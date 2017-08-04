Чем обернулись для "оппозиции & правозащиты" многоплановые реформы Президента Ш. Мирзиеева? Часть 3. М. Захидов

15:05 05.12.2018 ВВЕДЕНИЕ. Тема заголовка будет продолжена позже. Мы на фактах разберемся в делишках узбекской правозащиты и оппозиции, к которой примазались бездельники по жизни, профпопрошайки, холуи – грантопоедальщики (внутренняя "пятая колонна" и мигрантская "шестая к."). До сих пор ГАДЯТ стране. Анварусмановы, сеструхи бухарбаевы (Г. и Б.) и хидоятовы (Ниг. и Над.), алишертаксановы, узбеконенавистники толибякубовы и мишкиардзиновы, ташпулатюлдашевы, авазсагидуллаевы …, а также Д. Кислов, покинувшего 1 Дек. с.г. руководство желтым с коричневыми крапинами российский сайт "фергана. ру", приверженного к муслимскому экстремизму и терре …, уже политсмердящая соцмасса. Но их деяния в процессе становления узбекской государственности и кокетливой недоброжелательности к ее основателю - Исламу Абдуганиевичу КАРИМОВУ – должны быть презренны потомками.



А сейчас я перейду к другой стороне "крышки от кефира". В мерзких делах узбекских неформалов и госслужащих употреблять слово "медаль" не хочется.



В 2012 г. на ряде сайтов была опубликована статья "Сифилис судебной системы Узбекистана" анонимного автора. Но мне известного, так как он брал у меня интервью. В ней была подвергнута жесткой критике судебная система Узбекистана. Приводились конкретные примеры беспредела полуграмотных взяткобрателей судей. Беспредельщина при вынесении приговоров, тотальный субъективизм. Будем откровенны и скажем, что, несмотря на кардинальные изменения в судебной системе страны в настоящее время, в вопросах подбора руководящих кадров на высшие судейские должности (в частности, председателя Верховного Суда и аппарата), на местах ситуация крайне неудовлетворительна. Подтасовка документов судебного расследования, тотальные нарушения законов и указаний руководства судебной системы, откровенные игнорирования законодательства и указаний Президента Ш.М. Мирзиеева доведены до состояния абсурда. Даже в Верховном суде попала беспредельщица из Мирабадского суда по гражданским делам, непотопляемая родственница из славного рода академиков Р.Х. Аминовой, У.А. Арифова, С.А. Азимова. Став судьей ВС РУ, продолжает деструктивную деятельность. С "Ее Честью", Г. Мирзаевой, я тоже имел "счастье" столкнуться. Она назначила мне … повторный штраф по одному и тому же делу. Сопротивляться с этой оравой выпускников Ташюринститута – бесполезно. Люди, которые с гордостью заявляют, что получили сверху заказное дело, именуемых в народе "заказ сомса", достойны презрения. Такие швали вызывают рвотный эффект. Хотя бы не ставили под удар своих работодателей. Жалкие отморозки, готовые за очередную подачку наказать кого угодно. Это у нас называют "независимость судебной системы". Маразм! Я безропотно выплатил еще раз штраф, ибо связываться с родственницей первого зам.премьера Кабмина Р Уз. побаивался. Если не Сам (Узлари) Рустам Садыкович, то прихлебателей у него хватало. Имя Мирзаевой не раз всплывало в заявлениях граждан, когда они обращались к нам за помощью. Всплыло оно и сейчас. В Определении об отсутствии оснований для пересмотра судебных актов от 26 Ноября 2018 года в порядке надзора Мирзаева пишет, например, что "демонтированная перегородка (а их было 6. – м.з.) не является причиной осадки пола по всему периметру". А далее знакомое "бла". "Выводы судов о том, что истицей не доказано, а судами не установлено причинно - следственная связь между перепланировкой и ремонтом (КОШМАР! МИРЗАЕВА НЕ ПОНИМЕТ, ЧТО ПЕРЕПЛАНИРОВКА СВЯЗАНА С РЕМОНТОМ, НО РЕМОНТ НЕ СВЯЗАН С ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ). И ЕЩЕ ХУЖЕ. "При этом необходимо отметить, что многоквартирный жилой дом 4 по Набережной Анхора взведен в 1950 году. Фундаменты бетонные, стены из жженного кирпича, перекрытия деревянные, крыша шиферная, на протяжении более 60 лет конструкции здания претерпевали колебания землетрясений, поскольку г. Ташкент расположен в сейсмической активной зоне". Вопрос к Мирзаевой Г. В доме 24 квартир. И только 16 - ая квартира в аварийном состоянии "ПОСКОЛЬКУ ТАШКЕНТ РАСПОЛОЖЕН В СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ ЗОНЕ". ВАМ НЕ СТЫДНО???



Следующий перл Г. Мирзаевой. "также необходимо отметить, что поскольку с требованием о приведении квартиры в првоначальное состояние по мотивам отсутствия разрешения на перепланировку и не соответствие нормам градостроительства вправе обращаться лишь уполномоченный государственный орган, осуществляющий контроль в сфере градостроительства и архитектуры, тем самым Хамдов Г. является не надлежащим истцом, в виду чего в удовлетворении ее требований отказано правомерно".



1 вопрос. На каком основании Шайхантаурский суд под председательством С. Ишанкуловой, отклонил 2 исковых заявлений от хокимията (04.08.2017 г. и от 28.12. 2017 г.).



2 вопрос. Почему не было сказано Истице Г. Хамидовой, что она является не надлежащим Истцом. А я, госпожа Мирзаева, сошлюсь на еще один перл. Его тоже можно включить в Программу "Судьялар - Аскиявозчилар" узбекских судей. Он принадлежит Сафоевой С. "Суд считает, что в данном случае обязать ответчиков привести квартиру № 14 в первоначальное состояние усугубит положение устойчивости всего многоэтажного дома". Во дает. Пока.



И не только ее имя. Целая плеяда псевдосудей из "Сифилиса …". И эта категория узбекских правоохранителей достаточно непривлекательна для проведения в жизнь фундаментальных и многовекторных преобразований в стране. Более того, я скажу, что она крайне опасна в политическом и идеологическом аспектах, ибо дискредитируют в определенных слоях общества позитивные деяния и реформы, веру людей в справедливость, уверенность за будущее государства и своих детей и т.д. . Перефразируя слова В.И. Ленина, что "Лев Толстой – зеркало русской революции", можно сказать, что "судебная система - зеркало эволюционных преобразований в государстве". Но в апогее беспредела И.А. Баева, которую еще в 2010 году вежливо выдворили с должности ! –го зампреда Ташгорсуда по гражд. делам.



Почти два года Шайхантаурский райсуд совместно с себе подобными, мягко выражаясь, беспредельщиками, в прямом смысле издевается над 74 – летней истицей Г.М. Хамидовой. Ее квартира в результате проведенного "капремонт", проживающих этажом ниже соседей, пришла в аварийное состояние. Ознакомившись с документами, я сходил на "объект" по принципу "лучше один раз увидеть". На фото 1 я ощупал отваливающийся кафель в ванной комнате заслуженной пенсионерки Хамидовой.



Ознакомимся с документацией сплошь подтасованной в интересах именитого по связям ответчика С. Рахматуллаева. На фото 2 результат 1 –ой проверки экспертом Б. Рахимжановым состояние квартиры истицы Г. Хамидовой.



На схеме правильно отмечено красной линией места образования трещин. Рахимджанов в отчете указал ряд причин отмеченных повреждений: 1. 26 землетрясений … с 2014 до 2016 г.г. по данным Ин-та сейсмологии АН Р Уз..



2. Сослался на … 1950 год, с начала которого после каждого землетрясения ТРЕЩИНЫ УВЕЛИЧИВАЛИСЬ в кв. истицы Г. Хамидовой. И только (!!!???).



3. Неравномерная осадка фундамента в результате просадки под ними грунта.



Мой коммент. ТО, ЧТО В НИЖНЕЙ КВАРТИРЕ БЕЗ ПОДПОРОК СНЕСЕНО 6 СТЕН, А ТАКЖЕ СЕЙСМОПОЯСА И, УЧИТЫВАЯ, ЧТО ДОМ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ, И ВСЕ ЭТО УСУГУБЛЯЕТ ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ, УВАЖАЕМЫЕ Б. РАХИМДЖАНОВ И Э. ХАЯЛИЕВ … В ОТЧЕТЕ ВО ВНИМАНИЕ НЕ ПРИНИМАЮТ.



Нет необходимости перечислять полностью их бла бла бла. Все эти причины перечислены в справочниках по строительным конструкциям. А вот то, что придуманный залив какой-то квартиры №7, повлиял на серьезные повреждения квартиры, принадлежащей Г. Хамидовой, о которой упоминает Рахимджанов в отчете, появилось … в решении старой знакомой, судьи С. Сафоевой. Привожу полностью. "ПРИ ОТСТУТСТВИИ ФАКТОВ, ДОСТОВЕРНО ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ, ЧТО УЩЕРБ В КВАРТИРЕ Г.М. ХАМИДОВОЙ ПРОИЗОШЕЛ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЙ ОТВЕТЧИКОВ И НЕВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ ЗАЛИВА, СУД ПРИХОДИТ К ВЫВОДУ ОБ ОТКАЗЕ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ВСТРЕЧНОГО ИСКА Г.М. ХАМИДОВОЙ О ПРИВЕДЕНИИ КВАРТИРЫ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ВЗЫСКАНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА И КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА" Конец цитаты из решения суда от 17 Апр. 2018 г. . Судья С. Сафоева. Дополним, что С. Сафоева, которая пишет откровенную чушь безнаказанно, ранее оставила заявление районного хокимията по данному вопросу без рассмотрения. Хокимият обратился с заявлением 04 Августа 2017 года. 28 Авг. 2017 г. судья С. Сафоева отправила "отказную" обратно в хокимият. Но до 23 Янв 2018 г. шла информация, что заявление хокимията … "в стадии рассмотрения". Даже не стеснялись дезинформировать городскую прокуратуру. До чего мы дошли? Кучка отщепенцев, наделенных безосновательно неограниченной властью, спекулируя независимостью, безнаказанностью, позволяет себе игнорировать усилия Главы государства в самой циничной форме.



Почему то по данному поводу фантазерка И.А. Баева сказала: "По поводу всех комиссий я (Баева. - м.з.) могу сказать, что они были созданы только под психологическим давлением со стороны Г. Хамидовой (Истец). Но какие ответы были даны ими (комиссиями) не представлено. Все эти специалисты не эксперты и не могут давать своего заключения и отвечать за него, тогда, как эксперт, отвечает за свое заключение и дает подписку об уголовной ответственности…". (Прямо марш "Прощание славянки" под звуки узбекской дойры). Под словами "все эти специалисты" уважаемая экс-судья Ташгорсуда имела в виду … руководство МЧС г. Ташкента в лице полковника Х. Сотиева и Республики в лице первого замминистра К. Арипова; главного архитектора района У. Рахимова; зам. хокима района А. Нажмиддинова … . А под компетентными экспертами И.А. Баева имела в виду экспертов Республиканского Центра судэкспертизы им Х. Сулеймановой Б. Рахимжанова и Э Хаялиева.



Но Вы неправы, Ирина Баева. Далеко неправы. Позвольте представить соответствующую документации, которую не хотите признавать ни Вы, ни НЕЗАВИСИМЫЕ УЗБЕКСКИЕ судьи. А зря! Так дело не пойдет. Вы КЛЕВЕЩИТЕ на авторитет и компетентность высоких должностных лиц из госструктур. По вашему получается, что 74 – летняя Г.М. Хамидова, проработавшая сорок лет в ГлавАПУ г. Ташкента, член Союза архитекторов Узбекистана, будет вводить в заблуждение госорганы. Она кто? Баба Ванга?



В документе на имя Хокима г. Ташкента Р. Усманова от 10 Апр. 18 года зам. начальника Управления по Чрезвычайным ситуациям г. Ташкента пол-ка Х. Сотиева указан перечень компетентных 4 проектных организаций, которые представили своих специалистов для детального обследования состояния кв. 14 и 16. Но получается, что Заключение комиссии не в интересах бывший 1 - ой зампредши Ташгорсуда по гражд. делам ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БАЕВОЙ…. СТОП.



ОТСТУПЛЕНИЕ. И.А. Баева личность и многогранная, и многоликая. Среди сторожил Ташкента она была известна как кинологиня, выгуливающая собаку с громким именем ЦЕЗАРЬ (не путать с цесаркой). Среди гурманов Ирина Александровна известна как любительница пива с курятиной на гриле, которой ее угощала коррумпированная адвокатша О.Бормотова, подруга молодости по совместной работе в правоприменительных органах. Они сохранили добрые отношения и с будущей судьей Флорой Махмудовой. Каждый год, 1 – го июня они дружно отмечали день рождения Ирины Баевой. НО… Бормотова, когда ее привлекли к ответственности за адвокатские шалости, ОКЛЕВЕТАЛА Баеву и заявила, что шалили вместе. И даже назвала шальную сумму, которой поделилась с Баевой за нужное решение (1200 баксов). Когда следователь СНБ Р Уз. спросил, что делал !-ый зампред Ташгосуда в апреле в офисе адвокатши Бормтовой, то И Баева поставила О Бормотову на место и в следственных показаниях сказала, что действительно в апреле приезжала в офис Бормотовой, чтобы поздравить с Международным Женским Днем 8 Марта. Вот!



05.11.18 Захидов Марат председатель КЗПЛ, генсек МОПЧ (2016 -2018)

Ташкент Источник - ЦентрАзия

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