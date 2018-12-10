Вышла на русском "Истории из уст Си Цзиньпина". Анонс презентации 14/12

21:48 11.12.2018

Международное издательство китайской литературы "Шанс" представляет интересное событие из мира китайской политики и традиции произнесения речей.



По случаю сороковой годовщины начала политики реформ и открытости, а также по случаю семидесятилетия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, международное издательство "Шанс" 14 декабря 2018 года в 18:00 проводит презентацию российского издания книги "Истории из уст Си Цзиньпина".



В числе приглашенных гостей - переводчик книги Александр Семенов, профессор дипломатической академии МИД РФ, кандидат исторических наук. Он прочтет лекцию на темы "Политика реформ и открытости", а также "Искусство выступлений Си Цзиньпина".



В то же время, планируется присутствие около 70 почетных гостей, в числе которых высокопоставленные чиновники МИД РФ, представители дипмиссии Китая, центральные СМИ Китая (Жэньминь жибао, Международное радио Китая, Китайские новости, Новостное агентство Синьхуа , CCTV – центральное телевидение).



Спикерами мероприятия выступят:



Му Пин, учредитель международной издательской компании "Шанс"

Мозлоев Асламбек Тотырбекович – к.и.н., профессор, заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России, историк-востоковед

Семенов Александр Владимирович, переводчик книги, профессор дипломатической академии МИД РФ, кандидат исторических наук

Филимонов Олег Васильевич вице-президент АСКИ, ответственный секретарь Консультативного Совета издателей СНГ

Семенова Татьяна Григорьевна, Дипломатическая академия МИД России



Сбор гостей в 17:30. Начало в 18:00



По вопросам аккредитации обращаться на: 8 (915)-280-93-69, pressa - shans @ inbox . ru



Влад Панкрашин

ООО "Международная Издательская Компания Шанс"