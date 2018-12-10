АО "Казгеология" возглавил Алмаз Абдыгалимов

20:44 11.12.2018

Исполняющим обязанности Председателя Правления АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" назначен Алмаз Абдыгалимов, сообщает Пресс-служба МИР РК.



Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич, 1974 года рождения, уроженец Алматинской области.



В 2001 году Абдыгалимов А. А. закончил Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева по специальности "геология нефти и газа".

В 2004 году получил вторую специальность "финансы и кредит" в Казахском экономическом университете имени Т. Рыскулова.



Алмаз Абдрашевич Абдыгалимов имеет 17 - летний опыт работы в сфере разведки и добычи нефти и газа, а также консалтинга в области недропользования.



В разное время он работал:



- заместителем Генерального директора ТОО "КМГ-Евразия" (2017);



- главным геологом и ведущим координатором проекта "Евразия" в ТОО "Научно-исследовательском институте технологии добычи и бурения "КазМунайГаз" (2015-2016);



- заместителем и Генеральным директором ТОО "НПЦ Гео-Мунай XXI" (2007-2015);



- менеджером по геологоразведочным проектам в ТОО "Каспиан Гео-Консалтиг Сервис" (2006-2007) ;



- начальником отдела геологии в ТОО "Казнефтехим-Копа" (2005-2006)";



- промысловым геологом 1-ой категории АО "СНПС Ай-Дан Мунай" (2002-2005).



Помимо указанной практики Алмаз Абдыгалимов обладает опытом научной деятельности. Свою трудовую деятельность он начал в качестве младшего научного сотрудника Института геологических наук имени К.И. Сатпаева (2001-2002).



Женат, трое детей.