Узбекистан не Исламский-3, или Жизнь по бараньему уставу, - Б.Мусаев

00:03 05.12.2018 Бахадыр Ф. Мусаев.

Узбекистан Не Исламский (3) или ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ ПО БАРАНЬЕМУ УСТАВУ.

Из записок простодушного узбекистанца.

"Новый правитель – новый забор".

Это из устного творчества нашего трудолюбивого, талантливого узбекского народа. В его духовном "багаже" много пословиц и поговорок, которые, с одной стороны, представляют собой законченное изречение, с другой, емко, образно и глубоко выражают мысль (см. Рано Абдуллаева Пословицы и Поговорки узбекского народа. М. 2006, с.7-115).

Они передают: во – первых, состояние содержания и направленность развития "коллективного сознания"; во – вторых, характер, читай, душу народа, а значит, его чаяния (мечты) и устремления. Естественно, каждое время рождает ...

Вот, к примеру, в обиходе люди, говоря о том, о сем, сетуют: ну, времена настали. Следом можно услышать, что

"Пес хозяина не признает, "Ит эгасини танимас,

Кот - хозяйку". Мушук –бекасини".

Словом, суть данной поговорки сводится к мысли в том, что будто все здесь и сейчас идет (пошло) на перекосяк.

К чему я и о чем? Да, да, именно это к месту и ко времени данная поговорка, ибо она не только соответствует реальной ситуации, а дает повод (основание) продолжить разговор на предмет озаглавленного. Вместе с тем, загодя утверждаю: не согласен с мыслью о том, что все пошло и идет на перекосяк. Наоборот, с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, все идет путем, тем путем, который был проложен в свое время (1989-2016) известной персоной власти. В данной связи считаю должным образом сказать следующее.

I

Вчера утром (03.12 2018) вновь позвонил на президентский портал.

-Здравствуйте!

- Здравствуйте! Вас слушает оператор ...Представьтесь, пожалуйста. Какая у Вас жалоба? Изложите кратко. Я записываю Вас.

- Моя фамилия ...проживаю по адресу ...., домашний телефон ...

Я бы хотел на этот раз поднять вопрос о кредитах, которые берет директор ТСЧЖ "Акбар Файз Коммунал".

Полагаю, что здесь имеются серьезные нарушения. Во- первых, они связаны с тем, что никто и никогда не отчитывается перед жильцами – собственниками квартир, которых обслуживает названное ТСЧЖ вместе с его директором и правлением.

Во – вторых, их деятельность диктуется (направляется) не столько желаниями и потребностями жильцов, а с хокимиатом нашего района (Яшнабадского). Поэтому считаю, что было бы целесообразнее (логично) проверить их ( ТЧСЖ и Хокимиата) деятельность, прежде всего, финансовую, со стороны прокуратуры и налоговой службы. Налицо многое, что озадачивает, в частности, меня, как рядового жильца. Например, почему, если верить утверждениям директора ТСЧЖ, благоустройство территории должно проводиться всецело за счет кредитов. Тогда, как известно, существует национальная государственная программа "МАХАЛЛЯ ОБОД", на которую выделяются значительные суммы с государственного бюджета...Почему, бывает так, что обновляются тротуары, асфальтируют проезжую часть дорог между нашими домами за счет кредитов. Между тем, не надо доказывать, что должно осуществляться за счет государства. Теперь же, после появления вышеназванной программы, сплошь и рядом дается зеленый свет ... , иначе говоря, получается, что сегодня под ширмой претворения в жизнь идеи президента о благоустройстве ... на плечи собственников жилья ложатся дополнительные расходы ..., ТСЧЖ берет в подрядчики неизвестные никому строительные организации,... И одному Богу известно, какие там расценки строительных материалов, оплата труда рабочих, ... При этом, заметьте, что никто ни за что не отвечает и не отчитывается...Разве не налицо, здесь открываются заманчивые возможности для "зарабатывания" больших денег, где огромный простор для крысятничества. Никто не остается в накладе, навариваются все, благо, что за спинами этих хорошо организованных ... стоит программа (и соответственно имя президента Ш. Мирзияева) и, разумеется, надежная подпорка (поддержка) хокимиата и иже кто с ними из других ветвей власти....

И по завершению разговора мое заявление было принято (утром 03 12 2018 ) и зафиксировано под № ...

II

Но зачем же я звонил на портал, хотя еще до этого по причине наличия у меня "социологического воображения" в голову уже лезла всякая ересь, напоминающая один к одному содержание народного афоризма. Он (афоризм) гласит: "Ветви власти не должны царапать граждан"

Уважаемый читатель, сразу признаюсь. Не подумайте, что я настолько простодушный, если судить по тому, как веду себя, взять, хотя бы мои звонки- обращения в портал, надеясь, что меня услышат те, кому положено ...По жизни же я не совсем простой, несмотря на тот факт, что было, с некоторых пор уверовал:

вот, наконец, в Узбекистане появился хозяин в лице президента Ш. Мирзияева, хозяина в смысле настоящего государственного мужа, компетентного управленца, истинного мэнеджера страны, который будто приближается к началу проведения фактических реформ в основных сферах государственной и общественной жизни...



Взять хотя бы, выдвинутую ныне президентом идею о благоустройстве среды жизненного обитания узбекистанцев в масштабе всей страны. Я имею в виду программу "Обод Махалла" (Благоустроенная Махалля), если следовать логике моего уверования в президента, разве не свидетельствует она (программа "Обод...") о проявлении (обозначение) признака подготовки к следующему шагу по пути приближению к проведению фактических реформ. Да, и сама по себе, идея благоустройства благородна и заслуживает того, чтобы ее поддержало все общество, пропагандировалась в хорошем смысле слова всеми СМИ. Но, к сожалению, никто до сей поры, включая независимых журналистов и даже из среды оппозиции (за редкими исключениями), не пытался обсуждать проблемы ТСЧЖ, программу "Обод МАХАЛЛА"

Итак, я было, действительно поверил... Но, давайте по порядку с самого начала.

В сети я нашел нижеследующий материал, согласно ему, оказывается

На реализацию программы "Обод Махалла" в 2018-2019 годах будет выделено 3 триллиона 130 миллиардов сумов. Об этом сообщил президет Узбекистана Ш. Мирзияев на видеоселекторном совещании 27 июня 2018 г.

Сегодня в одиннадцати районах Ташкента и 30 городах страны в качестве эксперимента благоустраиваются территории одной махалли в каждом районе и городе.

"Реализации программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" отведено одно из важнейших мест. Так как мы взяли на себя обязательства перед нашим народом по решению его проблем, улучшению жизненных условий и повышению качества жизни", - сказал президент.



Будет утверждена отдельная "дорожной карты" по каждому району и городу для контроля за выполнением этих программ, а также "отраслевая таблица" по организации работ по строительству жилых домов, объектов социального и бытового обслуживания.

Каждая среда недели определена днем "Обод кишлок" и "Обод махалла". В этот день будут критически анализироваться реализация этих программ со всеми организациями республиканского, областного и районного масштабов.

"Мы не будем скрывать от народа истинную ситуацию на местах, будем показывать ему все как есть. Безусловно, многим это не нравится, многие руководители не могут просто этого переварить. Однако, все начатые дела и истинную обстановку на местах мы будем осуществлять сообща с нашим народом, под четким контролем общественности", - сказал Мирзияев.

Для сельских жителей также реализуется аналогичная программа "Обод кишлок". О ее приоритетных направлениях и проводимых мероприятиях.

Программа предусматривает проведение в городах регионов строительных, ремонтных и благоустроительных работ в местах проживания населения.

Основными направлениями Программы стали:

строительство в каждой махалле "центра махалли", который будет охватывать удобные и дешевые аптеки, точки бытового обслуживания и сервиса, детские площадки и небольшие парки развлечений;

восстановление и развитие исторически сложившегося предпринимательского и ремесленнического потенциала; обеспечение занятости населения махалли за счет организации микропромышленных зон и центров ремесленничества. При этом предпринимателям и ремесленникам будут реализованы по "нулевой" стоимости, пустующие земельные площади или неиспользуемые здания и сооружения, расположенные на территории махалли;

повышение ответственности махалли за обеспечение населения электроэнергией, питьевой водой, углем и природным газом, создание необходимой инфраструктуры по сбору и вывозу бытовых отходов, своевременную оплату каждой семьей коммунальных услуг и услуг электроэнергии;

налаживание арычно-ирригационной системы для орошения исходя из имеющихся водных ресурсов, а также модернизация коллекторных и дренажных систем;

строительство и ремонт внутренних дорог и пешеходных дорожек, благоустройство и озеленение придорожной зоны, организация системы освещения;

реконструкция и ремонт находящихся на территории махаллей детских садов, школ, медицинских, спортивных, культурных учреждений;

оказание материальной и финансовой помощи нуждающимся семьям в ремонте жилья, обеспечение населения строительными материалами на льготных условиях;

реализация всех проектов по благоустройству махаллей только в соответствии с генеральным планом.

Финансировать указанные мероприятия будут фонды "Обод махалла", создаваемые при областных хокимиятах и хокимияте г.Ташкента. Источниками финансирования станут трансферы, выделяемые из госбюджета, местные бюджеты хокимиятов, средства инициативных предпринимателей и др.

Производственные предприятия, поставляющие в рамках данной Программы местные строительные материалы, изделия и оборудование, пользуются газом и электроэнергией по ценам, установленным для населения.

Установлен примерный перечень обслуживающих население структур и организаций, которые должны быть на территории махаллей: точки коммерческих банков (или кассы), представители отделов коммунального обслуживания, участки управлений по благоустройству, аварийно-диспетчерские службы и др.

Также показано количество организуемых в регионах объектов рыночной инфраструктуры: торговых комплексов, швейных цехов, микропромышленных зон и др.



Для реализации запланированных мероприятий даны конкретные поручения соответствующим структурам и ведомствам.



Документы опубликованы на государственном языке в Национальной базе данных законодательства и вступили в силу 29.06.2018 г.



Но по прошествию некоторого времени, оглядываясь кругом, судя по тому, что слышу и вижу своими глазами картины того, каким образом осуществляется названная масштабная национальная государственная программа, кто, как ее проводит в жизнь, начинаю соображать: здесь нет необходимости глубоко копать, цитировать документ "Положение ТЧСЖ...", рассуждать о том, какое место занимает ныне каждое конкретное ТЧСЖ, вернее, деятельность товарищества частных собственников жилья в осуществление названной программы, чтобы понять:

с самого начала, по меньшей мере, профанирована, дискредитируется самая эта идея. Не думаю, что президент Узбекистана не имеет достоверной информации о том, как и за счет чего осуществляется программа.

III

Кстати, об информации. Предлагаю взглянуть на маленькую картинку к большим вопросам, которые возникают ....

Вот Информация 1, дающая пищу для размышления о "новом" в жизни людей, живущих по вышеупомянутому уставу и к тому же, между прочим, свидетельствующая и о том, что, правда, когда не на словах, а в действительности (по жизни) на уровне государственного и общественного быта сформировалась благоприятная почва, способствующая тому, что "воруют у нас все, но встречаются и профессионалы...", что в подавляющем большинстве своем нашим людям присущ пофигизм, хопизм. Помимо этого, конечно, более всего характерна для них склонность к холуйству, к смердящему смирению. Но при всем при этом, каждый сам себе на уме, точнее, они, которые "снизу" выступают банальными конформистами, благоразумными существами . Иначе и быть не может, т.к. люди "низов" ощущают на своей шкуре силу и незримое давление "верхов" (авторитаризм "сверху). Если выражаться более точно, речь о том, здесь имеет место авторитаризм "сверху" и конформизм "снизу", а приводным ремнем между первым и вторым является принуждение (страх). Тем не менее, на поверхности все выглядит благопристойно, весело мы живем, осознавая: "мало не воруй – посадят!" Однако не буду голословен.

В качестве информации 1 представлю фрагменты двух лишь двух историй о событиях, с которыми столкнулся в 2004-2006 гг. и 2011 г. работник ТСЧЖ "Рохат- Коммунал" Яшнабадского района (бывшего Хамзинского) г. Ташкента, Салават Умурзаков. Они, рассказанные им мне днями (02.12 2018) не только занимательны, а важны, так как проливают свет, скажем так, на далеко неоднозначную роль власти в осуществлении своей деятельности товариществами собственников жилья и в нынешнее время, когда началась работа по претворению в жизнь масштабной программы "Обод –Махалла" , где завязаны большие деньги, когда неизвестно откуда взявшиеся подрядчики – строительные организации проводят работы.

Вопросы, вопросы... Кто их нанимает, по каким расценкам строительные материалы, почему нередко принуждают предпринимателей, предприятия, фирмы которых находятся на территории махали, вкладывать свои деньги на благоустройство по программе "Обод –Махалла", когда, между тем, здесь уже заложены средства из государственного бюджета ? Кстати, кто проводит независимый надзор и принимает работу, по каковым критериям оценка ....? Все это за пределами внимания общественного контроля. Не считать же махаллинские комитеты за таковые органы, т.к. фактически они не являются по жизни органами местного самоуправления, если согласиться, что махалля выступают придатком исполнительной власти. Достаточно заметить, что его штатные должности занимают люди, получающие зарплату от органов исполнительной власти.

"Проблемы ТЧСЖ в Узбекистане, говорит С Умурзаков, - напрямую зависят от верхнего эшелона власти, вернее от Хокимов районов. На самом деле, по их рекомендации назначаются многие руководители товариществ. Хотя по Закону только собственники жилья имеют право избирать и быть избранными на должность директора товарищества. Система существования ТЧСЖ в Республике поставлена таким образом, чтобы, не затрачивая особых усилий и финансовых средств получать от населения дармовые деньги в виде различных отчислений и налогов"

И далее продолжил свой рассказ.

"Изначально все товарищества собственников жилья после отказа финансирования ЖКХ государством стали создавать ТСЖ по указанию Хокимов районов буквально в принудительном порядке. Представители Хокимиятов проводили собрания с жильцами и неважно, с каким количеством, но обязательно они ставили своего человека имеющего отношение к правоохранительным органам или бывшим работникам управленческого аппарата. Большей частью на эти должности они ставят лиц имеющие криминальное прошлое и являющиеся внештатными сотрудниками СНБ или милиции. Такими людьми управлять очень легко и кроме этого совместно с местными органами власти совершать различного рода экономические преступления. При таком вмешательстве в деятельность товариществ никогда жилищный фонд Республики не будет содержаться в исправном состоянии. С каждым годом будет расти недовольство собственников жилья на обслуживающий персонал, который не считает нужным отчитываться о проделанной работе перед жителями домов. Однажды, выступая по телевидению, глава государства сказал, что во всех ТЧСЖ работают воры.

Взять, например ТСЧЖ "Рохат-Коммунал", где на должность исполнительного директора по предложению Хамзинского Хокимията в 2004 г был приглашен на работу Илхом Мирзаев, дважды судимый по экономическим преступлениям. На последней работе ( до назначения к нам) в должности исполнительного директора ТСЧЖ "Илхом–Коммунал", которое находится на территории 6 квартала Чиланзарского района, он похитил в 2002 (3) г. совместно с бухгалтером 17 миллионов сумм и после чего скрывался от правоохранительных органов полтора года. Все стало известным только после того, как он был утвержден в 2004 г у нас на территории Хамзинского района (ныне Яшнабадский) в должности исполнительного директора ТСЧЖ "Рохат-Коммунал" по рекомендации бывшего хокима нашего района. . В течение двух лет без какой-либо отчетности перед членами товарищества он работал в этой должности и выплачивал по решению суда похищенную сумму. Одновременно с выплатой финансов по решению суда он начал присваивать себе в карман уже от новой должности. В итоге за два года он наворовал 12 миллионов сум и в третий раз оказался на скамье подсудимых. После этого его перевели в другое товарищество на должность исполнительного директора и уже нет гарантии в том, что он честно исполняет свой долг перед жителями товарищества. Руководство Хамзинского Хокимията совершенно не интересовала финансовая деятельность любого Председателя товарищества, лишь бы он выполнял все их указания по уборке территорий, которые не относятся к ним, ремонтировал подъезды, когда протекают крыши домов и неисправны отопительные трубы в подвальном помещении. Ни для кого нет секрета в том, что по улице Ахангаранское шоссе красили дома рабочие со своим альпинистским снаряжением. Спустя полгода после окончания всех работ ко мне пришли работники Хокимията и просили подписать Акт приемки и процентовки на выполненные работы, а после ознакомления я был поражен сметной стоимостью. По их расценкам получается, что на 1 квадр м. затрачено 20 тыс. сум, а общая сумма на один двух подъездный дом составила 20 миллионов. За эти деньги можно было крышу дома покрыть из кровельной жести и установить в подвальном помещение отопительные трубы из пластмассы, которые прослужили бы сотни лет....

По этому поводу я был вынужден провести собрание собственников жилья, где мы решили не подписывать этот сомнительный документ. Наше товарищество за три года установили пластмассовые трубы отопления и крышу дома покрыли из полизола, срок службы которой составит как минимум 25 лет. Практически в нашем товариществе не осталось больших проблем, а в дальнейшем планируем построить навес для отдыха и поставить электронные замки на подъездные двери. Вся деятельность нашего товарищества функционирует без создания штатного расписания и отсутствия расчетного счета в банке, а следовательно мы не предоставляем финансовую отчетность налоговой инспекции. Все жильцы дома сами хранят свои эксплуатационные расходы на своих сберегательных книжках и по решению собрания совместно приобретают необходимые ремонтно-строительные материалы. Практически мы все жители многоэтажного дома живем под одной крышей, словно в махалле на земельном участке. Разница лишь только в том, что мы имеем юридический статус и имеем возможность выдавать различные справки по месту требования. После того, как опыт нашего товарищества узнали другие жители товариществ, то многие стали просить меня принять в наш коллектив. Один из таких домов провел собрание и подготовил соответствующие документы по выходу из ТЧСЖ "MEHRI-TURAN". На основании заявления, протокола собрания, согласия на вхождение в наше товарищество и коллективного Договора 10.02.2011г. дом №23 по Лисунова-2 перешел под юрисдикцию ТЧСЖ "Salavat-Kommunal" и стал функционировать как самостоятельное подразделение. Решением собрания они утвердили свое руководство в виде исполнительного директора и кассира по своему дому на общественных началах. Буквально за один месяц на собранные деньги они отремонтировали трубы отопительной системы и устранили постоянную течь воды в подвальном помещение. Однако, не успев накопить деньги на приобретение пластмассовых труб для отопительной системы несколько человек по заданию исполнительного директора Туранходжаева А.К. провели сбор подписей с жителей дома о переходе в свое бывшее товарищество. Мотивом для перехода явилась ложная информация о том, что якобы работать товарищество без открытия расчетного счета в банке не имеет право и плата жильцов будет не действительной. Естественно многие подписали, а особенно жители 2-х и 3-х этажей, ведь они особенно не испытывают проблем от постоянного пара исходящего из подвального помещения и не страдают из-за неисправной крыши дома. Для них неважно кому платить, они даже никогда не выходят на собрания и не желают обсуждать насущные проблемы. После того, как меня проинформировали о сборе подписей жителей дома о выходе из нашего товарищества я обратился к исполнительному директору ТЧСЖ "MEHRI-TURAN" Туранходжаеву А. с претензией :

-Вы на каком основание без проведения собрания организовали это заявление, мне известно как вы обманули всех жителей дома. Наше товарищество работает уже 4 года без создания расчетного счета в банке и уже два дома сделали себе отопительные трубы из пластмассы и крышу покрыли из полизола. Давайте так поступим, пусть жители дома проведут собрание и сами решат, что им делать. После чего они подпишут все необходимые документы, а вы мне потом направите уведомление с протоколом собрания. От вас жители уходили по Закону, так что пусть от меня тоже самое будет, я лично никого не держу и тем более они сами ко мне попросились.

С моими претензиями исполнительный директор с трудом согласился, так как я в противном случае обещал обратиться в прокуратуру. В моем присутствие он попросил организатора подготовки сбора подписей Зуфарову Н, которая живет в этом доме без прописки и кассира Бобожанову Д, имеющей лишь временную прописку провести собрание. В соответствие с правилами проживания участковый милиционер имеет право выселить их по месту основного проживания. Таким образом, два человека имеющие зависимость и свое благополучие от власти, без зазрения совести обманным путем без проведения собрания собрали подписи жителей, причем многие отказались.

В назначенное время 28 марта я явился на собрание, но к сожалению никого не было, даже Бобожановой Д не было дома. С трудом мне пришлось найти по телефону и провести собрание. Только через час она пригласила на собрание пятерых членов товарищества и одновременно явился исполнительный директор ТЧСЖ "MEHRI-TURAN" Туранходжаев А. Перед собранием он меня отвел в сторону и стал мне угрожать:

-Ты знаешь, кто я? Я вор в законе! Там, где моя нога твоей не будет, это моя земля. Ты откуда взялся, где твой ТСЖ, а где мой, ты, что тут потерял?

- Меня жители вашего товарищества сами нашли и пригласили, через год, когда они сделают крышу и отопительные трубы я не против того, чтоб они снова к вам вернулись или пусть сами организуют свое товарищество. Я просто хочу, чтобы никто деньги не воровал деньги жильцов. Вот вы скажите, сколько общий сбор денег в вашем товариществе и какова заработная плата всех сотрудников и что вы сделали за 8 лет этому дому?, - ответил ему.

На этот вопрос он не стал отвечать, но я его снова об этом спросил уже в присутствие пятерых человек, но он неожиданно ударил меня головой в челюсть и тут же удалился. От такого поступка все присутствующие нисколько не удивились и не возмутились. Вытирая рукой кровь из разбитой губы, я обратился к этим собравшимся жителям дома:

-Вы видели, что делает ваш бывший директор, вы подтвердите, если я обращусь в милицию за его хулиганский поступок?

Тут одна из ярых сторонников директора заявила от имени всех:

-Мы ничего не видели и ничего не знаем, так что давайте, проваливайте отсюда, вы для нас никто, мы не хотим быть в вашем ТСЖ.

После таких слов и преступного действия со стороны Туранходжаева А мне стало понятным, что все было запланировано и организованно, а поэтому мне пришлось им сказать:

- Запомните, ваше собрание не считается законным, пять человек из 95 жильцов не имеют права что-либо решать и тем более меня гнать. Я к вам не навязывался, народ меня пригласил и он решит большинством голосов, что ему делать, а поэтому вам придется повторно провести собрание в следующий выходной день. Кроме этого с сегодняшнего все деньги за квартплату пусть каждый житель дома хранит у себя или откроет сберегательную книжку в любой кассе, а когда накопится определенная сумма для ремонта, то по решению собрания можете их сдать на покупку необходимых материалов.

Вот так происходят события в товариществах собственников жилья, вот так власть имущие обманывают народ и используют любые способы угроз и шантажа. Исполнительный директор ТЧСЖ "MEHRI-TURAN" Туранходжаев А. считает членов товарищества своими рабами и не желает, чтоб все эксплуатационные расходы тратили на свой дом. Прекрасный поступок совершил он на глазах у своих жителей в отношение меня, тем самым он показал и запугал их, что он готов с любым борцом за правду бороться даже своей головой. Если кто-нибудь из членов товарищества будет интересоваться его финансовой деятельностью и когда ему нечего будет сказать в свое оправдание, то их ожидает удар головой или еще чем-нибудь, ведь за его спиной стоит Хокимият, следовательно и милиция, прокуратура, ... Как быть и что делать членам товарищества, если они не имеют возможности проконтролировать свои эксплуатационные расходы? Что может руководитель товарищества, живущий по уголовным понятиям, сделать для жителей домов и способен ли научить их правильно эксплуатировать свое жилье, содержать его в исправном состоянии? Таковы методы и способы борьбы за власть в ТЧСЖ, которые предоставляют возможность обманывать членов товарищества некоторым руководителям. Когда не выполняется Закон о деятельности ТЧСЖ, то наступает правовой беспредел и, как правило, начинается воровство и коррупция. Мне еще никогда не приходилось видеть такого руководителя товарищества, как Туранходжаев А, который был утвержден Хамзинским Хокимиятом и управляет людьми, как стадом баранов, а кто не хочет таковым быть, то бьет по лицу человека головой и гордо себя называет "вором в законе".

Информация 2. Слышал я летом 2018 г. один журналист на своей странице фейсбука попытался поднять проблему кредитов ТСЧЖ, затрагивая и вопрос о программе "ОБОД МАХАЛЛА", о том, что теперь зачастую стали, ссылаясь на программу "Обод-Махалла", перекладывать на плечи и без того обнищавшего народа заботы государства, в частности, связанные с благоустройством территории, как то, асфальтирование, ремонтные работы по восстановлению тротуаров .... .Ему не то пригрозили, не то, как бывает у нас, по обыкновению, немного "вправили мозги" за вольные мысли. Спросили его друзья, почему стер свою заметку на фейсбуке? И получили вместо внятного ответа слова журналиста: у меня проблемы.

В этом же году до меня дошла и другая интересная весть. Кажется, в Юнусабадском районе Ташкента, нашелся один чудак из директоров ТСЧЖ, который осмелился не взять кредиты, так его (директора) забрали в милицию. Через сутки появился, прояснилось сознание директора товарищества. Он подписал, какие нужно бумаги на соответствующую сумму кредитов. Словом, все путем, повторюсь, но подчеркну снова: люди продолжили (продолжают ) жить так, когда и где, хозяину хорошо, всем хорошо и государству приятно, потому что все, кому полагается, живут по бараньему уставу.

Вместо P.S.

Другие времена сегодня во дворе и иные герои, антигерои.

Каждый мало – мальский рефлексирующий человек озадачивается: произошли ли заметные сдвиги в направлении прогресса, создания элементарного цивилизованного порядка в экономике, политике, изменились ли наконец государство и общество (общественное сознание), есть ли продвижение их вперед, можем и считать, что они представляют из себя как вещи духовного порядка?

Не вдаваясь в размышления, скажу в двух словах, что, без сомнения, наше государство и общество нездоровы. В основе же всех недугов государства и общества лежит недуг нравственный

В этом отношении, разделяю, высказанное некогда на страницах интернет –журнала "Оазис" (2010 г) суждение Мухаммада Салиха относительно значимости нравственности в жизни человека, читай, фундамента, на котором стоит всякое нормальное, здоровое общество.

"Меня волнует нравственная сторона... в основе всех недугов лежит нравственный недуг", сказал поэт, публицист и политик –оппозиционер.

Здесь же он продолжил, углубляя свою мысль словами о том, что

"Грязной политики нет, есть грязные политики".

У каждого рефлексирующего хватит ума домыслить: в мире существуют грязные политики по причине того, что эти политики и их "политика" и духовное есть вещи несовместимые. Между тем, казалось бы, хрестоматийная истина, что политика должна быть и выступать родом духовной деятельности, а государство по определению является (по идее), прежде всего, организацией духовного порядка, ибо без идей, организацией жизни общества, управления, базирующейся на ценностях, верованиях, желаниях людей, оно (государство) мертвое, разлагающееся и все кругом отравляющее…

Нет, я вовсе не пытаюсь разводить дипломатический политес, лавировать ...., а скажу прямо: остановитесь, господин президент, что Вы творите, не повторяйте путь, вернее, не идите путем проложенным покойным президентом И. Каримовым. Ведь он, если называть вещи своими именами, создал клептократическую, преступную государственность, народ наш последовательно и неуклонно все более нищает и деградирует. Пропасть, к которой подвели прежние С(Т)ИМУЛЯТОРЫ реформ, глубока, в которую, если не исправить положение в стране, то в нее будут в скором времени будут падать наши дети, разбиваться внуки.

Завтра всегда поздно. Не будем ждать того часа, дня, когда как всегда бывает, случается в истории "вдруг". Известно, социальная психология сложная наука, а массовые настроения изменчивы и чаще всего непредсказуемы. Не проснуться бы нам в один день, если не от грохота, то от звона погребальных событий. Тогда ведь никому мало не покажется.



Бахадыр Ф. Мусаев 04.12. 2018 г. Ташкент. Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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