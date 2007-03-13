|Забытые солдаты Империи-2. Генерал Август Аурениус - комбат 18-го Туркестанского и покоритель Китая
00:41 10.12.2018
ЦентрАзия продолжает публикацию послужных списков офицеров Русской Императорской армии - отличившихся в Восточных войнах, но практически неизвестных современному читателю.
АУРЕНИУС Август Васильевич
[22.03.1850 - ..]
Уроженец Вел. кн-ва Финляндского Российской Империи. Сын коронного фогхта /уездного начальника/. Лютеранин. Из шведских дворян.
Образование: окончил Финляндский кадетский корпус по 1 разряду (1862-69).
С 15.08.1862 - зачислен в корпус кадетом;
с 07.1867 - ефрейтор-кадет
с 06.1868 - мл. унтер-офицер-кадет
с 12.07.1869 выпущен из корпуса в службу подпоручиком в Санкт-Петербургский Гренадерский короля Фридриха-Вильгельма 3-го полк (с 17.08 - отправлен, с 29.08 - прибыл).
с 17.08.1872 - поручик
с 14.06.1873 - командующий ротой (с 17.05.74 утвержден командиром)
с 31.03.1874 - штабс-капитан
с 3.09.1875 - командир 3 стр. роты
+ 23.07.1877-1.02.78 - член полкового суда
с 16.04.1878 - капитан,
с 4.06.1880 уволен из РИА для поступления в Болгарскую армию (отправлен 24.06.80)
с 22.07.1880 - прикомандирован к 3-й Радомирской пешей дружине командующим 2 роты
с 28.08.1880 - утвержден командиром 2 роты 3-й дружины Болгарской армии
с 1.10.1880 - командир 11-й Орханийской пешей дружины, отправлен с 4.10, сформировал дружину и вступил в ее командование с 15.10.80
с 27.10.1881 - командир 16-й Проводийской пешей дружины /с 12.10.84 дружина вошла в состав 8-го Приморского пешего полка/
2.11. сдал 11 дружину и с 5.11. принял 16-ю
с 24.03.1882 - майор за отличия
+ с 5.07.1882 - председатель военного суда Восточного отдела /округа/ Болгарии
+ с 19.07.82 - 17.10.82 - "для усмирения разбойничества" назначен начальником Варненского военного района на правах корпусного командира в военное время;
+ 23.07-2.09.1882 - и.о. коменданта г. Варна
+ в ? - 1.03.85 - пред. Варненской приемной комиссии
с 16.09.1885 - уволен из Болгарской армии в отставку
с 30.10.1885 - возвращен в РИА в свой Санкт-Петербургский Гренадерский с чином - капитан
с 3.04.1886 - подполковник со старшинством с 24.03.85,
с 3.04.1886 - переведен в 66-й Бутырский пех. полк 17-й пех. дивизии 14-го армейского корпуса (зачислен в него с 24.04, отправлен с 2.05 и прибыл в полк с 4.05)
с 10.09.1886 - и.д. зав. хозяйством полка (утвержден с 30.07.87)
с 15.02.1888 - прикомандирован к 65-му Московскому пех. Е.И.Высоч. наследника Цесаревича полку для принятия в оном должности завхоза
с 3.03.1888 - сдал должность завхоза 66 полка
с 4.03.1888 - зачислен и принял должность завхоза 65 полка
с 2.07.1888 - переведен в 65 Московский полк
с 7.07.1888 - исключен из списков 66-го
с 9.08.1888 - утвержден завхозом 65 полка
10.02-3.03.1889 и 6-24.04.1889 и 1-14.09.1889 и 28.01-24.02.1890 и 21.12.1890-18.01.1891 - врид. командира 65 Московского полка
16.08-3.09.1890 - во время Больших маневров в присутствии Императора в районе Ровно исполнял должность офицера Генерального Штаба при штабе 17-й пехотной дивизии;
с 15.01.1892 - сдал должность завхоза и вступил в и.д. командира 4 батальона 65 полка
с 20.02.1892 - прикомандирован к 72-му Тульскому пех. полку 17-й пех. дивизии 14-го арм. корпуса (прибыл в него с 23.02)
26.02-27.04.1892 - врид. командира 2 батальона 72 полка
с 27.04.-28.07.1892 - командующий 1 батальона 72 полка
с 7.05.1892 - переведен в 72 полк и утвержден председателем его полкового суда;
с 28.07.1892 - прикомандирован к 69 Рязанскому пех. полку 18-й пех. дивизии
с 29.07.1892 - прибыл в полк и принял и.д. завхоза полка
с 5.12.1892 - переведен в 69 полк,, с 21.12 - исключен из списков 72-го, и с 21.12 - зачислен в списки 69-го
12.05-24.06.1895 - врид. командира 1 батальона 69 полка
с 24.07.1895 - сдал должность завхоза и утвержден командующим 1 батальоном 69 полка;
24.07-3.08.1895 - врид. завхоза 69 полка;
с 7.08.1895 - утвержден командиром 1 батальона 69 полка
с 22.04.1896 - Высочайшим приказом учеба в Финлянском кадетском корпусе (2 года старшего класса) засчитана в срок военной службы;
с 14.05.1896 - полковник за отличия по службе
3-13.07.1896 - врид. командира 69 полка
27.05-2.07.1897 - врид. пред. полкового суда 69 полка
2.07.1897-15.08.1898 - командир 18-го (с 06.1900 - это 12-й) Туркестанского лин. батальона, Коканд 3-й Туркестанской линейной бригады.
/с 21.07 исключен из списков 69 полка, с 3.09.97 отправлен и с 15.09.97 прибыл и вступил в командование 18 ТЛБ/
с 15.08.1898-9.10.1903 - командир 3-го Восточно-Сибирского стр. полка 1-й Восточно-Сибирской стр. бригады 1-го Сибирского арм. корпуса, Приморская обл.
(с 8.09.98 исключен из списков ТЛБ, но остался в прикомандировании к нему до отъезда к новому месту службы 13.01.1899, прибыл и вступил в командование 3-м ВостСибполком с 18.04.1899
+ 24.09-10.10.1900 и 28.12.1900-9.01.1901 - врид. командующего 1-й Вост.-Сиб. стр. бригадой;
+ 31.12.1900-23.09.1902 - приказом по Южно-Маньчжурскому отряду назначен начальником полкового округа
+ 23.01.1901-23.09.1902 - также начальник Синьминтинского гарнизона, Китай
+ 3.12.1902-9.01.1903 и 14-21.02.1903 - врид. командующего 1-й Вост.-Сиб. стр. бригадой;
с 5.02.1903 - генерал-майор (в награду "за отличия в делах против китайцев")
с 15.12.1903 - Высочайшим приказом (по его просьбе) зачислен в списки 3-го Восточно-Сиб. полка с правом ношения его формы [в других частях и местах службы].
с 1903-1904 - командир 2-й бригады 44-й пехотной дивизии, г. Умань Киевского ВО
Участник Русско-турецкой войны с 24.08.1877-26.08.1878.
С 24.08.78 - выступил с полком по ЖД из Варшавы,
с 29.08.78 - пересек границу Румынии в Унгенах,
с 7.09.78 - форсировал Дунай у Систова и вошел на территорию Османоской Империи
С 1.10.78 в составе Западного отряда Карла Румынского (осада Плевны и боев при осаде); с 2.10.77-20.01.78 - в составе Западного отряда генерала Гурко
13-19.12.1877 - перешел с отрядом Балканы;
18.12.1877 - участвовал в бою у Ташкисенах,
25.12.1877 - участвовал в бою у дер. Мочка;
в 01.1878 - боев у г. Филипполь и дальнейшем наступлении на Андрианополь и далее к побережью Мраморного моря
В 02-05.1878 - на зимних квартирах у г. Симврия;
16.08.1878 - вернулся на кораблях в Одессу
и китайской кампании 1900-1901 - лично участвовал в взятии Старого Ню-Чжуана в составе Южно-Маньчжурского отряда.
Родового и приобретенного имущества не имеет.
Награды:
орден Св. Владимира 3-й ст. с мечами (15.03.1901)
орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (30.04.1878)
орден Св. Анны 2-й ст. (22.05.1889)
орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (7.12.1877)
Св. Станислава 2-й ст. с мечами (16.04.1878)
Св. Станислава 3-й ст. (4.11.1875)
Золотое оружие с надписью "За храбрость" (18.03.1901) - "за отличия в делах против китайцев"
светло-бронз. медаль "В память войны 1877-78 гг."
серебр. медаль "За поход в Китай. 1900-1901 гг." (20.10.1901)
серебр. медаль "В память царствования Имп. Александра 3-го"
приравненный к медали знак Красного Креста за оказание помощи больным и раненым на Дальнем Востоке (6.06.1902)
Прусский орден Красного Орла 3-й ст. с мечами (16.10.1879)
Прусский орден Королевской Короны 4-й ст. (4.05.1873)
Болгарский орден Св. Александра 5-й ст. (9.09.1884)
Командорский Крест 1 класса Шведского ордена Меча (18.04.1899)
Румынский Железный Крест
Был в отпусках:
20.07-15.08.1869 - в 28-дневном с сохранением содержания
22.07-20.09.1871 - 2-месячном
25.11-23.12.1872 - 28-дневном
18.07-8.08.1875 - 21-дневном
13.09-4.10.1880 - 21-дневном
23.09-24.10.1884 - 1-месячном
9-20.08.1886 - 14-дневном
6.11.1891-6.01.92 - 2-месячном
30.09-14.10.189? /неразборчиво/
24.06.-21.07.1895
7-24.07.1897 - по домашним обстоятельствам
20.09-26.10.1901
Жена - дочь дворянина Елена Андреевна Кшивицкая, дети: Август-Антон (род. 1/13.06.1873 - так в тексте), Александр-Леопольд-Владислав (2/14.11.1875, Варшава - 5.01.1938), офицер РИА, на 1909 - капитан 6-го резервного артдивизиона, 21.12.1937 арестован в г. Томск органами НКВД, осужден к ВМН и расстрелян по фальсифицированному делу т.н. "Союза Спасения России", реабилитирован.
Мария-Япина (24.06.1881) - лютеране.
Получает жалованья 2004 руб. + 2700 р. столовых + 1034 руб. квартирных в год.
Послужной список от 6.10.1903
РГВИА
400-2-7235
/персональное дело/
Подготовила:
Андреева Валерия Витальевна