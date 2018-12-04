Узбекистан не Исламский-5. Имена их напишут.., - Б.Мусаев

13:05 11.12.2018 Уважаемая редакция (centrasia.ru)



Обращаюсь к Вам с просьбой, чтобы Вы воспроизвели мою нижеследующую заметку( УЗБЕКИСТАН Не ИСЛАМСКИЙ (5). ИМЕНА ИХ НАПИШУТ... которую отправил 10 .12 2018 . Она очень важна, хотя бы потому, что является органическим продолжением предыдущих (4-х Узбекистан Не Исламский). Это – первых. Во – вторых, они (1-5) составляют единое целое.

Надо жить в Узбекистане (на протяжении 1989-2016, 2017-2018) видеть, слышать, думать, сравнивать времена, чтобы осознавать, понимать, где ложь, а где она слегка приправлена истиной, ...Говорят, пишут немало о начавшихся реформах, об этом более всего заявляет глава государства.. Правда, есть продвижки... Но все заглохнет со временем, если не произойдут структурные изменения в самой системе власти (политической системе) . К сожалению, таковых признаков нет в природе, точнее, в действиях президента Ш. Мирзияева. В частности, выступая в день празднования 26 годовщины принятия Конституции Республики Узбекистан ( 8.12 1992) глава государства остановился на проблеме кадров, что надеется на то, что в управление придут молодые...



Но вот вопрос..Что изменится, если за 26 лет появилось поколение, которое жило в иллюзорном мире понятий "мустакиллик", "юртбоши", "узбекская модель развития", и тп. Побасенок типа того, что институты узбекской государственности, прежде всего , успешно осуществляют функцию защиты права, осуществляют верховенство закона, максимально обеспечивают фундаментальные права и свободы человека и т.д. Выросло это поколение в условиях (они сами видели, слышали, в своей семье, детсадах, в средних и высших учебных заведениях, как исправляются - покупаются отметки, аттестаты, дипломы и.п. )... Вот отчего становится понятно, откуда и почему оно, наше общество такое... , которое больно и самое страшное, что видно невооруженным глазом, наблюдается, как говаривал проф Преображенский, "разруха в головах". Это рельефно выражено в стереотипах мышления негативного порядка. Эти стереотипы присущи и новым поколениям, ведь они жили, воспитывались, формировались в эпоху известной персоны власти. И их образ о мире, картинки в голове(стереотипы) мало чем отличаются от стереотипов мышления людей среднего, старшего поколения, которые стоят на смерть за эту картину мира...Словом, все это следует не изменять, а ломать, как и установившиеся порядки системы, напоминающие порядки зоны...

Не надо быть в моей шкуре - аналитика, кончать философский факультет МГУ, пройти стажировку Института социологии АН СССР, пройти школу Института философии АН СССР, будучи там аспирантом очником, защитить диссертацию, пройти огонь, воду и медные трубы, работая в Институте философии и права АН Уз ССР, вынужденным прозябать в должности главного специалиста Института Стратегических и Межрегиональных Исследований при президенте Республики Узбекистан (1993-1999) и далее находиться в свободном плавании, чтобы Понимать природу вещей, наши порядки, говорить, писать открыто о многих вещах, на которые наложено неофициальное табу.. А что же надо ? Быть просто Честным, не бояться, точнее, преодолевать страх. ..

Я и есть такой простой, как трикстер. Разумеется, не подобный шуту короля, образ которого описан Шекспиром ( в частности, см. "Король Лир") Я же натурально и однозначно махаллинский дурачок, он же простодушный узбекистанец, говорю то, о чем боялись и боятся до настоящего времени даже помыслить штатные мудрецы аппарата президента.

Слова, слова, слова ...

Ну, да ладно, извините за бла... бла Закругляюсь Пора и честь знать.



До свидания. Всех Вам благ земных .

Да, если желаете, то можете это мое послание к Вам опубликовать перед

Узбекистан Не Исламский (5). Имена их напишут...

Бахадыр Ф. Мусаев 11 12 2018 Ташкент Тузель-2



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Бахадыр Ф. Мусаев УЗБЕКИСТАН Не ИСЛАМСКИЙ (5).

ИМЕНА ИХ НАПИШУТ...

"Несчастны мы все, что наша земля приготовила нам такую почву – для злобы ..."

(А. Блок)

Они любят говорить о созидании. Сочинили даже слоган: "Сегодня строительство – Завтра история!" Но убежден, что многие из таковых, скажем так, причисляющие ныне себя к созидателям, достойны того, чтобы завтра их имена написали на заборах. И это станет тоже историей, только далеко не такой, которой можно гордиться.

Верю, нет, хочу надеяться и верить, что так и случится, иначе, если продолжится здравствование этих, так называемых созидателей, читай, "ищущих блага" ("барака топкурлар"), которые собственно и составляют Лицо- Маску, Дух чиновничьей машины, то после всех нас здесь - на месте нашей Родины останется кладбище. Ведь, не созидают, а разрушают они все и вся. Мало того, смердят они, отравляют воздух, землю, воду и заражают ... А потому должно напоминать и повторять людям:

с такой властью, в которой всем заправляют "друзья" народа не будет никакой нормальной жизни, потому как у них на словах одно, а на уме другое.

I. Иди и гляди!

Разве их действия не банально просты, напоминающие мир животных –хищников. Это к ним – "друзьям" и "слугам" народа применима крылатая фраза "Тяпнул спереди и замел следы сзади". Но, разумеется, не все просто с кадрами из "друзей"...

Говоря о них, следует не забывать библейскую истину, что по делам их узнаете их, "... ибо они говорят, и не делают" (ОТ МАТФЕЯ. 23:3). И потом, скажем так, совершая благоглупости, кадры, которые решат все, хорошо знают природу вещей, т.е. сложившийся у нас порядок, где нет места оставленной нам Алишером Навои заповеди:

"Не тронь ничью казну, ничью семью

И чти чужую честь, как честь свою"

Но к чему и кому метать бисер, если сами бесстыдные и хороводят всем, воплощая в жизнь принцип "узбекчилик", предварительно извратив его смысл.

Итак, главное, не то, что Они говорят, а делают и укрепляют свой порядок. Согласно ему (порядку):

с одной стороны, так заведено по установленным правилам, что "Ворон ворону глаз не выклюнет";

с другой – такова жизнь, где, по обыкновению, как гласит народная поговорка тех же узбеков

"Следователь записывает,

Деньги в карман засовывает".

Еще передают в народе из уст в уста



"Что вор и прокурор

Что взяточник и судья

Какая разница?"

II. А все же, что на самом деле они строят?

В простонародье, если судить, хотя бы по откликам на некоторые статьи в Сети, например, обсуждаемых на страницах Форума сайта centrasia.ru его завсегдатаями, то здесь можно прочитать, в частности, про "Узбекистан Не Исламский, или Жизнь По Бараньему Уставу" следующие слова.

09:32 .12.2018 Искандер | 176.40.253.217 [x]



Когда же станет светло над Узбекистаном? Прошло более полувека, безнадежно отстаем. Ведь съедят же нас потрохами, если враги захотят.

07:16 05.12.2018 | 95.213.218.187 [x]



Воруют все, но встречаются и дилетанты.

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05:24 05.12.2018 | 84.54.78.2 [x]



У нас никогда и ничего не случиться! Стадо баранов ...Хоть на бойню их поведи



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В руководстве должны быть люди, которые общечеловеческие интересы ставят выше личных или интересов каких-то групп.

ГДЕ ТАКИЕ ЛЮДИ?.. Правильно сказал Иисус Христос: - "Царство не изменится пока человек в себе не переменится." Сколько ни переустраивай вишневый сад, яблоки в нем не вырастут. Мы подошли к последней черте - либо правильный выбор жизненных ценностей либо дальнейшая духовная деградация и гибель. Но, увы, похоже, что все направлено на деградацию.

Квинтэссенцией всех этих незатейливых, но верной направленности рассуждений публики, являются в общем слова о том, что в Узбекистане феодализм, где, вместе с тем, наблюдается процесс становления "воровского капитализма", в ходе которого все втянуты в игру "купи –продайка", "отнимайка" и т.п..

Лично я, читая подобное, опять смеюсь и .... думая невольно про нерациональную бюрократию – чиновничью машину или тех, кто запустил этот процесс и являются ведущей силой, почему – то вспоминаю анекдот про чукчей, которые поссорились и ведут между собой диалог.

- Однако ты сволочь !

- А ты дважды...!

- Зато ты десять, нет, тысячу раз сволочь!

- А ты ...ты.. Знаешь, мешок риса?

- Ну, и...

- Однако вот столько раз ты сволочь!

Не знаю и не нахожу таких слов, которые бы позволили мне высказать свою позицию относительно тех, которые столько нагадили и гадят "сверху", хороводя... Впрочем, к месту процитировать узбекскую поговорку:

Хашак окар юзида Мусор всплывает вверх

Кум колар тагида. Песок на дно оседает.



Тем не менее, хорошо сказал чукчи про мешок риса.



Вот еще один- два примера в дополнение к разговору о мешке риса, т.е. о том, кто и сколько раз сволочь.

Итак, представляю маленькие картинки все к тем же к большим вопросам.

Спрашивается, чего можно ожидать от тех, кто совсем недавно занимался посадкой елочок . Речь идет, как понимает всякий, кто живет в Узбекистане, не о каких –нибудь елках – палках, а дорогих заморских. Если быть точнее, елочки были бельгийскими. А это вам не халам – балам. Названная акция, видимо, тоже органично вписывалась в акции "благоустройства" страны. Чиновничья машина работала исправно, благо государство не жалело средств, чтобы каждый год ( на протяжении нескольких лет) на места прошлогодних саженцев, по мере их гибели, сажались новые.. Успевай только организовывать решение финансовых вопросов, согласовывать..., делить... Такая акция, с позволения сказать, благоустройства страны, видимо, очень устраивала чиновников. Все работали неустанно и параллельно в дополнении к делам елочным занимались тем, что наращивали объем работы, связанный с очищением нашей земли от чинаров (платанов). Понятно, что пилили и пилили они, эти Шурики узбекского образца, помимо всего прочего, не только чинары.

Пилят, эти, т.н. созидатели, читай, "ищущие блага", пилят всюду, где можно пилить, и открывают счета в банках .

Приведу в качестве в качестве второго примера – маленькой картинки..., равно аргумента к своему утверждению мнение (отзыв) одного из читателей со страницы Форума сайта centrasia.ru . Это его ( моего читателя) реакция на заметку " Узбекистан Не Исламский (2), или Жизнь по бараньему уставу"

6:28 04.12.2018 | 45.32.232.206 [x]



- Сейчас ухватились за так называемое "государственно-частное партнерство". Оно практикуется в разных странах, хотя многие специалисты не без оснований считают, что это скрытая форма вмешательства государства в частные дела с целью подчинить их себе. Помимо того, оно открывает хорошие возможности для растаскивания бюджетных денег и отмывания денег грязных, что делает его привлекательным для криминализованного бизнеса.

Не надо обладать даром предвидения, чтобы сказать, во что превратится подобное "партнерство" в этой стране, где государственная система превратилась за четверть века в систему наживы чиновников и приобрела многие черты мафиозной "семьи". Так что замены руководящих лиц ничего не дают - система остается и действует, подчиняя себе новых руководителей и диктуя свои правила игры. А правила эти оформляются в акты законодательства все больше и больше ущемляющие права граждан якобы в "государственных" интересах. Ну, какой, например, это "государственный" интерес, когда земля отдается частному лицу для строительства жилых домов с дорогими квартирами, а массы людей изгоняются с обжитых мест? Вклад в строительство жилого дома очень выгоден, так как дает не меньше 80 процентов прибыли, а кроме того позволяет спокойно отмывать грязные деньги.

Можно нафантазировать такую схему: начинается "государственно-частное партнерство", частник отмывает криминальные деньги, чиновник прикрывает его и получает долю. Плюс можно и бюджетные поступления - субсидии и т.п. - распилить. Так что не исключено, что в скором будущем автору статьи и тысячам ему подобных терпилам нынешние жилищно-коммунальные проблемы будут вспоминаться как всего лишь мелкие неурядицы.



Вместо P.S.

Однако, полагаю, пора мне закругляться и напоследок скажу за народ и о народе, что Он не совсем пропащий.

Я писал, помнится, в 2015 – 2016 гг. на своей странице фейсбука о многих вещах, которые волновали меня. Среди них были вот и эти нижеследующие избранные строки.

Должно говорить о нашем народе правду, какой он был, есть. Но не менее важно принимать и видеть его лучшие стороны, которые затаптываются его бытием, жизнью, которую ему устроили наши строители – устроители ...Согласитесь, таковые устроители новой жизни, по сути, являются негодяями, шарлатанами, краснобаями и циничными лгунами, .. в лучшем случае, имитаторами реформ и т.п.

В массе наших людей из "низов", несмотря на идиотизм их жизни, устроенной "верхами", отличает трудолюбие. Дайте моему соотечественнику кусок земли, так он вгрызется в нее, будет денно и нощно трудиться на ней...Если не мешать человеку, то он превратит эту землю в сад. Разумеется, наши люди не герои в смысле того, чтобы подняться, взять в руки булыжники, кетмень, топор..., построить баррикады... Но при всем при том, исчерпав все пределы возможного в смысле терпения, они продолжают трудиться... Я не знаю, хорошо ли терпеть такое угнетение, надругательство, но у меня лично отпадает охота критиковать людей земли за их покорность, смирение с такой долей в жизни. Я все больше преисполняюсь к ним уважением и жалостью. А презрение мое относится к паразитам, людям системы, тем, кто пьет их кровь.

Разве не очевидно, что в критические периоды истории, когда, например, наш народ жил в эпоху полную и трагизма и гнусностей, ему нужны , как Воздух и Хлеб, Вера и Надежда.

Надежда и Вера –это величайшая позитивная энергетика, подпитывающая людей.

Отнимите Надежду и Веру в такой период истории и он, если не умрет, то наверняка станет духовным мертвяком. Отнимите ...и это все равно, что лишить человека души.

Вдохните Надежду в душу умирающего и он поднимется к настоящей жизни.

Дай, Бог, что придут времена, когда несчастья наши останутся позади, как и в лету канут те, кто сегодня ...а завтра имена их напишут на заборах.



Хочу верить и надеяться.

Бахадыр Ф. Мусаев 10. 12 2018 Ташкент Тузель-2. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544522700

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