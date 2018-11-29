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|Юрий Стукалин "Индейские войны": презентация книги на Книжной выставке non/fictio№20 в Москве (1/12, анонс)
09:51 01.12.2018
1 декабря 2018 на московской ежегодной Международной книжной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№20 (Дом Художника на Крымском валу)
пройдет презентация замечательного исторического труда.
Юрий Стукалин "Индейские войны": как бледнолицые ковбои уничтожили цивилизацию гордых краснокожих аборигенов Америки. История подлинного геноцида.
17.00. Стенд издательства "Пятый Рим". Встреча с автором. Вопросы, общение, автограф-сессия.