедино, систематизировать, обобщить и синтезировать знания и опыт "национальной души", истолковать их смысл. Отнюдь не просто уловить тончайшие ментальные конструкции в резервуаре этнической памяти, пробраться к ним сквозь дебри исторических и культурных фактов.



Однако проблема в том, что "духореставрация" не вписывается в формальные границы и каноны классической исторической науки (во многом "совковой"), и указанный тонкий междисциплинарный подход противоречат догмам "профессиональных" казахских солдатов Клио. Не будут, естественно, выделяться для такого нетривиального жанра исторических исследований государственные гранты. Но факт остается фактом: без психо-истории, теории ментальности нельзя понять многогранность, многомерность и парадоксальность человеческой истории.



В заключении также хочется обратить внимание на другую мысль из статьи Президента: "Изображение конного знаменосца - наиболее узнаваемая эмблема героической эпохи и особый "культурный код" кочевого мира, формирование которого связано с зарождением всадничества". Совершенно верно и точно сказано! А вот и вопрос: почему ни герб, ни флаг независимой Республики Казахстан не имеют изображения этой главной эмблемы - "казах-кочевник на коне"? К примеру, на государственном гербе Монгольской Республики, помнится, даже в эпоху социализма, был изображен всадник на коне, скачущий "навстречу восходу солнца на фоне синих гор". После 1992 г. вместе с новыми, буддийскими символами там было сохранено изображение "драгоценного золотого коня".



И даже главные монументальные сооружения, архитектурные композиции Астаны и Алматы почему-то не отражают эту, как сказал Елбасы, "наиболее узнаваемую эмблему "культурного кода" кочевого мира". Обычно у нас могут изобразить какую-то важную персону верхом на коне - скульптуры Абылай хана, Кенесары, Богенбая и др. (да и то, признаемся, вкривь и вкось), но не Всадника-Кочевника вообще, абстрактно, а также создать и рекламировать яркую оригинальную эмблему. Вот об этом, наверное, должны подумать люди искусства, депутаты, градоначальники и министры.



Н.Нуртазина,

доктор исторических наук,

профессор КазНУ им. аль-Фараби