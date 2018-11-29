Узбекистан не Исламский-2, или Жизнь по бараньему уставу, - Б.Мусаев

00:01 01.12.2018 .

Бахадыр Ф. Мусаев.

УЗБЕКИСТАН Не ИСЛАМСКИЙ (2) или ЖИЗНЬ ПО БАРАНЬЕМУ УСТАВУ.

Из Записок Простодушного Узбекистанца.

"Воруют у нас все, но встречаются и профессионалы..."



Так гласит некогда рожденный в России народный афоризм. Узбекистан же будто стал доступным свежим ветрам. Так ли это на самом деле?

В действительности, страна не настолько закрыта как прежде, когда ...Тем не менее, оглядываясь кругом, можно услышать, увидеть, например, что: там назначили новым хокимом ....; здесь сняли, взяв с поличным при получении взятки очередного хокима из вновь назначенных...; , в ином месте другой прокол, связанный с тем, что самодур- управленец высокого ранга, заставил стоять в холодной воде...; а тот, что из старой гвардии ославился....Словом, насколько банальные, настолько и позорные истории, случающиеся сегодня, как и прежде (здесь и сейчас 1989-2016), когда абсолютное большинство людей жили отнюдь не чисто по - человечески и с достоинством, когда беспредел не имел предела, когда законом жизни являлось беззаконие, когда с одной стороны, уровень жизни большинства опустился на такой уровень, где должно говорить об угрозе для здоровья всей нации... сохранения генофонда, с другой – умножали и прибавляли свои богатства те, кто более всех говорили о любви и преданности Родине, являясь госслужащими – чиновниками всех мастей, рангов ... Об этом, написало немало историй, в частности, и я отразил не в одной сотне своих заметок неприглядные позорные страницы социальных реалий, читай, по сути, являющихся избранными страницами из хроники абсурда.

I

Идите и глядите!

Приглашаю всех желающих, кто читает эти строки, приглашаю, конечно, в первую очередь господ – товарищей хокимов, прокуроров, министров, включая всех Членов правительства задуматься: что же изменилось в государственном быте Узбекистана!?

Например, даже я, простодушный узбекистанец, готов подписаться сегодня ( в ноябре 2018) под нижеследующими словами, которые написал 11 лет назад (летом 2007 года)

"...2. Государственный быт Узбекистана, помимо насилия и лжи, пронизан насквозь мздоимством, непрофессионализмом и расхлябанной дисциплиной чиновников. Управление на всех уровнях и всех ветвей власти отличает тотальная бесконтрольность. Это указывает на то, что корень обреченности данной системы составляет сама власть.

3. На уровне общественного быта отслеживается развращающее влияние государственного быта. Об этом ярко свидетельствует, в частности, практическое использование людьми власти феномена "узбекчилик". Названный феномен рожден в глубинах народного коллективного сознания и прежде олицетворял лучшие стороны его менталитета, например, милосердие, справедливость, солидарность, готовность придти на помощь, способность разделять по зову души горе и радость ближнего. Ныне он извращен и становится синонимом круговой поруки. "Узбекчилик" означает теперь умение жить и давать жить другим. Другими словами, речь идет о принятии правил игры, когда не закон, а превратно понятый "узбекчилик" должен неформально предписывать нормы поведения, мотивы действий людей. По существу, вольное или невольное поощрение подобной модели поведения способствует закреплению такого состояния общественного сознания, которое воспринимает круговую поруку как нормальное состояние общества. В результате Узбекистан все глубже погружается в коррупционные отношения на всех уровнях государственности и общества...."(см. об этом Б. Мусаев АНДИЖАНСКИЙ ВЕЕР – МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВА. Ташкент – Гамбург 2007, с. 76-77)

Задумайтесь, господа – товарищи, люди все понимают. Возьмем хотя бы, вот эти поговорки и пословицы, которые появились в эпоху известной персоны власти. Они живы и их повторяют

"Вор и взяточник –

близнецы - братья"

Еще у нас говорят, что "Времена воров, Зрелище для слепцов". Это верно подмечено народом, как и то, что "Каков начальник, такова и работа". И здесь невольно в голову по законам ассоциативного мышления идут следующие слова великого Алишера Навои.

"Не бедствует порода тех людей,

Что бедствуют от жадности своей".

Вспоминается и другая жемчужина мудрости поэта, ставшая народной поговоркой.

"Над подчиненными держи надзор

И знай: их беззаконье – твой позор.

И все их злодеяния твоим грехом

Предстанут перед будущим судом".

Однако достаточно пословиц и поговорок. Ведь мы не на литературном вечере и тем более, не очень - то желаю уподобиться одному незадачливому персонажу классического произведения, который хотел свою ученость показать, цитируя ....



II "...есть и профессионалы..."



Продолжим разговор на предмет озаглавленного, который был начат нами неделей назад на страницах настоящего сайта centrasia.ru от 22.11 2018 (см. об этом Б. Мусаев. Узбекистан Не исламский. Несколько слов об "Узбекчилик" и ....), где поднимался мной вопрос о перепланировке квартир многоэтажных домов, о том, что этот "самострой" имеет место не только в нашем районе, а в масштабах всей столицы. Этот вопрос, к сожалению, не нашел и не находит должного внимания власти.

Между тем, казалось бы это лишь "мелочь" жизни на фоне иных проблем странового значения, как то, острота проблем, связанных с состоянием трудовой занятости населения, уровнем и качеством жизни населения, динамикой его роста, не говоря уже о коррупции, воровстве, крысах, крысятниках ... . Действительно, на поверхности, рассмотрение т.н. квартирного вопроса выглядит не серьезно, что ни скажешь здесь, отнюдь не является откровением и звучит будто банально. Но давайте задумаемся: разве названная сторона т.н. квартирного вопроса (перепланировка, проявления "самостроя") и, разумеется, в целом все то, чем занимается чиновники из ТСЧЖ ( Товарищество Частных Собственников Жилья) и их патроны из Хокимиатов не связаны с большими деньгами ..., равно с несоблюдением как государственной дисциплины, так и законов, которые косвенно и непосредственно сопряжены с нарушением прав и свобод граждан, а именно, собственников жилья...

Возьмем, к примеру, Положение ТСЧЖ Узбекистана . Казалось бы хороший документ, где соблюдены нормы и права граждан –собственников жилья, правила избрания правления (ТСЧЖ) Товарищества Собственников Жилья, Председателя, его функции, который он должен исполнять (работать) во благо Собственников Жилья. Здесь в названном документе прописаны, например, правомочность действий, связанных и с получением кредитов.

Остановимся на этом месте. Заметим, что кредиты по закону являются кредитами, которые получают жильцы, банк их обязан выдавать при наличии документов - протоколов, где есть подписи жильцов, которые бы подтверждали, что они принимали и принимают самое непосредственное участие в принятии решения о взятия соответствующей суммы кредита для благоустройства своих жилищ, территории ...

Далее, естественно, по закону и по жизни председатель ТСЧЖ выполняет работы по благоустройству и по завершению дает отчет, в частности, удостоверяющих качественность данных работ, сколько затрачено средств.

Однако никакого отчета, насколько я знаю, он не дает ... В действительности, на практике сплошь и рядом председателей ТСЧЖ хокимиат вынуждает взять соответствующую сумму кредита... Каким образом, каков механизм получения кредита в банке, сколько раз в году и какую сумму всего получил председатель ТСЧЖ, куда их он потратил... это и другое, оказывается, как узнал я недавно, покрыто мраком неизвестности.

Впрочем, вот такой факт, наводящий на размышления стал мне известен днями. В конце 2017 г. состоялся собрание, которое устроили устроители ТСЧЖ (правление). На этом собрании задали вопрос: почему так внезапно повысились цены на коммунальные услуги? На что, без паузы, не моргнув ни одним глазом, председатель Салим Шоиев ответил: разве не знаете, что мы берем кредиты, вот в этом году мы починили вам крыши, отремонтировали капитальным образом тротуары во дворах, асфальтировали некоторые места дорог между дворами.

Вопрос же, а какова общая сумма кредитов, которую получили ... ? На этот вопрос председатель тоже нашел "ответ".

- Товарищи жильцы, создайте свою комиссию, мы дадим Вам отчет.

А я из числа простодушных, грешным делом просто подумал: нечисто здесь.

На самом деле, Куда деваются кредиты? Сколько их всего было, Каков общий объем в суммарном выражении?

Это почему так поднялся наш председатель? Вижу и легковую машину купил. Скажу, крутая тачка. Слышал, что и фермой обзавелся и имеет за городом собственность ( (животную ферму, кирпичный или какой –то другой завод) Откуда все это и при такой зарплате скромного председателя ТСЧЖ. Впрочем, разве не очевидно, что оно это место доходное, которое занимают ... Да, повторюсь, сказав еще раз: не выглядят откровением направленность моих рефлексий, если налицо и банальность моих открытий. Но ведь есть элемент истины в афоризме, приведенном мной в качестве эпиграфа "Воруют все, но есть и профессионалы..."

Повторил сию минуту настоящий афоризм и опять моя память извлекает из бытия нашего района одну историю, которая является, на мой взгляд, своего рода маленькой картинкой к большим вопросам, например, о воровстве, мошенничестве, крысах, реальном состоянии государственного и общественного быта ...

Недалеко от моего жилого массива Тузель-2 в сторону озера "Рохат" вдоль Ахангаранского шоссе , функцинирует Товарищество ...(ТСЧЖ) "Коммунал- Рохат" . Мой приятель, Салават Умурзаков, проживающий и работающий там же рассказал занятную историю.

В 2006 г. хоким Хамзинского района (ныне, именуемый Яшнабадским) г. Ташкента самолично (своим решением) назначил председателем названного ТСЧЖ трижды судимого человека. И...спустя два года этот председатель хапанул 12 млн. и вновь был судим.

Безусловно, прошло с того времени без малого 10 лет, во дворе дуют другие ветры, но разве действительность, то, что случается, происходит с нами в наших дворах, в делах, точнее, которые творят чиновники в ТСЧЖ и связанные с ними чиновники из хокимиатов не заставляет думать: да, кадры решают все, читай, довлеет сила денег, она, эта сила решает все. ПО снайперски точно попали в свое время, когда говаривали: на выборы ходят только бабки. Бабки решают все! Это видно и сегодня невооруженным глазом, если говорить о государственном быте и быте на уровне общественного сознания, царящих нравах, неписаных правилах поведения.

Не буду голословным.

Позавчера вечером (28.11 2018) ко мне пришел представитель БТИ Яшнабадского района специалист, занимающийся кадастром, г-н Марданов Атабек. Он составил акт, согласно которому, новый владелец квартиры, который сломал несущие стены между туалетом и ванной, туалетом и кухней, ванной и туалетом с одной стороны, коридором и ванной с туалетом, обязан возвести вновь (разрушенные) названные стены.

Акт подписали я, новый владелец квартиры надо мной и специалист по кадастру Марданов А.

Между прочим, я спросил его

- а разве не должны здесь присутствовать и поставить свои подписи председатель ТСЧЖ, участковый? Почему здесь в акте ни слова о туалете, который тоже разрушен и его собираются перенести в другую точку квартиры?

- я не правомочен ставить такого рода вопросы и вынуждать кого –либо исполнять, решать их...

На том и сошлись. Он ушел. А я думаю: без присутствия представителя хокимиата, прокуратуры, налоговой, этот акт является "филькиной" грамотой". Словом, получается, что отписался хокимиат, не желает наводить элементарный порядок и в этом вопросе, отводя тем самым удар от своих кадров, не трогать их...

И точно, на следующий день с утра ( 29. 11. 2018) и сегодня 30. 11 208 над моей головой этажом выше продолжается ужасный грохот, издаваемый работой перфоратора и свистящих звуков электродрели. И этот шум с утра (9 ч. ) до 19-20 ч вечера происходит по сей день, начиная с 16. 11 2018.

Я ощущаю свое бессилие, при этом меня переполняет одновременно и гнев и смех. Нет, меня не ослепляет ни злоба, ни ненависть или презрение к крысам, читай, ищущим благ чиновникам, а ...

Вместо P.S.

Вопрос ведь не в том, что происходит со мной, точнее, что творят над крышей дома моего, над моей головой. Я знаю и понимаю Но в том то и дело, что дело не только в этом. Подумайте, что за всем этим лежат такие вещи, о которых не следует сегодня умалчивать господа –товарищи.

Лично я думаю: нежели все останется как прежде, когда мы уже проходили все это, когда происходила элементарная перестройка –фикция, а именно, перегруппировка в верхних эшелонах власти, а люди продолжали (и продолжат) жить по прежнему уставу, без тревог во сне и наяву, почти как в истории про барана, рассказанном одним русским классиком, где и хозяину хорошо, и всем хорошо, и государству приятно, потому что все, кому полагается, живут по бараньему уставу.

Что же все это как не очевидное проявление (выражение) в целом предельного идиотизма узбекистанцев. Быть может, прав был в свое время депутат российской Госдумы г-н Жириновский, громогласно заявивший, что президент Каримов является одним из богатейших людей, потому что у него 25 млн. баранов?

ДОКОЛЕ...!? ( Сколько можно болтать и не делать, лгать и быть лицемерами...).



Бахадыр Ф. Мусаев 30 11 2018 г. Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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