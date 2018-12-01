 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 03.12.2018
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20:35  Умер русский советский писатель Андрей Битов
20:28  "За сбычу мечт" евреи пили рано…зато сирийские мечты, похоже, сбываются, - К.Душенов
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12:55  Россия выводит свою Каспийскую флотилию на чистую воду
12:41  Рынок нефти взяли на контроль Россия и Саудовская Аравия
12:39  Избившего водителя скорой помощи гражданина Турции не выдворили из Казахстана
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12:34  Большой оружейный блеф Вашингтона и Эр-Рияда
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12:30  От аморфного БРИКС к перспективе "Большого" континентального альянса, - Вл.Павленко
12:28  Памяти Чингиза Айтматова. Размышления об Иссык-Кульском форуме, - Э.Джумабаев
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11:20  В Нарынской области Киргизии пополз чудовищный (объем - 35 тыс. кубов) оползень
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07:04  В Астане количество иностранных туристов снизилось за год почти вдвое
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Воскресенье, 02.12.2018
16:06  Евро-2020. Россия и Казахстан в отборочном турнире оказались в одной группе
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Суббота, 01.12.2018
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Умер русский советский писатель Андрей Битов
20:35 03.12.2018

Андрей Георгиевич Битов родился 27 мая 1937 г. в Ленинграде, на Петроградской стороне. Отец - архитектор. Мать - юрист. Брат Олег - известный советский журналист-международник и переводчик. Со слов самого Битова - по национальности черкес в пятом поколении[2]. Писать начал в 1956 году.

В 1954 году окончил среднюю школу № 213 (тогда она располагалась на набережной Фонтанки) - первую в Ленинграде школу с преподаванием ряда предметов на английском языке.

В 1957 году поступил в Ленинградский горный институт, где участвовал в работе литобъединения под руководством Глеба Семенова. В 1957-1958 гг. служил в стройбате на Севере. В 1958 году восстановился в институте, окончил геологоразведочный факультет в 1962 году.

Писал стихи. Подражая Виктору Голявкину, начал писать короткие абсурдистские рассказы, впервые опубликованные в 1990-х гг. Часто в интервью называл себя непрофессиональным писателем.

С 1960 по 1978 гг. вышли в печать около десяти книг прозы. C 1965 года член Союза писателей.

В 1978 году в США опубликован роман "Пушкинский дом". В 1979 году он - один из создателей бесцензурного альманаха "Метрополь". Его запрещали печатать вплоть до 1986 года.

Перестройка открыла новые возможности. Заграница, лекции, симпозиумы, общественная, в том числе правозащитная, деятельность. В 1988 году участвовал в создании российского Пен-клуба, с 1991 года - его президент. В 1991 году был одним из создателей неформального объединения "БаГаЖъ" (Битов, Ахмадулина, Алешковский, Жванецкий). Преподавал в Литературном институте имени А. М. Горького[3].

В 1992-1993 годах Берлинская научная коллегия[de] предоставила Андрею Битову стипендию[4][5].

Скандалы
4-го марта 2011-го года "прославился" тем, что в ходе диспута о правилах приватизации Переделкинских дач, послал в глубокий нокаут литератора Светлану Василенко[6].

Смерть
Умер 3 декабря 2018 года[7]

Галина Юзефович:

Ребят, плохие новости. Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня.

Отзывы
Юрий Карабчиевский об Андрее Битове:
"Битов открыл новую область исследования, при этом обнаружив абсолютный уровень в слове. Но главное, не в обиду будь сказано другим замечательным писателям, Андрей Битов - умный человек, а это редко бывает. В литературе, мне кажется, умных людей гораздо меньше, чем людей талантливых. Даже читая его не вполне удачные произведения, ты чувствуешь, что общаешься с умным человеком. Это очень лестно для читателя, это просто незаменимо"[8].

Евгений Попов отмечает:
"… Битов - умнейший человек, и это исключение среди крупных русских писателей второй половины XX века. То есть я вовсе не хочу сказать, что Василий Аксенов, Виктор Астафьев, Фазиль Искандер, Василий Шукшин были глуповаты. Я о том, что создание прозы поверялось у них данным им от Господа даром прозы. А у творца многих прозаических шедевров Битова - даром ума и сопутствующей этому уму рефлексии"[9].

Общественная позиция
В 2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ[10].

Осенью 2008 года Битов, вместе с Михаилом Жванецким, Юрием Манном, Инной Чуриковой, Марком Захаровым и другими деятелями науки и культуры подписал письмо-обращение к депутатам Госдумы с предложением вновь перенести памятник Гоголю на Гоголевский бульвар[11].

В марте 2014 года, в свете событий вокруг крымского кризиса, вместе с рядом других известных деятелей науки и культуры России выразил свое несогласие с политикой российской власти в Крыму. Свою позицию он изложил в открытом письме, опубликованном в "Новой газете"[12].

Библиография
Andrei Bitov 2.jpg
Собрание сочинений в 3 томах. М., Молодая гвардия, 1991 (вышел только 1-й том).
1960 - три рассказа в альманахе "Молодой Ленинград"
"Большой шар", Л., Советский писатель, 1963
"Такое долгое детство", Л., Советский писатель, 1965
"Дачная местность", М., Советская Россия, 1967
"Уроки Армении", Ереван, 1978
"Аптекарский остров", Л., Советский писатель, 1968
"Путешествие к другу детства", Л., Детская литература, 1968
"Образ жизни", М., Молодая гвардия, 1972
"Семь путешествий", Л., Советский писатель, 1976
"Дни человека", М., Молодая гвардия, 1976
"Воскресный день", М., Советская Россия, 1980
"Грузинский альбом", Тб., Мерани, 1985
"Статьи из романа", М., Советский писатель, 1986
"Книга путешествий", М., Известия, 1986
"Человек в пейзаже", М., Советский писатель, 1988
"Последняя повесть", М., Правда, 1988
"Повести и рассказы", М., Советская Россия, 1989
"Пушкинский дом", М., Современник, 1989
"Улетающий Монахов", М., Молодая гвардия, 1990
"Мы проснулись в незнакомой стране", Л., Советский писатель, 1991
"Жизнь в ветреную погоду", Л., Художественная литература, 1991.
1993 - "Ожидание обезьян", "Вычитание зайца"
"Оглашенные", СПб., изд. И. Лимбаха, 1995
"Первая книга автора", СПб., изд. И. Лимбаха, 1996
"Империя в четырех измерениях", тт. 1-4., М., - Харьков, 1996
1997 - "Новый Гулливер", "В четверг после дождя", "Записки новичка"
1998 - "Обоснованная ревность", "Неизбежность ненаписанного", "Дерево"
1999 - "Похороны Доктора"
2008 - "Преподаватель симметрии"

Википедия

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543858500
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