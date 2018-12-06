Японская фигуристка Рика Кихира поставила мировой рекорд в фигурном катании

08:35 07.12.2018

В канадском Ванкувере женщины откатали короткую программу финального турнира этапов "Гран-При" сезона 2018-2019 гг.



Выступавшая 3-й 16-летняя японка Рика Кихира (это ее первый взрослый сезон) безупречно выполнила короткую на музыку Дебюсси и получила 82,51 баллов. Это новый мировой рекорд для коротких программ Кихира на 1,73 балла улучшила достижение, установленное в ноябре этого года в Москве россиянкой Алиной Загитовой.



Кихира выполнила в программе прыжок аксель в 3,5 оборота.



Следует отметить, что россиянкам юниоркам из группы Э.Тутберидзе по новому регламенту запрещено прыгать 4-е прыжки в короткой программе.



Еще один важный момент - 2 года назад россиянки А.Загитова и Е.Медведева набирали в короткой более 85 баллов, но их рекорды стали неактуальными после введения очередного нового регламента оценок в прыжках в начале этого года.