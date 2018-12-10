Казахстан спустил в Каспий 2 боевых катера - "Иса батыр" и "Досан батыр"

20:26 11.12.2018

В Мангистау на двух военных катерах подняли флаги, сообщает Пресс-служба акима Мангистауской области.



В преддверии Дня Независимости Казахстана в порту Баутино прошла торжественная церемония вручения военно-морского флага и присвоение названий новым катерам "Иса батыр" и "Досан батыр". Также состоялось открытие нового причала для размещения катеров и кораблей пограничной службы КНБ РК. В мероприятии приняли участие аким Мангситауской области Ералы Тугжанов и директор пограничной службы КНБ РК Дархан Дильманов.



Два катера на воздушных подушках казахстанского производства, собраны на заводе Зенит, в городе Уральск по заказу пограничной службы. Каждое судно перевозит до 8 человек и общую нагрузку массой до 1500 кг.



Катера предназначены для охраны государственных территориальных вод государственной границы и континентального шельфа Республики Казахстан, решения задач реагирования на террористические проявления за пределами территориальных вод и защиты объектов нефтегазовых комплексов, патрулирования с целью пресечения незаконного лова рыбы.



Военным суднам дали имена двух мангистауских батыров Исы и Досана, участников народно-освободительного восстания в Мангистау в 1870 году.



"Для улучшения материально-технического обеспечения структур пограничной службы по поручению Президента Нурсултана Назарбаева из государственного бюджета ежегодно выделяются значительные средства. Пример этого - спуск на воду двух новых катеров "Иса батыр" и "Досан батыр", которые мы передаем воинской части 2201 "Б". Также сегодня сдан в эксплуатацию новый причал для наших кораблей. Эта гавань будет иметь большое значение в решении задач, стоящих перед пограничниками. Уверен, что все это придаст особый импульс вашей службе на защите Отечества", - сказал аким Ералы Тугжанов.



Пирс предназначен для стоянки военных кораблей. Длина причала 150 м, здесь одновременно могут разместиться до 10 кораблей. Главная особенность новой стоянки - современное оборудование. Здесь расположены пункт обеспечения электропитанием кораблей (зарядка), пожарный пост. Также на причале предусмотрен скат для самостоятельного подъема катеров на воздушной подушке.