В Казахстане открылся 13-й McDonald’s

16:32 26.11.2018

В Актобе 26 ноября состоялось торжественное открытие первого ресторана McDonald’s, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.



- По поручению Главы государства ведется активная работа по развитию Актюбинской агломерации. Актобе превращается в современный многогранный центр развития, который привлекает все больше инвестиций. Развитие и формирование большого города сопровождается ростом малого и среднего бизнеса, созданием новых бизнес-проектов. Сегодня в сфере МСБ трудится более 135 тыс. актюбинцев, ими выпущено продукции на сумму более 370 млрд. тенге. Уверен, что новый ресторан станет одним из популярных мест досуга актюбинцев, - отметил на церемонии открытия аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.



Актобе стал четвертым городом в Казахстане, где работают рестораны всемирно известного бренда, после Астаны, Алматы и Костаная.



- Сегодня открываем тринадцатый в Казахстане и первый в Актобе ресторан McDonald’s, надеемся, что он станет центром притяжения горожан и гостей города. Как социально ответственная компания, McDonald’s активно поддерживает программы по ведению активного образ жизни, образования, культуры и спорта в Казахстане. Мы оказали благотворительную помощь на сумму 25,5 млн. тенге. Бренд McDonald’s в Казахстане является официальным спонсором Национального Паралимпийского Комитета, - проинформировал владелец франшизы McDonald’s в Казахстане Кайрат Боранбаев.



Ресторан, общей площадью 470 квадратных метров, рассчитан на 96 посадочных мест внутри и 64 места на летней площадке. Для удобства автомобилистов ресторан по внешнему периметру оснащен системой McDrive, благодаря которой можно сделать заказ, оплатить его и получить, не выходя из автомобиля. Средняя пропускная способность доходит до 100 машин в час.



Особое внимание уделено юным посетителям. Для детей оборудована специальная игровая комната с лабиринтом, интерактивным полом, ксилофоном, настольными играми и другими развлечениями.