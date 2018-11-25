"Обратная сторона медали" или о чем история умолчала. Отзыв на статью "Как "отжимают" жилье в Ташкенте"

03:00 04.12.2018

25.11.2018 года на портале ЦентрАзия появилась статья "Хроники произвола. Как "отжимают" жилье в Ташкенте". Она рассказывала нам о том, что в 2013 году молодая семья с маленькой дочуркой купила у "Асака банк" дом но адресу: г.Ташкент Учтепинский район ул.Джамишл дом-16, однако въехать в дом не смогла, поскольку проживавший в этом доме Юсупов Р. со своей семьей не выселялись.



Действительно, Исмаиловы неоднократно обращались в суды о выселении Юсупова Р. из спорного дома, но исполнение не было исполнено, поскольку Юсупов Р. пользовался всеми правами, предусмотренными в Гражданском процессуальном кодексе Республики Узбекистан, в частности, обращался в апелляционную и надзорные инстанции.



В период его обращений, Исмаилов Аъзам решил договориться с Юсуповым Р. по вопросу урегулирования спора, получив от Юсупова Р. сумму в размере 90 000 000 сумов, которые он заплатил за аукционные торги, и переоформить домостроение на его имя. Свое преступное деяние А,Исмаилов совершил 15 марта 2016 года, получил у Юсупва Р. 90 000 000 сумов, а затем не переоформив дом на имя Юсупова Р. денег не вернул не возвращать не собирался. В связи чем, Юсупов Р. был вынужден обратиться в правоохранительные органы.



Приговором Шайхшггаурского районного суда по уголовным делам от 30 марта 2017 года Исмамлов А. был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 168 3-часть пункт "а" к 9 годам лишения свободы.



Определением апелляционной инстанции Ташкентского городского суда по уголовным делам от 14 ноября 2017 года приговор Шайхшггаурского районного суда по уголовным делам был оставлен в силе.



В настоящее время Исмаилов А. отбывает наказание в местах лишения свободы.



Юсупову Р. причиненный вред до настоящего времени не погашен. Юсупов Р. являлся наследником спорного домостроения и неоднократно пытался решить спор путем заключения мирового соглашения. Но Исмаиловы отказывались, а когда решились, оказалось, что это мошенничество! Он всего лишь поставил свой дом под залог, не более н проживал там, пока Исмаиловы не начали предъявлять претензии. Находясь в таком положении, Юсупов Р. был вынужден пойти на компромисс и решить проблему, выдав при этом Исмаилову всю сумму от аукционных торгов, которую последний получил.



Далее, 3. Исмаилова в статье указываем, что было проведено "тайное заседание суда" в Учтепинском межрайонном суде по гражданским делам 31 июля 2018 года, в котором она нс участвовала и, по сути, суд решил в пользу Зупарова Д.



Д.Зупаров лицо, получившее кредит от банка в счет залогового имущества в виде спорного домостроения. Решением Учтепеского межрайонного суда по гражданским делам спорный дом был выставлен на торги для удовлетворения требований банка о погашении задолженности по кредитным обязательствам.



Однако, как выясняется позже, исполнитель Салихов Т.А., занимавшийся исполнением по выставлению дома на торга и погашению кредита, совершил должностное преступление, путем подделки документов. О данном обстоятельстве у суда имеется определение Учтепинского районного суда но уголовным делам. Это явилось основанием для отмены Аукционных торгов, в которых победителем являлся Исмаилов А. Несоблюдение законных требований абсолютная величина в Гражданском судопроизводстве. Может Исмаилова 3. хочет оспорить эту аксиому?



Относительно "тайною суда" хотелось бы отметить, что в место отбывания наказания Исмаилова А. было отправлено судом отдельное поручение об опросе Исмаилова А., оно поступило в суд, и он выразил свое несогласие с исковым требованием собственноручно! Судебное разбирательство продолжалось четыре месяца! Исмиловым были предоставлены вес возможности, указанные и законодательстве. При этом Исмаилова З. заявила, что ездить она к мужу не может и связь с ни не поддерживает.



В такой ситуации мы можем лишь пожалеть Исмаилова А. которому была дана возможность избежать уголовного наказания, был в семье. Конечно, Юсупову Р. и Зупарова Д. этого нс хотелось. Но, преступление остается преступлением и наказание неотвратимо! Думаем, что Исмаилова З. хочет получить информационную поддержку со стороны СМИ, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но мы верим в закон и надеемся на лучшее!



Юсупов Р.



Хроники произвола. Как "отжимают" жилье в Ташкенте

https://centrasia.org/newsA.php?st=1543147500