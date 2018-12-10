|22:27 Желтые жилеты "пять звезд". В Евросоюзе рождается новая оппозиция, - С.Гуркин
21:49 Париж - это начало всеобщего бунта против зажравшихся богачей, - Ален Сораль
21:48 Вышла на русском "Истории из уст Си Цзиньпина". Анонс презентации 14/12
20:48 "Желтыми жилетами" манипулируют в социальных сетях русские, - Le Monde
20:44 АО "Казгеология" возглавил Алмаз Абдыгалимов
20:26 Казахстан спустил в Каспий 2 боевых катера - "Иса батыр" и "Досан батыр"
20:18 Тамир Хайман - начальник военной разведки Израиля, - П.Густерин
13:14 Где США и Израиль развернут очередную ближневосточную войну? - С.Шакарянц
13:13 Раздел Украины: pro et contra. Часть 3
13:10 Франция. "Это Revolution, это не бунты!" - Э.Лимонов
13:08 Париж жжот. За что "жилеты" мутузят макрон-власть? - Дарья Алмамова
13:07 Кто возьмет жилетов пачку: протест парижан пошел в Европу
13:05 Узбекистан не Исламский-5. Имена их напишут.., - Б.Мусаев
10:26 Еще один депутат КырПарламента (Сулейманов) подозревается в гражданстве Казахстана
10:22 Украина экстрадировала в Казахстан таджикского мошенника Нумонова
10:01 Операция "Преемница". Чего ждать Германии и России от нового лидера ХДС, - В.Морозов
09:13 Советник Порошенко обвинен в организации международной проституции через фирму "Куда угодно"...
09:09 Экс-кыр-президент Атамбаев не жалеет, что "поругался" с Казахстаном
09:04 В Каракалпакии первоклассница Шалабаева получила подарок от президента Мирзиеева - автомобиль
09:02 Ислам Каримов-младший: Моя мама решила поддержать перемены в стране
08:46 Подвиг панфиловцев. Фальсификаторы не унимаются, - В.Литвиненко
08:43 США и Китай развязывают "мировую цифровую войну", - Дм.Дробницкий
08:38 Главный каз-поэт Олжас Сулейменов трудоустроен директором госмузея "Центр сближения культур"
08:32 ООН организовала и объединила миграцию. Но подписывать новое соглашение многие страны заранее отказываются
08:29 Ливийская нефтянка. Племена требуют свою долю, - М.Беленькая
08:20 Макрон прихлопнул французскую демократию ЧП. За что расфигачили музей Триумфальной арки
08:18 Соотечественникам россиянам готовят новые льготы, - Е.Трифонова
08:15 Киргизия с Нового года будет жить по новому Уголовному кодексу, - В.Панфилова
08:13 Почему "черный халифат" до сих пор не побежден, - Искандер Батыров
01:07 Stratfor (США): прогноз на 2019 год (1 часть)
00:30 Водоснабжение Душанбе: как осилить резкий скачок тарифа на воду? - К.Сирожидинов
00:25 Трем казахстанским атлеткам вручат медали Олимпиад 2008 и 2012 гг.
00:05 Цейлонская карта: ланкийские элиты разыгрывают влияние Индии и Китая, - А.Шпунт
00:01 В Китае запретили продажу iPhone
|21:48 В казахстанском Таразе нашли могилу доктора Вокресенского - отчима и спасителя писателя Михаила Булгакова
21:18 Лидер протурецких боевиков в Сирии Фади Габриэль пошел на перемирие с Дамаском
20:41 На юге Казахстана резко подорожало мясо, его в большом количестве вывозят в Узбекистан
20:33 Вышел в свет труд Светланы Федоровой "Русская Америка: от первых поселений до продажи Аляски"
20:32 Алишер Усманов подарит узбекистанцам бесплатные концерты мировых супер-мега-звезд - Ольги Перетятько, Лолы Астановой, Джейсона Деруло
20:29 В Туркменистане появится конно-кавалерийский университет
20:25 Узбекистан планирует построить 7 новых водохранилищ - Паркентсой, Кизилсой, Тоштепа, Караман, Гулдара, Аякчисой и Булунгур
19:50 Ушла из жизни бывший редактор VB.KG Виктория Куренева
18:36 В афганской Пактике ликвидирован теневой губернатор "Талибана" Пир Ага
17:34 Два новых минерала открыты в Таджикистане - "бадахшанит" и "фалгарит"
16:31 В Таджикистан прибыл новый китайский посол Лю Бин
15:22 "Революционная вилка" для Пашиняна, - С.Тарасов
15:21 Откупательный сезон: Германия готова платить уезжающим мигрантам
15:17 Страшно подумать, что бы сделали сегодня в Китае с правительством Медведева
15:13 АрменВыборы. Бывшая партия власти набрала 5% на выборах
10:58 Иранские катера довели до самоубийства американского адмирала, - ВПК
10:55 Кто стал преемником Золотой Орды после ее распада, - М.Новик
|АО "Казгеология" возглавил Алмаз Абдыгалимов
20:44 11.12.2018
Исполняющим обязанности Председателя Правления АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" назначен Алмаз Абдыгалимов, сообщает Пресс-служба МИР РК.
Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич, 1974 года рождения, уроженец Алматинской области.
В 2001 году Абдыгалимов А. А. закончил Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева по специальности "геология нефти и газа".
В 2004 году получил вторую специальность "финансы и кредит" в Казахском экономическом университете имени Т. Рыскулова.
Алмаз Абдрашевич Абдыгалимов имеет 17 - летний опыт работы в сфере разведки и добычи нефти и газа, а также консалтинга в области недропользования.
В разное время он работал:
- заместителем Генерального директора ТОО "КМГ-Евразия" (2017);
- главным геологом и ведущим координатором проекта "Евразия" в ТОО "Научно-исследовательском институте технологии добычи и бурения "КазМунайГаз" (2015-2016);
- заместителем и Генеральным директором ТОО "НПЦ Гео-Мунай XXI" (2007-2015);
- менеджером по геологоразведочным проектам в ТОО "Каспиан Гео-Консалтиг Сервис" (2006-2007) ;
- начальником отдела геологии в ТОО "Казнефтехим-Копа" (2005-2006)";
- промысловым геологом 1-ой категории АО "СНПС Ай-Дан Мунай" (2002-2005).
Помимо указанной практики Алмаз Абдыгалимов обладает опытом научной деятельности. Свою трудовую деятельность он начал в качестве младшего научного сотрудника Института геологических наук имени К.И. Сатпаева (2001-2002).
Женат, трое детей.