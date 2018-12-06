Узбекистан не Исламский. Ч. 4-я. Восстание сорняков, - Б.Мусаев

00:07 08.12.2018 Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН Не ИСЛАМСКИЙ(4).

НОВАЯ ВОЛНА "ВОССТАНИЯ СОРНЯКОВ.

"Когда законы выше власти,

Народ в спокойствии живет.



Вышеприведенные в качестве эпиграфа слова являются поговоркой узбекского народа. Здесь выражены его вековечные устремления к жизни, где в отношениях между людьми царствовали бы справедливые, разумные и моральные нормы, а равно правила поведения. История XX века и первые полтора десятка лет нового столетия отнюдь не свидетельствуют, что мы приблизились ...

I

Если говорить конкретно о новейшей политической и социальной истории Узбекистана после провозглашения независимости, о природе власти, то при самом поверхностном взгляде обнаруживается, что она (власть) отнюдь не руководствуется принципом неукоснительного соблюдения права. Не станет откровением и мое замечание, что природа власти в Узбекистане является, если не тиранически – диктаторским, то, в лучшем случае, худо-бедно организованным авторитарным строем правления, отдаленно напоминающий восточную сатрапию. Не секрет также и тот факт, что у нас после распада Союза, вслед за провозглашением независимости произошло "восстание сорняков", вернее будет сказать, что состоялось: с одной стороны, возрождение цвета вчерашней республиканской партийно-хозяйственной номенклатуры; с другой – восстали те, кто при советском строе не очень высовывались, будь то всякого рода "авторитеты" или воры в законе - лидеры уголовной среды, посадившие на свой крючок коррумпированных чиновников... В итоге поимел Узбекистан государство, которое руководит страной и направляет общество вкупе с разбухшим бюрократическим аппаратом. Данный аппарат чиновников, на мой взгляд, можно назвать не иначе, как нерациональной бюрократией. Как мы видим, они –сорняки, которым И. Каримов в бытность свою дал прозвище "барака топкурлар" (ищущие благ). Эти, "ищущие благ" сорняки вовсе не собирались строить нормальное, подлинно справедливое, демократическое общество.

Возвращаясь к истокам тех времен, когда начинался беспредел, оглядываясь ныне кругом, следует отметить следующее.

Не кончаются времена, когда грабеж, обогащение любой ценой стали нормой жизни. Более того, ныне уже нет предела беспределу и законом жизни Постандижанского Узбекистана утверждается беззаконие и произвол. Разве это не очевидно там, где власть выше законов и соответственно, царящие нравы довлеют над теми же законами, когда и где неписаные правила диктуют по жизни поведение "верхов" и "низов".

Однако начнем сначала.

II

Сегодня я вновь невольно заставил себя думать о "грязи", о том, как она ("грязь") правит "законно", опираясь на законы и, главное, Основной Закон, прочитав добротную заметку "Конституция Узбекистана – духовно фиктивна, функционально непригодна" под авторством А. Арифова (см . uzxalqharakati.com 06 12 2018). Одно только заглавие заряжает, приглашает на соразмышление с автором. Хотя следует признать, что некоторые его мысли созвучны тому, что я высказывал более десяти лет назад, когда имел честь предложить свои тезисы и доклад XVI Экономическому Форуму в Кракове, организуемого ЕС (5-6 сентября 2006) "Институт Махалли Как Генная Клетка Узбекского Авторитаризма". А спустя год в начале сентября 2007 г на очередном XVII Экономическом Форуме выступал с двумя докладами и тезисами: "Клон Фиктивной Демократии или Парламентаризм в Узбекистане", "Узбекистан и роль европейских ценностей в формировании гражданского общества" (см об этом www.centrasia.ru 31.08 2006, 10.09. 2007..)

В названной работе А Арифова более всего меня привлекла обобщающая мысль и выводы автора. Они так хороши, что не могу удержаться, чтобы не процитировать их целиком.

"Предотвратить концентрацию властных полномочий силой закона есть важнейшая функция конституции. Именно таково назначение буквальных формулировок статьи 11 о разделении системы государственной власти на исполнительную, законодательную, судебную и статьи 90 об ограничении двумя президентскими сроками для одного лица в КОНСТИТУЦИИ (08.12.1992). Однако, в ней нет буквальных формулировок, образующих систему сдержек и противовесов, из-за чего нет взаимного контроля между ветвями власти, отсутствует импичмент. Более того, неконституционный президентский аппарат служит концентратором властных полномочий, контролирующим всех трех ветвей власти аналогично политбюро компартии в советском государстве. Именно в аппарате президента действуют "крышеватели" преступников.

"Народ является единственным источником государственной власти", говорится в статье 7, а в статье 8, "Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан". Но вместе с тем, статьи 21, 22, 23 Главы VI Гражданство не содержат не утрачиваемых естественных оснований приобретения гражданства, их нет также и в Законе о гражданстве. ЛОЖНАЯ МНОГОПАРТИЙНОСТЬ, далеко не соответствующая естественному многообразию убеждений в населении страны, отсутствие чувства властелина у каждого гражданина из-за утраты доверия к власти, не позволяют формировать народовластие" (конец цитаты).



Все же в одном я не согласен с автором, а именно, с его утверждением, что Конституция Узбекистана функционально непригодна. Это не совсем так, ибо в том то и дело, что она функционально пригодна, но вопрос в том: для кого? Ответ лежит на поверхности. Безусловно, тем, кто по чину берет, ворует, грабит, например, и распоряжается землей, как государственной собственностью, распродавая ее по своему хотению тем или иным частным лицам. Иди и гляди! Какой размах принимает, например, строительство домов, вилл, особняков на землях, казалось, принадлежащих не чиновникам из хокимиатов и иже кто с ними .., , но распоряжающихся как своей личной частной собственностью...

. И еще выскажу одно посильное соображение.

На мой взгляд, настоящая Конституция своими статьями и Духом, Идеологией (идейной направленностью) напоминает:

с одной стороны, Конституцию победившего социализма, то бишь Сталинскую образца 1936 г.;

с другой – Брежневскую или Конституцию развитого социализма (1977) .

Первую и вторую, при всех их отличиях, объединяет идея о "единой воле" государства и общества, что как известно, чревато чудовищными ...., когда за бортом оказывается человек, конкретные человеческие индивидуумы, с их собственными разнообразными интересами, взглядами, где и когда "единая воля" государства и общества приводят к тому, что СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ . .. превращаются в факультет ненужных вещей.

Право, сколько лет минуло, полвека, более, как исчезли с политической карты мира СССР, нет Сталина, ...номенклатуры, командно-административной системы и будто нет оснований говорить, что в природе вещей имеет еще место бюрократическая система, функционирует тотальная бюрократия, которая независима от экономической целесообразности. Вместе с тем, можем ли однозначно утверждать, что нет в помине у нас бюрократической системы, которая в соответствующем духе "воспитывает" все общество? А если все же есть, .то насколько разумно, рационально и , главное, эффективно, можно с ней бороться, чтобы искоренить бюрократию, дух этих "барака топкурлар" (ищущих благ), читай, воров, казнокрадов, коррупционеров всех уровней, если природа строя правления остается неизменной. Быть может, в силу своей простодушности, я недопонимаю многие вещи и там "наверху" государственным мужам видней и потому они издают приказы, указы, проводят чистки, избирательно, методом тыканья снимают один слой "грязи", другой, словом, будто занимаются реформами

Правда, совсем мне непонятно, каким это образом, этакими административными методами можно достигнуть позитивного результата в том смысле, что изменится существующий порядок, тогда как он (этот порядок) и есть суть существующей этой системы, которая "исправно" работала при И. Каримове, когда ЮртБаши во всеуслышание, выступая по национальному телевидению с гневом произносил: в ТЧСЖ все воры. Интересно, а что же думала широкая аудитория, среди которых многие знали , что семья президента успешно использовала метод семейного подряда в освоении – присвоении национальных ресурсов. Но вернемся к Его словам. Конечно, Он имел в виду и чиновников хокимиатов и самих хакимов. Что же изменилось здесь у нас, когда те же слова произносит президент Ш. Мирзияев в отношении родственников И.Каримова, называя Крысами, обосновавшимися в Ферганской долине, или бросает в лицо на одном совещании , что Прокуроры и Судьи являются ворами.

Слова, слова, слова, ... произносит не один только глава государства.

Несомненно, излишне задаваться вопросом, кто виноват в том, что мы узбекистанцы – бедны, что высок уровень безаработицы, что наиболее заметны наши продвижки в разворовывании национальных ресурсов, коррупции, что чиновники беспредельщики, ... Кстати, извечные два вопроса, повторяемые и в политике и в классической литературе. Кто виноват? Что делать?

Думается, сегодня наконец, если разуметь ситуацию в нашей стране, связанную с экономикой, духовным состоянием общества, должно задаваться больше вопросом ЧТО ДЕЛАТЬ?

P.S. В действительности, что делать, если кругом воруют, к тому же, когда людей наших , (точнее, мы не составляем исключения среди граждан других стран , например, россиян) характеризует холуйство как страсть, пофигизм. Разве не ясно, что вызрело время, когда следует думать о необходимости начать действительные реформы и реформы эти должны быть связаны со структурными изменениями самой политической системы. И начинать их, как показывает наша обосравшаяся новейшая история, нужно своевременно, не ожидая наступления новой социальной катастрофы, когда мы получим вновь феномен вздыбленного общества типа Андижана 2005.



Бахадыр Ф. Мусаев 07 12 2018 Ташкент. Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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