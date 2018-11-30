Ушел на базе. В Бахрейне найден мертвым главком 5-го флота ВМС США адмирал Cтирни

08:04 02.12.2018

Арабские СМИ с утра сообщают, что в спальне своей резиденции на базе ВМС в Бахрейне (штаб - 5 флота ВМС США) обнаружен мертвым без явных признаков насильственной смерти - главком этого Флота вице-адмирал Скотт Стирни.



Причина смерти Стирни не названо. В распространенном командованием ВМС сообщении для прессы говорится только о том, что начато "оперативное расследование прискорбного инцидента".