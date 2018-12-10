 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тамир Хайман - начальник военной разведки Израиля, - П.ГустеринТамир Хайман - начальник военной разведки Израиля, - П.Густерин
20:18 11.12.2018

П.В. Густерин

Начальник военной разведки Израиля

31 мая 2018 г. Москву с рабочим визитом посетил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. В состав сопровождавшей его делегации входил и начальник АМАН (Управление разведки Генерального штаба) генерал-майор Хайман. Что нам о нем известно?

Тамир Хайман родился в 1969 г. в городе Бат-Ям. В 1987 г. был призван в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), в 7-ю бригаду. Окончил курсы стрелка-радиста. Получил боевое "крещение" в восточном секторе зоны безопасности в Южном Ливане.

Позднее Хайман окончил курсы командиров танков и офицерские курсы, после чего стал командиром взвода. По окончании Командно-штабного колледжа в 1998 г. был назначен на должность заместителя командира батальона, позднее - командира батальона той же бригады. Танковое искусство стало "коньком" Хаймана, и он был переведен в качестве командира батальона на курсы офицеров танковых войск.

Во время учебы в Колледже национальной безопасности Хайман в звании полковника в 2001−2003 гг. занимал должность командира резервной танковой бригады "Реэм", а по окончании этого учебного заведения в 2003 г. был назначен командиром территориальной бригады "Эфраим", которой командовал до 2005 г.

В 2005−2006 гг. Хайман командовал бригадой "Бней-Ор". После Второй ливанской войны (2006) был назначен начальником оперативного отдела Северного военного округа.

В 2008 г. Хайману было присвоено звание бригадного генерала с назначением начальником Учебного центра штабов и курсов командиров бригад.

В 2008−2011 гг. Хайман - командир дивизии "Гааш", в 2011−2013 гг. - дивизии "Ха-Мапац", в зону ответственности которой входили Голанские высоты.

В 2013–2015 гг. Хайман проходил службу в Оперативном управлении Генерального штаба, в том числе возглавлял департамент планирования и боевой подготовки.

С февраля 2015 г. Хайман являлся командующим Северным корпусом (до декабря 2017 г.) и одновременно начальником армейских колледжей: тактического командования, командно-штабного и национальной безопасности.

На командных должностях Хайман принимал участие в армейских операциях во время Второй интифады (2000–2004), Второй ливанской войны (2006), в операциях "Литой свинец" (2008–2009) и "Облачный столп" (2012), на оперативных должностях - в операции "Нерушимая скала" (2014).

28 марта 2018 г. генерал-майор Хайман был назначен начальником Управления разведки Генерального штаба.

В Университете им. Бар-Илана защитил степень бакалавра политических наук и экономики. Степень магистра защитил в Хайфском университете.

На момент последнего назначения был женат. Отец двоих детей.

Источник - ЦентрАзия
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