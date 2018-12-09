Водоснабжение Душанбе: как осилить резкий скачок тарифа на воду? - К.Сирожидинов

00:30 11.12.2018 Водоснабжение Душанбе: как осилить резкий тарифный скачок на воду?



В соответствии с Постановлением Председателя города Душанбе №625 от 17 сентября 2018 года тарифы на питьевую воду и водоотведение для городского населения своеобразно и скачкообразно увеличены с 15 октября 2018 года.



Так, ныне горожанам, имеющим в своей квартире/жилом доме водосчетчик, услуги по подаче питьевой воды приходиться оплачивать по 1,73 сомони за один кубометр (1000 литров) использованной на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды воды. Собственно, же новый тариф без учета НДС составляет 0,49 сомони/куб.м. С учетом стандартной ставки НДС (18%) - 0,578 сомони/куб.м. Далее, предписано объем использованной воды умножить на тариф и результат повторно умножить на коэффициент - 3 (три). Это, что за коэффициент, что за показатель и чего оно отражает? К сожалению, в тексте Постановления об этом ничего не сказано.



Таким образом, цена централизованно подаваемой в квартиры (с водомерами) питьевой воды, источника жизни, одномоментно возросла в 3,7 раза или на 370% (до 15 октября было 0,46 сомони за 1 м3).



Аналогично по водоотведению (канализации). Новый тариф на централизованный отвод сточных вод без учета НДС составляет 0,17 сомони/куб.м. С учетом НДС - 0,2 сомони. С коэффициентом 3(три) - 0,6 сомони за кубометр отведенной бытовой сточной воды.



Итого, городские жители жилье которых не зависимо от ее благоустройства и количества жителей оборудовано водосчетчиком и подсоединена к централизованной системе водоснабжения и водоотведения от ныне в сумме должны платить всего 2 сомони 33 дирам (25 цента или 0,25 долл. США) за кубометр использованной питьевой воды и соответственно отведенного стока.



Это не зависимо от того, кубометр воды использовано за один день или за десять дней. В результате резкого тарифного скачка, абсолютное увеличение платежа составит примерно 9,2 сомони на человека в месяц. А это запредельное значение роста платежа за воду. Не следует забывать, что рост тарифов не должен превышать инфляцию.



Иначе обстоит дело с жильем не оборудованным водосчетчиком но подсоединенным к системе водоснабжения и канализации. В этом случае услуги по подаче воды оплачиваются тарифом 0,58 сомони за кубометр без умножения на коэффициент 3(три). Объем израсходованной воды вычисляется по нормам водопотребления исходя из степени благоустройства жилья и количества жителей. За канализацию (отвод сточных вод) - 0,2 сом/куб. м. Объем отвода то, же, что и объем водопотребления. Итого: 0,78 сомони/куб. м.



В городе очень много жилых домов индивидуальной застройки с водопроводом, но без канализации, с водосчетчиком и без нее. В таком случае оплата производится только за питьевую воду. Если установлен счетчик воды применяется первое правило (1,73 сомони/куб.м), если ее нет, то-второе (0,58 сомони/куб. м умноженное на нормативные затраты воды на одного человека в зависимости от благоустройства жилья далее умноженное на количество жителей) .



Теперь долг горожан - своевременно оплачивать услуги за водоподачу в соответствии с новыми установленными тарифами и правилами.



Как видим, ныне проблема водоснабжения уже переросла в проблему экономическую. В связи с повышением тарифов, интерес к экономии питьевой воды и при наличии водосчетчика в квартире - возрос, и прежде всего с точки зрения возможности меньше платить.



Для достижения этой цели методы и средства экономии воды разнообразны:



Прежде всего, нужно активно продолжить установку индивидуальных водосчетчиков в каждой квартире, в домохозяйстве, чем и обеспечивается существенное сокращение водопотребления. При установлении счетчика население рассчитывается за услуги по водоснабжению в общем объеме израсходованной воды.



Счетчики меняют экономическое содержание платы населением за водоснабжение. При наличии водосчетчика плата характеризуется как плата за конкретный израсходованный объем питьевой воды.



Теперь, как сказано выше, итоговый тариф на питьевую воду для жилищного фонда, оборудованного водосчетчиками на примере города Душанбе составляет 1,73 сомони за один кубометр (1000 литров) израсходованной воды. Если жилье оборудовано и канализацией (централизованным водоотведением), то к тарифу прибавляется еще 0,6 сомони, предполагая, что такое же количество воды сливается в сток и отводится на очистку. Безвозвратные потери использованной питьевой воды являются незначительными и поэтому ими пренебрегают и считают, что какое количество питьевой воды израсходовано такое же количество воды сливается в сток. Таким образом, общий суммарный тариф как подчеркнуто выше, составляет 2,33 сомони за один кубометр использованной воды.



После установки счетчика, как правило, уровень среднесуточного водопотребления снижается в 2 раза. В настоящее время, в квартирах, где установлены водосчетчики водопотребление не превышает 180 литров на человека в сутки. Если принять состав семьи из 5-ти человек, то месячный расход питьевой воды максимум составляет 27 кубометров. Оплата составит - 62,9 сомони в месяц при наличии канализации, и 46,7 сомони в месяц без подключения к канализационной сети.



Как известно, достаточное количественно-качественное потребление воды населением выступает в качестве одной из основных характеристик уровня народного благосостояния.



В отличие от других систем массового обслуживания, в системах коммунального водоснабжения жители самостоятельно и немедленно удовлетворяют свои потребности в воде, т.е. сами реализуют заявку на воду без участия работников водопроводных предприятий. Они предъявляют свои заявки (открывая краны) совершенно независимо один от другого в любые произвольные моменты времени и в течение любых произвольных промежутков времени. Пользуются водой по своему усмотрению, и никто никогда не может задать, сколько и когда именно жители могут израсходовать воды.



Составляющие водопотребления населением (статьи расхода воды): полезный расход воды, нерациональный расход воды, утечки воды из смывных бачков и другой водоразборной арматуры.



Не секрет, что в жилищном фонде значительное количество воды расходуется бесполезно. Эти бесполезные траты воды обычно проявляются в виде утечек и нерационального использования.



Утечка воды - это самопроизвольное истечение воды из различных элементов систем водоснабжения (трубопроводов, оборудования, арматуры, резервуаров и т.п.) независимо от воли человека, под действием естественных сил (напор, гравитация). Утечки только в жилищном фонде в среднем по городу Душанбе оцениваются в размере более 20% суммарного отпуска воды населению столицы. Таким образом, более 20% питьевой воды в городе уходит без применения прямо в канализацию. Это весьма высокий уровень.



Утечка воды в квартирах представляют собой вид потерь, размер которых полностью зависит от технического состояния систем внутреннего водоснабжения, поэтому они могут быть практически полностью устранены. Утечки воды происходят главным образом через водоразборную и водозапорную арматуру. Основная часть утечек воды, наблюдающихся в квартирах (до 90%) происходит через смывные бачки. Таким образом, эффективность устранения утечек воды в квартирах зависит от того, в какой мере устранены утечки воды из смывных бачков.



Основное внимание должно быть сосредоточено на устранении тех утечек воды, которые относительно велики по своему размеру, а главное, носят более или менее постоянный характер. Речь идет об утечках воды из водоразборной арматуры - водоразборных кранов, кранов-смесителей, и особенно поплавковых клапанов старых смывных бачков. Основной способ устранения этих утечек - своевременная и качественная регулировка и ремонт указанных водоразборных устройств.



В практике эксплуатации, регулировку и ремонт водоразборных устройств обычно производят в случаях появления утечек воды при закрытых кранах, течей из сальника, подтекания воды через перелив из смывного бачка. Эти утечки могут быть вызваны износом элементов водоразборной арматуры или ее дефектами либо повышенными напорами сверх расчетных значений, особенно в ночное время. Поэтому, водоразборную арматуру рекомендуется регулировать ночью (при повышении напора), т.е. с учетом повышения напора ночью. Если регулировать днем, то с повышением напора ночью, из-за недостаточно надежной работы запирающих клапанов, неизбежно появляются утечки воды. Это явление особенно характерно для поплавковых клапанов смывных бачков старой модификации в ночные часы. Если непроизводительные расходы будут наблюдаться во всех типах водоразборной арматуры, то утечка воды будет, происходит главным образом через поплавковые клапаны смывных бачков.



Наиболее быстро изнашиваемыми деталями, особенно в подвижных соединениях, являются уплотнительные элементы (прокладки, сальники). Срок их службы в среднем до 3 лет. Таким образом, утечки воды могут возникать из-за несвоевременных замены уплотнителей, а также при срыве резьбы штока и повреждения седла.



Для устранения утечек воды из водоразборной арматуры необходимо отключить воду, для чего на стояке или на подводке в квартиру закрывают запорный вентиль и производят ремонт. При срыве резьбы штока ремонт сводится к замене вентильной головки, при повреждении седла - к замене корпуса смесителя. При протекании воды вследствие износа прокладки ее меняют на новую, предпочтительно резиновую.



Даже небольшие колебания напоров вызывают изменения в рабочих напорах водоразборной арматуры здания. Установлено, что с повышением напора на каждые 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) водопотребление не зависимо ни от каких других условий в среднем возрастает на 6-8%.



Нерациональное использование воды - является прямым результатом воздействия человека на управляемые элементы системы водоснабжения (санитарно-техническую арматуру), хотя объем рациональных затрат воды в определенной степени также зависит от технических причин (напор). Полностью устранить нерациональное использование в жилых зданиях невозможно, но его можно значительно снизить до уровня, при котором население не испытывает затруднений в пользовании водой. Сложившиеся традиции пользования водой, которые до последнего времени обеспечивались большим количеством воды, могут быть удовлетворены существенно меньшим количеством.



Режим водопотребления в жилых домах, самым непосредственным образом связан с ритмом жизни населения, чередованием праздничных, выходных и рабочих дней, сменой дня и ночи и т.п. Население расходует на одни и те же процедуры различные количества воды. Это зависит, прежде всего, от индивидуальных особенностей человека, семьи. Определенное влияние на режим водопотребления также оказывают культурные традиции водопользования и некоторые демографические признаки. Значительную роль играют уровень и стиль жизни населения, которые в свою очередь определяются возможностями экономики.



Данные наблюдений показывают, что нерациональное использование воды определяется прежде всего отношением потребителей к воде и в меньшей степени техническими причинами. Примерами расточительного использования воды в быту могут служить весьма распространенные случаи ее применения для охлаждения продуктов питания, постоянного протока воды через краны и смесители в периоды приготовления пищи, мытья посуды, стирки белья, купания и других хозяйственно-бытовых процедур.



Кроме того, потери воды связаны с увеличением полезного водопотребления (нерационального использования), которое обусловливается, с одной стороны, традициями и сложившимся укладом жизни, а с другой - являются следствием технических причин.



В действующих системах подачи и распределения воды, как показывают данные наблюдений, при перебоях в водоснабжении нерациональное использование питьевой воды в жилищном фонде обычно резко возрастает. Это обусловлено тем, что население запасает излишне большие количества воды впрок, а использует ее при перерывах в подаче воды далеко не полностью. При возобновлении подачи оставшаяся неиспользованной вода выливается в сток, и население вновь запасается ею в тех же количествах. В связи с этим спрос на воду бесконтрольно растет, бесполезная трата воды увеличивается, что приводит к перебоям в водоснабжении даже в тех городах РТ, где мощность системы водоснабжения достаточна для полного обеспечения водой всех потребителей. Таким образом, в городах, где системы водоснабжения работают с перебоями, т.е. там, где следовало бы особенно рачительно использовать воду, как это ни парадоксально, потери питьевой воды оказываются особенно большими.



Все эти виды трат сопряжены с бесхозяйственным отношением к воде, что является следствием укоренившегося неправильного представления о воде как о бесплатном даре природы. Несмотря на очевидные преимущества экономного использования, вода расходуется расточительно, сверх рациональной потребности, чему, к сожалению, благоприятствуют сложившиеся условия.



До настоящего времени бытует представление, что нет большой беды в том, что часть питьевой воды теряется в виде утечек в жилых зданиях или нерационально используется - ведь при этом вода полностью учитывается водосчетчиками абонентов и оплачивается ими в общем объеме израсходованной воды. Однако, если рассматривать проблему с позиций бюджета семьи, то потери воды у потребителей наносит прямой ущерб бюджету семьи. Следовательно, экономически целесообразно устранять потерь воды. За счет устранения ее потерь, обеспечивается снижение расходов по ее оплате со стороны потребителей.



Отсутствие воды в верхних этажах в отдельные часы указывает либо на недостаточность напора в городской водопроводной сети, либо на слишком большие потери напора во внутридомовом водопроводе. Последние, в свою очередь, могут быть обусловлены повышенным расходом воды (интенсивный разбор), сужением сечения труб вследствие обрастания их внутренних поверхностей, засорами, образующимися из оторвавшихся отложений. Повышенные расходы воды в нижних этажах связаны с избытком давления у водоразборной арматуры. Самым простым средством регулирования (ограничения) расхода являются диафрагмы (диски с отверстием), на которых гасится избыточное давление перед арматурой.



С точки зрения государственных интересов, экономия воды в быту позволяет расширять сферу обслуживания населения - т.е. передать сэкономленную воду ранее не обеспеченным ею потребителям.



Достигаемый эффект сокращения потребления воды экономически проявляется у потребителя и выражается в уменьшении последним расходов на оплату услуг. Так, если семья устранением утечек воды и сокращением уровня нерационального использования воды добьется снижения ее на 20%, то экономия составит 5,4 кубометров воды в месяц или 12,6 сомони. При этом относительная оплата за воду также снижается на 20% в месяц.



Экономию воды трудно продемонстрировать, но все, же она проявляется косвенно: как улучшение водоснабжения (за счет оптимального перераспределения воды между потребителями), и как экономия энергоресурсов на подачу воды.



Камолидин Сирожидинов, инженер

г. Душанбе, Таджикистан Источник - ЦентрАзия

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