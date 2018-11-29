Юрий Стукалин "Индейские войны": презентация книги на Книжной выставке non/fictio№20 в Москве (1/12, анонс)

09:51 01.12.2018

1 декабря 2018 на московской ежегодной Международной книжной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№20 (Дом Художника на Крымском валу)

пройдет презентация замечательного исторического труда.



Юрий Стукалин "Индейские войны": как бледнолицые ковбои уничтожили цивилизацию гордых краснокожих аборигенов Америки. История подлинного геноцида.



17.00. Стенд издательства "Пятый Рим". Встреча с автором. Вопросы, общение, автограф-сессия.