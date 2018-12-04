Рейтинг-прогноз землетрясений для стран Центральной Азии на 2019 год

09:00 05.12.2018

Программа глобального прогноза землетрясений "Небесный патруль" по традиции в конце каждого года публикует рейтинг-прогноз землетрясений на предстоящий год.



В новом 2019 году Республика Казахстан заняла 3 место с "обнадеживающим"

прогнозом. Читателям напомним, что ранние прогнозы 2014- 2018 гг. оказались верны, а "нашумевший" прогноз сильных землетрясений 2011 и 2012 гг. к сожалению также подтвердились.



Представляем новый прогноз на 2019 год - Рейтинг-прогноз* землетрясений для стран центральной Азии на 2019 год.



1 место - КЫРГЫЗСТАН. В северной, северо-восточной частей страны ожидается два землетрясения силой от 5.5 до 7.2 баллов. Под угрозой столица Кыргызстана- г.Бишкек и территория озера Иссык-Куль. Максимальное значение опасности приходится на территорию оз. Иссык-куль и близ лежащих районов СУАР (Китай). Прогнозируемый период события - 1 половина 2019 года. Второе землетрясение меньшей силы придется на северную часть страны. В низовьях юго-западной части -"спокойно". Важно отметить, что это худший прогноз для страны в рейтингах программы с 2011 года. Южная, юго-восточная части страны, а также сопредельные территории близ Китая не участвует в мониторинге.



2 место - ТУРКМЕНИСТАН. В первом полугодии ожидаем землетрясение силой до 5.2 баллов в западной части страны.



3 место - КАЗАХСТАН. Существенных перемен в сравнении с сейсмо-прогнозом 2018 года не отмечено. Однако в связи с угрозой сильного землетрясении в северных частях Кыргызстана и сопредельных территорий с Китаем, жителям Алматинской области все же придется "поволноваться". Другие области страны в мониторинге не участвуют.



4 место - УЗБЕКИСТАН. В целом благоприятный прогноз для всей территории,

включая Ферганскую долину. Значительных сейсмо-событий не ожидается.

Максимальные колебания (не более 5 баллов) допустимы в центральной части страны.



5 место - ТАДЖИКИСТАН. В целом "спокойный" период для низовий страны -

Согдийской, Хатлонской областей, а также районов республиканского подчинения сильных землетрясений не прогнозируется. ГБАО и центральная горная часть страны в мониторинге не участвует.

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* Получен на основе компьютерного моделирования программы глобального прогноза землетрясений "Небесный патруль" ©

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