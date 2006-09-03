Забытые солдаты Империи. Генерал Каспар Блюмер - строитель персидской армии и герой штурма Геок-Тепе

10:24 08.12.2018

ЦентрАзия начинает публикацию серии биографий малоизвестных военноначальников Русской Императорской армии - героев Туркестанских походов и Восточных войн. Просим дополнять и уточнять сведения.



БЛЮМЕР Каспар (Каспер) Николаевич

[27.08.1857 - 13.09.1941]

Из потомственных дворян Санкт-Петербургской губ. Евангелическо-лютеранского вероисповедания.



Окончил Саксонский Королевский кадетский корпус, Дрезден

Получил диплом Военного училища Энгерсе

Окончил Офицерскую Артиллерийскую школу (СПб.)? (1894)



с 26.06.1876 - окончил Кадетский корпус и начал службу в Армии Саксонского Королевства в полевом артиллерийском полку №28

28.08.1877 - по сдаче экзамена о высшем образовании в Военном училище в Энгерсе Высочайшим приказом Германского Императора получил аттестат зрелости на офицерский чин

с 2.09.1877 - по желанию уволен из Саксонской армии с производством в отставного подпоручика артиллерии

с 9(29).11.1877 - зачислен прапорщиком в 8-ю артиллерийскую батарею Рос. армии.

с 18.12.1877 - по прибытии в Гв. квартиру Действующей армии России в г. Брестовец прикомандирован к 18-й конно-артиллерийской батарее и прибыл в нее 31.12.1877

с 5.03.1879 - прикомандирован к Гвардейской конно-арт. бригаде

с 30.03.1879 - прибыл и зачислен прикомандированным к 4-й батарее бригады

с 6(30) 08.1879 - переведен в нее

с 3.09.1880 - переведен поручиком в 15-й Драгунский Тверской полк 2-й Кавказской Кавалерийской дивизии. Расквартирован в ур. Царские-Колодцы (Кавказский ВО).

с 9.11.1881 - переведен прапорщиком гвардии в Гв-ю конно-арт. бригаду;

с 15.11.1881 - зачислен в 4 батарею Гв-й конно-арт. бригады;

с 3.10.1883 - по выдержании приемного и переводного экзаменов зачислен в старший класс Академии Генерального Штаба;

с 8.04.1884 - подпоручик гвардии

22.05.1884 - по невыдержании экзамена отчислен из Академии Генерального Штаба;

с 16.06.1884 - переведен в 3-ю батарею Гв-й конно-арт. бригады;

с 13.02.1885 - переведен в 4-ю батарею Гв-й конно-арт. бригады;

с 24.03.1885 - поручик гвардии со старшинством с 1.01.85

с 24.03.1885 - прикомандирован к 4 батарее 19-й артбригады;

с 4.03.1886 - командирован в распоряжение заведующего обучением Персидской кавалерии /исполнял обязанности командира арт. батареи Персидской казачьей бригады;

с 17.03.1886 - до отбытия в Персию командирован как сопровождающий генерал-лейт. Комарова для осмотра новой афганской границы в Закаспийской обл.

5.02-6.05.1887 - распоряжением зав. обучением Перскавалерии командирован в гг. Исфаган, Шираб, Бендер-Гушир (Персия)

с 30.08.1891 - штабс-капитан гвардии;

с 24.11.1893 - приказом Кавказского ВО прикомандирован к Гв. конно-артиллерийской бригаде и отправлен в СПб, прибыл 3.12 и зачислен в 4-ю батарею.

с 5.03.1894 - капитан гвардии;

с 14.04.1894 - переведен в 3-ю батарею Гв. артбригады;

с 19.04.1894 - командирован в переменный состав Офицерской Артшколы;

с 15.09.1894 - откомандирован от Школы по ее окончании как заболевший в г. СПб.;

с 31.10.1894 - по выздоравлении прибыл в свою батарею;

с 28.03.1895 - переведен в 1-ю Его Величества батарею Гв. артбригады (прибыл в нее с 5.04);

с 3.04.1895 - командир 13-й Конно-артиллерийской батареи

с 3.04.1895 переименован из гв. капитана в подполковника (прибыл с 26.07.95)

с 5.10.1895 - командир 7-й Конно-артиллерийской батареи (сдал 13 батарею 19.10 и убыл в 7-ю с 26.11, прибл в нее с 27.11).

19-23.08.1898 - командирован в г. Волковыск для приема и распределения лошадей по батареям;

с 10.12.1899 - командир 14-й Конно-артиллерийской батареи (с 13.01.1900 - отправлен в нее и прибыл с 15.01.1900)

с 22.05.1900 - полковник за отличия

с 22.05.1900 - командир 3-го Конно-артиллерийского Дивизиона (прибыл и вступил с 2.10.1900)



[генерал-майор с 1907

на 1 января 1909 г. - генерал-майор, генерал для особых поручений при главнокомандующем Туркестанским ВО

генерал-лейтенант с 21.01.1913

После 1917 - в эмиграции во Франции, в 1931 в Париже.

Ум. после 1938 г. ]



В походах и делах:

Уч-к Русско-Турецкой войны 1877-78 гг.

Ахал-Текинская экспедиция 13.09.1880-28.04.1881 (участвовал в осаде и штурме Геок-тепе 12.01.1881).



Ран нет



Находился в отпусках:

28.08-25.09.1878 - в 28-дневном отпуске;

26.10-26.12.1878 - в 2-месячном

29.10-19.11.1879

12.08-12.11.1881 - в 3-месячном

5-19.10.1883

25.07.1884-25.06.1885 - в 11-месячном без содержания

15.09-13.10.1891

26.03-9.06.1893 - 2,5-месячный без содержания

1-28.11.1894

с 5.10.1895 - 12.01.1896 - в 14-дневном отпуске, вернулся с просрочкой по болезни, признанной уважительной

5.10-22.11.1896 и 27-31.12.1896

26.01-2.02.1897 и 26.07-5.08.1897

1-15.02.1898 и 8-18.05.1898 и 22.10-22.12.1898

24.03-3.04.1899 и 5-8.05.1899 и 1-12.06.1899

2.10-23.11.1899 - просрочил отпуск на 24 дня по болезни, просрочка признана уважительной

4-24.04.1900 и 9-23.07.1900 и 3-5.11.1900 и 10-12.12.1900

5-12.04.1901 и 10.11.1901-10.01.1902

12-18.04.1902 и 3.11.1902-3.01.1903

5-13.09.1903 и 8-13.10.1903 и 10-20.11.1903

21.01-21.03.1904 и 20-27.04.1904 и 5-17.09.1904 и 10-12.12.1904

14.01-14.03.1905 и 17-27.04.1905

23.01-2.02.1906 и 12.03-7.04.1906



Жалованье - 1200 руб. в год + 1560 р. столовых + 570 р. квартирных.



Награды;

орден Св. Анны 4-й ст. с надписью "За храбрость" (15.06.1881)

орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (28.01.1882)

орден Св. Анны 3-й ст. (15.06.1882)

орден Св. Станислава 2-й ст. (19.07.1898)

представлен командованием к ордену Св. Владимира 4-й ст. с бантом и надписью "За 25 лет" беспорочной службы

светло-бронзовая медаль "В память царствования Императора Александра 3-го"

св.-бронз. медаль "В память войны 1853-55 гг."

медаль "В память походов в Ср. Азию"

серебр. медаль "За штурм Геок-тепе"

Имеет право на знак "В память 50-летия состояния Е.И.Высоч-ва вел. кн. Михаила Николаевича в должности Генерал-фельдцейхмейстера (приказ 1906 г.)

Персидский орден Льва и Солнца 2-й ст. (разрешено носить ВП 23.05.1892)

Почетная сабля, украшенная драгоценными камнями от Шаха Ирана /разрешено получить без права ее ношения/ "за 8-летнюю деятельность по устройству артиллерийской части при Персидской казачьей бригаде и обучению ее чинов" (24.05.1894)



Жена 1-я?

София Павловна ур-я Арапова (Поджио) (1860-?), Фрейлина при дворе императрицы Марии Федоровны.

также состояла в браке с Петром Яблонович-Снатским

и Михаилом Александровичем Поджио (1850-1889) 1-м секретарем посольства России в Иране. Около 1880 родила от него сына Александра*.



На 1906 г.

Состоит в 2-м браке с дочерью генерал-майора Екатериной Ивановной Аненковой. Дети от 1-го брака: Николай (3.07.1892), Екатерина (30.10.1897), Вера (3.06.1899)



Имущество: Дом в СПб. - Казанская часть 1 участок по Мойке №10



Послужной список от 9.04.1906



*

Cведения из http://amazon7u.appspot.com/ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:965245 - требуют проверки



РГВИА

400-12-24152

с. 7-14



дополнение:

30 марта 1910 года в столичном журнале "Разведчик" вышла статья генерал-майора К. Блюмера "Офицеры-востоковеды". В ней в нелицеприятном свете были показаны результаты преподавания на Ташкентских офицерских курсах, было подвергнуто сомнению знание персидского языка заведующим курсами И.Д.Ягелло, резко критиковались изданные при штабе Туркестанского военного округа руководства и словари по восточным языкам... Ответы И.Д. Ягелло на эту статью были напечатаны в "Туркестанских ведомостях" от 27 апреля 1910 года № 92 и в "Разведчике" № 1019. В них говорилось, что экзамены 1908 года по персидскому -49- языку, на которых присутствовал генерал-майор Блюмер, были не выпускные, а переводные, промежуточные, уровень знаний, продемонстрированный тогда офицерами, не вызвал вопросов у экзаменаторов. В целом персидский язык изучался на курсах в среднеазиатском его варианте, а не классическом фарси Центральной Персии, которым владел генерал-майор Блюмер, прослуживший несколько лет в казачьей Персидской бригаде. Вернувшись на родину, он обратился к И.Д. Ягелло с просьбой принять его преподавателем персидского языка на курсы. Поскольку вакантных должностей не было, его просьба была отклонена, так же, как и предложение составить персидско-русский словарь – к тому времени значительная часть работы по сбору материала для такого издания была уже проделана самим Ягелло. Все эти обстоятельства и побудили генерал-майора Блюмера начать кампанию против Ташкентских офицерских курсов и лично их заведующего...

(Загородникова Т.Н. http://regiment.ru/Lib/C/74.htm)



подготовила:

Андреева Валерия Витальевна