Таджикистан. Новая концепция пропаганды Мухиддина Кабири и заповеди Йозефа Геббельса, - С.Мирзорахматов

13:18 04.12.2018 Суть новой концепции - манипуляция массовым сознанием - циничная беззастенчивая пропаганда, ориентированная на эмоции и инстинкт людей. Правда в такой пропаганде на последнем месте. И если в каком-то пропагандистском мероприятии она будет присутствовать, то исключительно для того, чтобы вызвать эмоциональный эффект.



Похоже, авторы концепции хорошо усвоили заповедь Йозефа Геббельса, министра пропаганды фашистской Германии: "Мы добиваемся не правды, а эффекта". Все пропагандистские мероприятия за последние 2 - 3 месяца - публикации на всех сайтах Кабири, его интервью на сайте иранских спецслужб ТАСНИМ имеют одну единственную цель - спровоцировать эмоциональный взрыв. При взрыве эмоций человек просто отталкивает от себя всякие сомнения и охотно поверит в ложь, какой бы гнусной она ни была. И его совершенно не интересует КТО ЕСТЬ распространитель этой лжи и с какой целью он ее распространяет.



На основе новой концепции создано два информационных фронта.



II



ПЕРВЫЙ ФРОНТ - ДОДОДЖОН АТОВУЛЛОЕВ



На одном из совещаний в штабе Кабири было решено во чтобы то ни стало убрать с политической арены ненавистного Дододжона. Пока есть Дододжон, кроме нас самих никто не поверит в лживый образ нашего вождя Мухиддина Кабири. Мы создаем образ, а он одним ударом его разрушает. Если убрать Дододжона, тогда вся зарубежная оппозиция будет под нашим контролем. Для борьбы с Дододжоном все средства хороши. Но самое эффективное из них - моральный террор. У Дододжона проблемы со здоровьем. Несколько лет назад он перенес операцию на сердце. К тому же он эмоциональный, восприимчивый. Компания клеветы, шельмования, оскорбительные нападки подорвут его здоровье окончательно. И он замолчит.



Нужно регулярно распространять про него всякие небылицы.

Дододжон продался правительству! Он - агент таджикских спецслужб! Ятимов его давно завербовал и подкупил!

Дододжон тайно поехал в Душанбе и встретился с президентом! Но он не признается в этом!



На саммит ОБСЕ из Берлина в Варшаву он поехал на машине посольства Таджикистана!



Дододжон - алкоголик! К тому же он страдает от психической болезни!



Европейские таджики! Опасайтесь Дододжона, берегите себя! Избегайте встреч с ним! Он - осведомитель таджикских спецслужб в Европе!



Все эти обвинения сопровождаются площадной бранью, а иногда похабными нецензурными словами.

Совсем недавно "лояльный" к Дододжону Мирзо Солимпур на сайте Ахборком хитро, подло, коварно запустил утку - Дододжон получил от правительства мешок денег. И к Мирзо не придирешься. У него железное оправдание - это таджикские спецслужбы заставили моего брата написать письмо мне и в этом письме сказано, что Дододжон получил от правительства мешок денег. Я процитировал моего брата и только. Дододжон - мой наставник! Он мой - Ако!

Эту публикацию тут же перенесли на свои страницы все пропагандисты Кабири на ФБ. Как тут не вспомнить грубоватую таджикскую пословицу - сагбача калон кардам, аз банди поям гирифт - вырастил щенка, а он укусил мою ногу.



Дододжон первым в интернете сообщил радостную новость - первого ноября был осуществлен пробный запуск первого агрегата Рогунской ГЭС. Эту информацию с радостью восприняли все - и сторонники, и противники власти. Но только не идеологи Кабири. Они злорадствуя над Дододжоном по поводу этой информации, еще раз продемонстрировали свой уродливый моральный облик. "У президента Эмомали Рахмона сменился пресссекретарь? Или на Рогунской стройке появился новый пресссекретарь?"

"Как мог Мирзо Салимпур разместить на сайте АХБОРКОМ эту информацию Дододжона ?! Он же агент правительства!"

Я же сказал выше, что лживая пропаганда имеет больше эффекта, чем правдивая. Ложь и клевета дали желаемый результат. В легенду "Дододжон -агент правительства" поверили даже некоторые его друзья. И через третьих лиц передавали ему упреки: "Как ему не стыдно!", "Мы его так уважали, а он!" и т.д.



А Дододжон долго молчал. (Это потом я узнал, что молчание было его тактическим ходом.)



Великий русский полководец Михаил Кутузов в Отечественной войне 1812 года долго отступал перед нашествием Наполеона и даже Москву отдал ему на разграбление. Только в горящей Москве Напалеон понял, что потерпел позорное поражение. С Кабири случилось что то схожее. Именно в тот момент, когда все вокруг него ликовали - "Дододжону конец!", на ФБ выходит публикация Каванда (Плетенная корзина) на таджикском языке. (ФБ, 1 ноября, страница Дододжона). Это был сокрушительный удар по всему первому фронту. И в одночасье от этого фронта остались одни руины. Иногда из каких то уцелевших окопов слышны слабые выстрелы из мелкокалиберного оружия, но пули до Дододжона не доходят.

Кабири в шоке! В первый день он посылает Дододжону просьбу, мольбу, требование убрать публикацию. Дододжон посылает гонцов в известное место. В течение последующих дней люди из окружения Кабири регулярно информируют Дододжона о его душевном состоянии. "Ему плохо!", "Он в шоке!", "Он бредит в полубессознательном состоянии!"



Наконец собрав все свои силы, он дает команду: "Фас!". И началась новая волна террора против Дододжона, которая обернулась для Кабири новым позором. Опомнившись, он приказывает прекратить террор и отправляет Дододжону новое послание: "Я тут ни при чем, это они сами, без моего ведома! Я вас очень уважаю, Дододжон! Поверьте!"



- Не поверю! - отвечает Дододжон и приглашает Кабири на поединок по следующей схеме: мой вопрос - твой ответ и твой вопрос - мой ответ. Пусть наблюдателями будут два нейтральных человека.

Майдон аз далер аст! - Арена для смелых!



Кабири молчит по сей день.



- Этот поединок никогда не состоится, - говорит Дододжон. - Кабири прекрасно понимает, какие последствия будет иметь для него встреча со мной с глазу на глаз. Я еще не все сказал о нем.

Каждый абзац "Каванда" раскрывает подлость, двуличие, коварство Кабири - этого "политика" - бизнесмена. Оказывается, председатель оппозиционной исламской партии в недавнем прошлом по совместительству был внештатным заведующим отделом по работе с религиозными организациями в администрации президента. Он регулярно отчитывался перед Комитетом национальной безопасности об обстановке в возглавляемой им партии, о настроениях однопартийцев, о степени опасности каждого из них для властей. И после очередного доноса на своих соратников он спокойно, как ни в чем ни бывало, обсуждал с ними текущий момент, тактику и стратегию партии.



В обмен на такие услуги ему позволили стать одним из олигархов Таджикистана. Один из самых высокодоходных рынков в Турсунзаде, оформленный на имя жены, предприятие по производству туалетной бумаги, строительная компания. Бизнес, основанный на предательстве. Предавай своих соратников и обогащайся! В ту пору бороться за права человека ему было невыгодно.



Вопросы Дододжона в этой публикации - это удар нечистотами по лицу Кабири. Эти вопросы еще как препятствие в его дыхательном пути. Они не дают ему свободно дышать. Ответить на них он не может, но оставить без ответа, значит порождать новые вопросы. ЧТО ДЕЛАТЬ?! Как он страдает, не находя ответа на этот вопрос! Ни он, ни его советники не знают, что делать.



"Почему большинство партийных функционеров попали за решетку, а Кабири уцелел?"



"Кто в правительстве за полгода до попытки госпереворота в сентябре 2015 года подсказал Кабири заблаговременно вывезти за пределы страны свой бизнес. И не только бизнес, а всех близких и дальних родственников?"



"Почему Кабири больше года после своего побега молчал и посещал таджикские посольства за рубежом, проводил там тайные беседы? Искал пути примирения или получал новые "домашние задания"?

После разгрома первого фронта пропагандисты Кабири на время изменили тактику - они иногда скрипя зубами хвалят Дододжона. "Учитесь, как надо писать у Дододжона! - обращаясь к идеологам правительства, пишет на ФБ один из политтехнологов Кабири. - Приезжайте к нему в Европу учиться. Я вам на дорожные расходы дам деньги!"



И все же лютая ненависть к Дододжону не дает покоя прислужникам Кабири. Потому что Дододжон не дает им укрепить лживый образ "великого вождя". А они зарабатывают хлеб насущный, создавая этот образ.



У всех уличных собак есть одно общее свойство - они издалека лают на прохожих, но не решаются подойти и укусить их. А если этих голодных собак слегка напугать, они убегают прочь, не переставая лаять. Дододжон и пропагандисты Кабири напоминают вот такую сцену - прохожий и уличная собака. Увидев прохожего, собака лает. Прохожий или не обращает внимание на лай собаки, или слегка напугает ее: "Прочь!", "Пошла вон!". И собака тут же бросается в бега,и при этом не перестает лаять.



А теперь вопрос на засыпку: Кто сказал, что один в поле не воин? Вот он - единственный воин со своей мощной армией, талантливым военачальником. И армия, и командующий состоят из одного человека - это Дододжон. Он один против целой армии информационных бойцов Кабири.



Первый фронт разбит. Миф "Дододжон -агент правительства" разрушен. А на вопрос "ЧТО ДЕЛАТЬ?" нет ответа. Плохо Мухиддину Кабири!



ВТОРОЙ ФРОНТ - САИДМУМИН ЯТИМОВ



Потерпев позорное поражение на первом фронте, Кабири может похвастаться временными успехами на втором фронте. Хотя эти успехи обманчивы и похожи на карточный домик - стоит слегка прикоснуться к домику, и он разрушится вдребезги.

Задачи второго фронта обозначены четко и мало чем отличаются от задач первого фронта - скомпромитировать главу спецслужбы в глазах общественности Таджикистана, создать в его лице образ Лаврентия Берия в таджикском варианте, палача, повинного в многочиленных жертвах.



Параллельно натравить против него президента Эмомали Рахмона и его семью.



Сразу возникает вопрос: почему именно С.Ятимов стал главной мишенью в новой информационной войне? Сами пропагандисты Кабири дают ответ на этот вопрос. Ятимов - мозговой центр правительства! Он - опора президента! Если скомпромитировать Ятимова и добиться его отставки, ослабеет власть Эмомали Рахмона! Тогда легче будет бороться с ослабевшей властью!

В компании очернения Ятимова взята на вооружение еще одна заповедь Йозефа Геббельса: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа поверит в нее".



"Саидмумин Ятимов - атеист! Когда умерла его мама, он запретил проводить мусульманский обряд - чаноза!"

"Ятимов вынашивает планы совершить государственный переворот, сместить Эмомали Рахмона и взять власть в свои руки!"

Не сомневайтесь! Толпа охотно поверила в эти и другие лживые утверждения разбойников пера!



Но самый мощный удар по Ятимову - это ложь полковника -самозванца Махмадали Расулова, которая давно стала правдой. В августе этого года его заявление в интернете о якобы отказе участвовать в убийстве Кабири имело эффект взорвавшихся бомб. За считанные дни несколько тысяч просмотров видео Расулова на Ютубе, десятки перепостов на ФБ, волна возмущений в социальных сетях, пир среди сторонников Кабири. Отсутствие реакции КНБ на провокационное заявление сделало Расулова героем в социальных сетях. А само заявление стало нестареющим материалом в антиправительственной пропаганде.



Как тут не вспомнить еще одно гениальное изречение Йозефа Геббельса: "Ложь, повторенная тысячу раз становится правдой". Сегодня в правдивости заявления Расулова никто не сомневается.

"Ятимов отправил в Европу эскадрон смерти! Он хочет ликвидировать не только Кабири, но и всех его соратников! И меня тоже!" Вот такую истерику уже 4 месяца закатывает в интернете Темур Вараки. Мощная самореклама между прочим. Темура не запугать! Ему смерть не страшна! Он не свернет с избранного пути! Будет и дальше бороться против диктаторского режима!



Между тем "полковника" Расулова легко можно было разоблачить во лжи и опозорить вместе с Кабири на весь белый свет уже на следующий день.



А правда такова. Расулов Махмадали в августе 1997 года после окончания двухгодичной Высшей школы КНБ приступил к работе в информационно- аналитическом отделе в звании старшего лейтенанта. Карьера чекиста ему не удавалась. Он рвался на оперативную работу в регион, а его по собственному признанию держали возле компьютера как секретаршу. Однако в школе чекистов его готовили именно как аналитика. Через шесть лет в ноябре 2003 года Расулов по собственному желанию был уволен в том же звании. Переехал в Россию, обосновался в Красноярске, приобрел российское гражданство. Здесь он создает общественную организацию по защите прав трудовых мигрантов. На самом деле под прикрытием этой организации он занимался мошенничеством - собирал деньги у неграмотных, бесправных и беззащитных мигрантов якобы за регистрацию, помощь в трудоустройстве, разрешении споров с работодателями и т.д. Разумеется ничего не решал. Группа таджиков подала в суд на его организацию. Перед побегом в Европу ему удалось договориться с истцами и открыть себе путь через границу.

Анализируя свое положение (не зря же его в школе КНБ учили навыкам анализа), пришел к выводу, что жизнь в достатке и без тревог можно наладить в Европе. А для этого нужно придумать что то из ряда вон выходящее. Чтобы европейцы, фанатично преданные своим ценностям, были ошарашены и без всяких бюрократических препятствий приютили его. И он придумал гениальную легенду через пятнадцать лет выдав себя, старшего лейтенанта в отставке, полковником КНБ Таджикистана и одним из "участников операции" по ликвидации Кабири. И громко заявил: "Не буду участвовать в убийстве Кабири! Совесть не позволяет!"



Конечно же, эта "спецоперация" по организации новой пиаркомпании была до мелочей согласована с Мухиддином Кабири. Разумеется, небесплатно. О таком бесценном материале для создания образа героя Кабири и мечтать не мог. Тем более, что после двух пиаркомпаний -"Хамза" и "Шабнам" (подробно об этих акциях в моей публикации на ФБ 14 августа 2018 года) он почувствовал вкус - если время от времени в интернете проводить акции, петиции и прочие информационные мероприятия, люди постепенно могут забыть, кто есть на самом деле Мухиддин Кабири. И форумы "Дортмунд- 1", "Дортмунд -2" и "Варшава -1", "Варшава-2", где он опозорился на весь мир, могут быть забыты. И все внимание таджикского общества будет сосредоточено на таджикские власти.

Заявление Расулова -блестящая операция, сделавшая Кабири всемирно известным героем интернета. А это новые инвестиции от иранских хозяев в карман Кабири. Представляю, как он воспрял духом, чтобы вновь продемонстрировать свою значимость перед хозяевами! Меня хотят убить! Теперь вы убедились, что я представляю угрозу властям! Я - сила! И способен совершить революцию в Таджикистане! А вы с некоторых пор стали сомневаться во мне! Дайте денег побольше!



Вот такие дивиденды для Кабири следовало ожидать от заявления Расулова. И не только. Европейские спецслужбы скорее всего поверили в правдивость заявления Расулова, и это значительно укрепило позиции Кабири в Европе - он без всякой тревоги может жить здесь, сколько захочет.



Не меньше выгоды получит и Расулов. Он показал себя как талантливый человек. Талантливо придумал легенду и талантливо преподнес ее, не оставив и тени сомнений пользователям интернета в том, что говорит правду. И исключительно ради одной цели - добиться политического убежища в сытой Европе.

К стабильному заработку политэмигранта нужно прибавить денежное вознаграждение от Кабири - ведь он как "полковник" КНБ "перебежал" лично к нему и сделал его героем.



На новом информационном фронте бойцы от правительства (в основном фейковые) плохо обороняются. Зачастую они на ФБ размещают материалы, которые дают обратный эффект.

Накануне форума Дортмунд -2 ученый из Академии наук на ФБ запугал зарубежных таджиков - кто будет присутствовать на этом мероприятии получит тюремный срок от пяти до восьми лет! Вот этого ученого смело можно зачислить в группу пропагандистов исламской партии! На протяжении длительного времени он стал героем всех сайтов Кабири - "Мы - сила!", "Нас боится правительство!", "Власти в страхе ожидают наш форум! И поэтому запугивают таджиков, проживающих за рубежом!"

Наверное, в Академии наук ученым некогда заниматься наукой, если их привлекают к работе, в которой они ничего не смыслят. Ученые должны заниматься наукой, а не пропагандой. Лично я обрадовался бы вдвойне, если бы на форуме в Дортмунде присутствовали сотни таджиков. Они увидев, кого собрал вокруг себя Кабири, дали бы себе клятву больше никогда не связываться с ним.

Весной этого года будучи почти месяц в Душанбе, ежедневно знакомился в том числе и с правительственными СМИ. И пришел к печальному выводу - правительственные газеты мало кто читает. Они не формируют общественное мнение. Однажды в гостях у друга взял в руки свежий номер правительственной газеты, которая лежала у него на столе. Как только уткнулся в чтение статьи под заголовком ТЭТ (таджикская аббревиатура -террористи-экстемисти), друг вырвал у меня газету и сказал: "Тут же слово ТЭТ, значит ничего нового, те же много раз повторяемые трафаретные фразы на одну и ту же тему. Я когда увижу в газете статью с заголовком ТЭТ, пропускаю ее. И вообще, советую тебе на правительственные газеты время не тратить. Хочешь узнать что-то интересное в Таджикистане, читай Азия-плюс, СССР, Фараж, Самак, Точикистон, Озодагон, Минбари халк, Миллат".

Интернет - главная площадка в информационной войне между таджикскими властями и исламской партией. Эту площадку максимально используют пропагандисты Кабири, сливая вперемежку и правду, и ложь. И в этой перемежке непросто отличить ложь от правды.



Идет жесточайшая борьба за умы и сердца людей. Мухиддин Кабири, надо отдать ему должное, осознает это. И не жалеет денег на эту борьбу.



Осознают ли эту истину правительственные структуры, ответственные за информационную политику? Вопрос непраздный.



P.S. Недовольство своим лидером внутри изгнанной партии растет. Все больше партийцев и примкнувших к ним лиц осознают, что объявленный в Варшаве Альянс в сентябре этого года - это мыльный пузырь. "Альянс" - это самообман и обман спонсоров, чтобы не лишиться финансирования. Люди, подписавшие это соглашение, никого кроме себя не представляют.

Амруллохи Низом на ФБ назвал "Альянс" мертвой организацией и призвал прочитать по ней прощальную молитву(чаноза).

Лучше всех своих соратников этот обман и самообман осознает сам Мухиддин. На одном из совещаний он выразил недовольство по поводу недостаточного финансирования со стороны Иранских властей. Правительство Хасана Рухани жадное, и поэтому надо искать новых спонсоров, - заявил он.



Будет ли Иран далее финансировать Кабири, и найдет ли он новых спонсоров, покажет время



Саломиддин Мирзорахматов Источник - ЦентрАзия

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