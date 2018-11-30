Андрей Ганин "Семь почему Российской Гражданской войны": презентация книги на Книжной выставке non/fictio№20 в Москве (2/12, анонс)

00:01 02.12.2018

2 декабря 2018 на московской ежегодной Международной книжной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№20 (Дом Художника на Крымском валу)

пройдет презентация нового исторического труда известного историка А.Ганина. (Автора фундаментальных трудов об Оренбургском казачестве и его участии в Гражданской войне в России).



15.00. Стенд издательства "Пятый Рим". Встреча с автором. Вопросы, общение, автограф-сессия.



В тот же день и на том же стенде ярославский историк Андрей Васильченко представит свой труд "Ярославский мятеж", также посвященный событиям ГВ в России. Начало в 14.00