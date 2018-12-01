Памяти Чингиза Айтматова. Размышления об Иссык-Кульском форуме, - Э.Джумабаев

12:28 03.12.2018

Размышления об Иссык-Кульском форуме



4-7 октября 2018 года в Кыргызстане прошел третий Международный Иссык-Кульский форум. Назывался он "Чингиз Айтматов и вызовы современности". Это первый Иссык-Кульский форум, проведенный после смерти Чингиза Айтматова. Два форума 1986 и 1997 годов проходили по инициативе и при участии всемирно известного кыргызского писателя. Для того, чтобы оценить третий Иссык-Кульский форум, необходимо обратиться к контексту двух первых форумов.



В 1985 году в СССР началась так называемая "Перестройка", инициированная руководством КПСС и М. Горбачевым. В числе прочего был взят курс на снижение международной напряженности, увеличение доверия между странами с разными политико-общественными системами. Актуальными стали методы "народной", неформальной дипломатии, культурных, гуманитарных контактов. В 1986 году кыргызский писатель Чингиз Айтматов выступил с идеей создания международного неправительственного форума интеллектуалов для обсуждения актуальных мировых проблем. Идея была поддержана тогдашним руководством СССР.



Форум получил название "Иссык-Кульского", так как прошел в г. Чолпон-Ата, на побережье Иссык-Куля. По приглашению кыргызского писателя на форум удалось собрать представительный международный состав. Среди гостей были писатель и актер Питер Устинов (Великобритания), футурологи Олвин и Хейди Тоффлер (США), эфиопский художник Афэуорк Тэкле, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Клод Симон, Председатель Римского клуба Александр Кинг, американские писатели Артур Миллер и Джеймс Болдуин, Генеральный секретарь ЮНЕСКО Федерико Майор, итальянский физик Аугусто Форти, турецкий писатель Яшар Кемаль, кубинский писатель Лисандро Отеро и другие.



В рамках форума прозвучала мысль, что будущее человечества не должно зависеть только от политиков и руководителей держав, а "огромную роль призван сыграть человеческий гений, сила воображения талантливых людей, инициативы и открытия людей науки". По окончании Первого Иссык-Кульского форума его участники были приняты в Москве Генеральным секретарем ЦК КПСС М. Горбачевым. Сам форум был оценен как выдающийся вклад в формирование "нового мышления" и завершение "холодной войны".



Второй Иссык-Кульский форум состоялся в 1997 году. На нем главный акцент был сделан на проблемах сотрудничества стран постсоветской Центральной Азии.



В период до 2018 года были проведены различные мероприятия под эгидой Иссык-Кульского форума. И вот в октябре 2018-го, спустя 30 лет со дня проведения исторического первого форума, состоялся третий. Уже без участия Чингиза Торекуловича.



Тематически он был назван "Чингиз Айтматов и вызовы современности". В текущем году мы будем отмечать 90-летие нашего знаменитого писателя, и это не могло не придать форуму некое юбилейное звучание. Было приглашено большое количество гостей из Кыргызстана, стран СНГ, дальнего зарубежья. Форум открыл президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, с посланиями к форуму обратились экс-президент СССР Михаил Горбачев и президент Российской Федерации Владимир Путин. По представительности и официальному участию третий Иссык-Кульский форум, пожалуй, затмил предыдущие. С внешней стороны он был проведен просто отлично.



В силу уже упоминавшейся "юбилейности" упор был сделан на творческое наследие и личность Чингиза Айтматова. Несмотря на внешнее разделение форума по трем тематическим секциям, таким как "Современный мир и культурная самобытность", "Моральные ценности и гуманизм", "Экологическая среда и безопасность", подлинного разнообразия не получилось. И причина не в отсутствии доброй воли, - она как раз-таки была. Причина в непонимании того, что такое концептуальное мышление. Превалировали литературоведение (айтматоведение) и обычная гуманитарная фразеология обо всем и ни о чем. Гости много говорили о своей любви к творчеству Чингиза Айтматова, что было приятно для кыргызского уха, но как-то мелковато для заявленной концепции форума.



И вот здесь уместно будет поразмышлять над самим современным контекстом, в котором прошел форум, над современным миром, в котором мы все живем.



То, что мы живем в кризисное время давно уже является общим местом. Но мало кто задумывается: о кризисе чего идет речь? Если в 1986 году, в пору проведения первого Иссык-Кульского форума, казалось, что мир стоит на пороге новой эпохи, когда восторжествуют гуманистические принципы, дух демократии и планетарного сотрудничества, то теперь, в 2018 году общее состояние мира очень далеко от ясности и гармонии. Царит хаос и прежде всего в головах, в сознании. Сейчас являются полной оторванностью от реальности декларативные пожелания и заклинания в духе ООН. Это ничего не решает и ничему не помогает. Вся современная цивилизация заканчивается, она зашла в тупик и в прежних формах существовать уже не сможет. Всему миру нужны новые пути, идеи развития, новые идеологии. Нужны принципиально новые лидеры и властители дум, нужны смелые и неординарные решения. Если говорить на самом высоком философском языке: вопрос вновь о назначении человека и смысле истории. Не меньше. А если меньше, то значит опять болтовня и неадекватность.



Если говорить конкретно об Иссык-Кульском форуме, то необходимо отойти от мемориальной фазы, которая грозит похоронить идею форума. Надо разграничить творчество Айтматова и сам форум. Вспомним первый Иссык-Кульский форум; ведь там речь шла о тогдашних мировых проблемах, а не о творчестве писателя. Сохранением и популяризацией творчества Чингиза Торекуловича может и должен заниматься Фонд его имени. Иссык-Кульский форум инициирован Айтматовым, это навсегда останется в истории. Нам необходимо двигаться дальше. Благодаря наличию Иссык-Кульского форума Кыргызстан имеет уникальную международную площадку для генерирования новых подходов и идей. Было бы крайне прискорбно ее потерять, а это может произойти, если мы не выйдем из нашего провинциального мышления. Которое наивно радуется простому факту проведения некоего международного мероприятия. Мир вступил в так называемую "информационную эпоху". Это значит, что главным становится смысл, содержание, идея, креатив, а не, скажем, полезные ископаемые, территория, ядерное оружие и т.д. Наш маленький Кыргызстан может заметно повысить свой статус как на региональном, так и на международном уровне, если станет площадкой свободного обсуждения. Образно говоря, мы могли бы быть "окном" для всей Центральной Азии, а в дальнейшем для всей постсоветской Евразии. Одним из инструментов этой кыргызской "мягкой силы" мог бы стать Иссык-Кульский форум.



И это было бы лучшим вкладом в сохранение подлинного духа творчества и деятельности нашего великого соотечественника - Чингиза Торекуловича Айтматова.



Эмиль Джумабаев