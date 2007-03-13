Забытые солдаты Империи-2. Генерал Август Аурениус - комбат 18-го Туркестанского и покоритель Китая

00:41 10.12.2018

ЦентрАзия продолжает публикацию послужных списков офицеров Русской Императорской армии - отличившихся в Восточных войнах, но практически неизвестных современному читателю.



АУРЕНИУС Август Васильевич

[22.03.1850 - ..]

Уроженец Вел. кн-ва Финляндского Российской Империи. Сын коронного фогхта /уездного начальника/. Лютеранин. Из шведских дворян.



Образование: окончил Финляндский кадетский корпус по 1 разряду (1862-69).



С 15.08.1862 - зачислен в корпус кадетом;

с 07.1867 - ефрейтор-кадет

с 06.1868 - мл. унтер-офицер-кадет

с 12.07.1869 выпущен из корпуса в службу подпоручиком в Санкт-Петербургский Гренадерский короля Фридриха-Вильгельма 3-го полк (с 17.08 - отправлен, с 29.08 - прибыл).

с 17.08.1872 - поручик

с 14.06.1873 - командующий ротой (с 17.05.74 утвержден командиром)

с 31.03.1874 - штабс-капитан

с 3.09.1875 - командир 3 стр. роты

+ 23.07.1877-1.02.78 - член полкового суда

с 16.04.1878 - капитан,

с 4.06.1880 уволен из РИА для поступления в Болгарскую армию (отправлен 24.06.80)

с 22.07.1880 - прикомандирован к 3-й Радомирской пешей дружине командующим 2 роты

с 28.08.1880 - утвержден командиром 2 роты 3-й дружины Болгарской армии

с 1.10.1880 - командир 11-й Орханийской пешей дружины, отправлен с 4.10, сформировал дружину и вступил в ее командование с 15.10.80

с 27.10.1881 - командир 16-й Проводийской пешей дружины /с 12.10.84 дружина вошла в состав 8-го Приморского пешего полка/

2.11. сдал 11 дружину и с 5.11. принял 16-ю

с 24.03.1882 - майор за отличия

+ с 5.07.1882 - председатель военного суда Восточного отдела /округа/ Болгарии

+ с 19.07.82 - 17.10.82 - "для усмирения разбойничества" назначен начальником Варненского военного района на правах корпусного командира в военное время;

+ 23.07-2.09.1882 - и.о. коменданта г. Варна

+ в ? - 1.03.85 - пред. Варненской приемной комиссии

с 16.09.1885 - уволен из Болгарской армии в отставку

с 30.10.1885 - возвращен в РИА в свой Санкт-Петербургский Гренадерский с чином - капитан

с 3.04.1886 - подполковник со старшинством с 24.03.85,

с 3.04.1886 - переведен в 66-й Бутырский пех. полк 17-й пех. дивизии 14-го армейского корпуса (зачислен в него с 24.04, отправлен с 2.05 и прибыл в полк с 4.05)

с 10.09.1886 - и.д. зав. хозяйством полка (утвержден с 30.07.87)

с 15.02.1888 - прикомандирован к 65-му Московскому пех. Е.И.Высоч. наследника Цесаревича полку для принятия в оном должности завхоза

с 3.03.1888 - сдал должность завхоза 66 полка

с 4.03.1888 - зачислен и принял должность завхоза 65 полка

с 2.07.1888 - переведен в 65 Московский полк

с 7.07.1888 - исключен из списков 66-го

с 9.08.1888 - утвержден завхозом 65 полка

10.02-3.03.1889 и 6-24.04.1889 и 1-14.09.1889 и 28.01-24.02.1890 и 21.12.1890-18.01.1891 - врид. командира 65 Московского полка

16.08-3.09.1890 - во время Больших маневров в присутствии Императора в районе Ровно исполнял должность офицера Генерального Штаба при штабе 17-й пехотной дивизии;

с 15.01.1892 - сдал должность завхоза и вступил в и.д. командира 4 батальона 65 полка

с 20.02.1892 - прикомандирован к 72-му Тульскому пех. полку 17-й пех. дивизии 14-го арм. корпуса (прибыл в него с 23.02)

26.02-27.04.1892 - врид. командира 2 батальона 72 полка

с 27.04.-28.07.1892 - командующий 1 батальона 72 полка

с 7.05.1892 - переведен в 72 полк и утвержден председателем его полкового суда;

с 28.07.1892 - прикомандирован к 69 Рязанскому пех. полку 18-й пех. дивизии

с 29.07.1892 - прибыл в полк и принял и.д. завхоза полка

с 5.12.1892 - переведен в 69 полк,, с 21.12 - исключен из списков 72-го, и с 21.12 - зачислен в списки 69-го

12.05-24.06.1895 - врид. командира 1 батальона 69 полка

с 24.07.1895 - сдал должность завхоза и утвержден командующим 1 батальоном 69 полка;

24.07-3.08.1895 - врид. завхоза 69 полка;

с 7.08.1895 - утвержден командиром 1 батальона 69 полка

с 22.04.1896 - Высочайшим приказом учеба в Финлянском кадетском корпусе (2 года старшего класса) засчитана в срок военной службы;

с 14.05.1896 - полковник за отличия по службе

3-13.07.1896 - врид. командира 69 полка

27.05-2.07.1897 - врид. пред. полкового суда 69 полка



2.07.1897-15.08.1898 - командир 18-го (с 06.1900 - это 12-й) Туркестанского лин. батальона, Коканд 3-й Туркестанской линейной бригады.

/с 21.07 исключен из списков 69 полка, с 3.09.97 отправлен и с 15.09.97 прибыл и вступил в командование 18 ТЛБ/



с 15.08.1898-9.10.1903 - командир 3-го Восточно-Сибирского стр. полка 1-й Восточно-Сибирской стр. бригады 1-го Сибирского арм. корпуса, Приморская обл.

(с 8.09.98 исключен из списков ТЛБ, но остался в прикомандировании к нему до отъезда к новому месту службы 13.01.1899, прибыл и вступил в командование 3-м ВостСибполком с 18.04.1899

+ 24.09-10.10.1900 и 28.12.1900-9.01.1901 - врид. командующего 1-й Вост.-Сиб. стр. бригадой;

+ 31.12.1900-23.09.1902 - приказом по Южно-Маньчжурскому отряду назначен начальником полкового округа

+ 23.01.1901-23.09.1902 - также начальник Синьминтинского гарнизона, Китай

+ 3.12.1902-9.01.1903 и 14-21.02.1903 - врид. командующего 1-й Вост.-Сиб. стр. бригадой;



с 5.02.1903 - генерал-майор (в награду "за отличия в делах против китайцев")



с 15.12.1903 - Высочайшим приказом (по его просьбе) зачислен в списки 3-го Восточно-Сиб. полка с правом ношения его формы [в других частях и местах службы].



с 1903-1904 - командир 2-й бригады 44-й пехотной дивизии, г. Умань Киевского ВО



Участник Русско-турецкой войны с 24.08.1877-26.08.1878.

С 24.08.78 - выступил с полком по ЖД из Варшавы,

с 29.08.78 - пересек границу Румынии в Унгенах,

с 7.09.78 - форсировал Дунай у Систова и вошел на территорию Османоской Империи

С 1.10.78 в составе Западного отряда Карла Румынского (осада Плевны и боев при осаде); с 2.10.77-20.01.78 - в составе Западного отряда генерала Гурко

13-19.12.1877 - перешел с отрядом Балканы;

18.12.1877 - участвовал в бою у Ташкисенах,

25.12.1877 - участвовал в бою у дер. Мочка;

в 01.1878 - боев у г. Филипполь и дальнейшем наступлении на Андрианополь и далее к побережью Мраморного моря

В 02-05.1878 - на зимних квартирах у г. Симврия;

16.08.1878 - вернулся на кораблях в Одессу



и китайской кампании 1900-1901 - лично участвовал в взятии Старого Ню-Чжуана в составе Южно-Маньчжурского отряда.



Родового и приобретенного имущества не имеет.



Награды:

орден Св. Владимира 3-й ст. с мечами (15.03.1901)

орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (30.04.1878)

орден Св. Анны 2-й ст. (22.05.1889)

орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (7.12.1877)

Св. Станислава 2-й ст. с мечами (16.04.1878)

Св. Станислава 3-й ст. (4.11.1875)

Золотое оружие с надписью "За храбрость" (18.03.1901) - "за отличия в делах против китайцев"

светло-бронз. медаль "В память войны 1877-78 гг."

серебр. медаль "За поход в Китай. 1900-1901 гг." (20.10.1901)

серебр. медаль "В память царствования Имп. Александра 3-го"

приравненный к медали знак Красного Креста за оказание помощи больным и раненым на Дальнем Востоке (6.06.1902)

Прусский орден Красного Орла 3-й ст. с мечами (16.10.1879)

Прусский орден Королевской Короны 4-й ст. (4.05.1873)

Болгарский орден Св. Александра 5-й ст. (9.09.1884)

Командорский Крест 1 класса Шведского ордена Меча (18.04.1899)

Румынский Железный Крест



Был в отпусках:

20.07-15.08.1869 - в 28-дневном с сохранением содержания

22.07-20.09.1871 - 2-месячном

25.11-23.12.1872 - 28-дневном

18.07-8.08.1875 - 21-дневном

13.09-4.10.1880 - 21-дневном

23.09-24.10.1884 - 1-месячном

9-20.08.1886 - 14-дневном

6.11.1891-6.01.92 - 2-месячном

30.09-14.10.189? /неразборчиво/

24.06.-21.07.1895

7-24.07.1897 - по домашним обстоятельствам

20.09-26.10.1901



Жена - дочь дворянина Елена Андреевна Кшивицкая, дети: Август-Антон (род. 1/13.06.1873 - так в тексте), Александр-Леопольд-Владислав (2/14.11.1875, Варшава - 5.01.1938), офицер РИА, на 1909 - капитан 6-го резервного артдивизиона, 21.12.1937 арестован в г. Томск органами НКВД, осужден к ВМН и расстрелян по фальсифицированному делу т.н. "Союза Спасения России", реабилитирован.

Мария-Япина (24.06.1881) - лютеране.



Получает жалованья 2004 руб. + 2700 р. столовых + 1034 руб. квартирных в год.



Послужной список от 6.10.1903



РГВИА

400-2-7235

/персональное дело/



Подготовила:

Андреева Валерия Витальевна